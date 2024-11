Intelligenza Artificiale: servono competenze e formazione

Di seguito condividiamo l’articolo di Max Bulling, Director Sales Engineering di Econocom Italia, in cui viene fatta un’analisi approfondita sui benefici e le sfide dell’integrazione dell’Intelligenza Artificiale (AI) nelle aziende moderne.

Con il 21% dei CEO che considera l’AI una tecnologia dirompente e investimenti in crescita esponenziale, l’articolo esplora l’impatto rivoluzionario dell’AI non solo sulle strategie aziendali, ma su tutta la struttura organizzativa, sottolineando l’importanza cruciale della formazione continua e delle competenze in un’era in cui la produttività dei lavoratori potrebbe incrementare fino al 40% proprio grazie all’AI generativa (MIT Sloan).

In questo scenario, Econocom emerge come specialista nell’adozione responsabile dell’AI, puntando su progetti come Copilot Kickstart per facilitare una transizione efficace e centrata sulle persone.

Competenze e formazione sull’Intelligenza Artificiale per un’innovazione consapevole

L’Intelligenza Artificiale non è più solo una tecnologia emergente; l’AI è qui, sempre più presente nelle nostre attività quotidiane e rappresenta oggi una priorità strategica imprescindibile per aziende di ogni settore. Secondo Gartner, il 21% dei CEO identifica l’Intelligenza Artificiale come la tecnologia più dirompente dei prossimi tre anni, con gli investimenti in ricerca e sviluppo che stanno crescendo a un ritmo vertiginoso. Si prevede che la spesa per i software di AI generativa aumenterà fino al 35% del totale del software entro il 2027.

È bene chiarire che siamo davanti a un cambiamento che non riguarda solo strategie aziendali o allocazioni di budget. Siamo davanti a una rivoluzione che permea tutte le organizzazioni, a tutti i livelli, coinvolgendo anche e soprattutto le risorse umane, vera linfa e patrimonio delle stesse. Secondo il MIT Sloan, l’AI generativa potrebbe incrementare la produttività dei lavoratori fino al 40%; un dato, questo, che assume una certa risonanza a ridosso dell’Anno Europeo delle Competenze 2023 che ha messo in luce l’importanza dell’istruzione e della formazione continua nell’era dell’AI, sottolineando, come stabilito dalla Commissione Europea, un uso etico e umano-centrico per preparare i cittadini alle sfide digitali.

Rivoluzione AI: impatto su organizzazioni e risorse umane

Formazione e competenze, dunque, rappresentano due sfide cruciali nell’era dell’AI. Ci aspettiamo – e in realtà lo stiamo già osservando – che sempre più aziende ricercheranno lavoratori con competenze sull’Intelligenza Artificiale, anche se ad oggi questi specialisti costituiscono solo una piccola percentuale della forza lavoro totale. Secondo il “Future of Work Report – AI at Work”, diffuso da LinkedIn lo scorso novembre, le candidature ad annunci di lavoro richiedenti competenze legate all’Intelligenza Artificiale sono aumentate dell’11% in diversi Paesi UE.

Molti studi sottolineano l’urgenza di agire tempestivamente per prepararsi e sfruttare appieno le potenzialità di questa tecnologia. Sempre secondo Gartner, entro il 2028 la GenAI sarà strettamente integrata nelle applicazioni di produttività individuale e di gruppo, rendendo l’acquisizione di competenze come il “prompting” una priorità per molte organizzazioni. L’OECD stima che l’AI cambierà le attività svolte dai lavoratori e le competenze richieste, con un focus particolare sulle skill manageriali e aziendali.

E non è tutto: oltre alle competenze, l’AI Generativa introduce anche ulteriori complessità. Ad esempio, siamo di fronte al paradosso della produttività: gli utenti possono trovarsi a dedicare molto tempo a trovare il giusto prompt, verificare i dati generati e correggere errori imprevisti. Questo può parzialmente vanificare i benefici di efficienza promessi dall’AI. Senza dimenticare la sfida forse più grande e dibattuta finora: l’Intelligenza Artificiale richiede l’elaborazione di grandi volumi di dati, sollevando questioni cruciali relative alla sicurezza e alla privacy dei dati.

Insomma, lo scenario è incredibilmente articolato, ma il mercato non si ferma. Produttori di tecnologia e software stanno integrando a pieno ritmo funzionalità di AI Generativa all’interno dei propri prodotti e servizi. Questa tendenza, dal potenziale incredibile e sotto gli occhi di tutti, promette di rivoluzionare settori interi, dalla sanità alla finanza, dal manufacturing all’energia. Tuttavia, la trasformazione deve essere affrontata con la giusta cautela, affidandosi innanzitutto ad esperti che possano supportare nella transizione e settare le aspettative per garantire un reale vantaggio competitivo e un adeguato ritorno degli investimenti.

L’approccio di Econocom: al centro le persone

Player come Econocom si rivelano fondamentali nell’accompagnare le imprese a 360 gradi nell’adozione di tecnologie emergenti come l’Intelligenza Artificiale. Certi che il successo di qualsiasi iniziativa tecnologica dipenda dalla capacità degli utenti di utilizzarla efficacemente, poniamo le persone al centro di ogni progetto, impegnandoci non solo a supportare l’implementazione delle soluzioni tecnologiche più avanzate, ma anche a sviluppare competenze ed expertise interne.

Un esempio di questo approccio è Copilot Kickstart, il servizio esclusivo di Econocom che offre un percorso strutturato e guidato verso un’adozione efficace dell’Intelligenza Artificiale. Progettato per ottenere vantaggi di produttività in pochissimo tempo, Copilot Kickstart entra in gioco per accelerare la corretta adozione e utilizzo di Copilot per Microsoft 365 in azienda che, come è noto, sfrutta l’intelligenza artificiale per semplificare compiti complessi, ridurre errori umani e velocizzare i processi operativi. Facilitando l’accesso a dati e informazioni cruciali, si raggiungono decisioni più rapide e informate, migliorando la collaborazione tra i team, la comunicazione e la condivisione delle conoscenze.

Nello scenario attuale che oscilla tra chi si proclama esperto di Intelligenza Artificiale e chi si rivela ancora intimidito, la chiave di volta risiede in una formazione continua e specializzata. È necessario un percorso specifico che consenta alle persone di affrontare l’AI generativa con un cambio radicale di mentalità, predisponendo il lavoro con un approccio nuovo, consono al raggiungimento degli obiettivi che l’azienda si pone nell’introdurre questa tecnologia rivoluzionaria. Senza un programma di adoption e formazione, le persone, dopo un periodo iniziale di curiosità, smetteranno di utilizzare l’AI proprio per la frustrazione di non ottenere i risultati attesi. L’approccio di Econocom permette di creare un ecosistema aziendale in cui l’AI non è solo adottata, ma è anche compresa e utilizzata in modo consapevole ed efficiente. Alla fine, la tecnologia è solo uno strumento; sono la conoscenza e la competenza a trasformarla in un autentico vantaggio competitivo, capace di restituire gli investimenti e fare la differenza nel mercato.

di Max Bulling, Director Sales Engineering, Econocom Italia