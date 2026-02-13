Innovaway consolida la partnership strategica con HCLSoftware

Innovaway, azienda specializzata in soluzioni e servizi IT avanzati per imprese e Pubbliche Amministrazioni, consolida la partnership strategica con HCLSoftware – divisione della multinazionale tecnologica HCLTech – per supportare le imprese italiane nella gestione sicura e conforme degli endpoint aziendali, in linea con i requisiti della Direttiva NIS2.

La partnership tra Innovaway e HCLSoftware si potenzia ulteriormente con l’integrazione nel portfolio di soluzioni della piattaforma HCL BigFix Workspace+, recentemente riconosciuta da Gartner come Leader nel Magic Quadran™ 2026 per gli Endpoint Management Tools. Per Innovaway, questo prestigioso attestato conferma il valore della scelta strategica nell’ambito della gestione unificata degli endpoint, caratteristica fondamentale per garantire un ecosistema digitale sicuro, performante e in linea con le normative NIS2, unitamente a flessibilità e scalabilità.

L’ampliamento della partnership si inserisce nell’attenzione di Innovaway ai temi di cybersecurity e la business continuity anche nel mercato italiano, amplificata dall’entrata in vigore della Direttiva NIS2 che impone standard stringenti per la sicurezza e la continuità operativa delle infrastrutture critiche e dei servizi digitali. L’obiettivo di Innovaway è di accompagnare le imprese italiane verso un digital workplace più sicuro, efficiente e conforme, fornendo competenze specialistiche, supporto consulenziale e soluzioni tecnologiche di eccellenza.

“In un contesto in cui la sicurezza informatica e la resilienza operativa sono diventate priorità strategiche per le imprese, è fondamentale per i nostri Managed Services poter contare su soluzioni tecnologiche all’avanguardia e conformi alle normative più stringenti” ha dichiarato Antonio Burinato, Direttore Generale di Innovaway: “Con HCL BigFix offriamo ai nostri clienti una piattaforma scalabile e proattiva per la gestione centralizzata degli endpoint, che abilita automazione su larga scala, sicurezza e compliance NIS2 e DORA, unendo innovazione e cultura del servizio”.

Burinato ha inoltre sottolineato come il riconoscimento di Gartner confermi l’eccellenza dello stack tecnologico di Innovaway, che si arricchisce ulteriormente grazie alle proprie competenze distintive. Competenze che hanno recentemente ottenuto da HCLSoftware l’attestato “Europe MSP Partner of the Year”, a testimonianza delle capacità di Innovaway di coniugare soluzioni all’avanguardia con un alto livello di servizio.