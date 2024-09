Modern Workplace : AI, omnicanalità e DEX

L’evoluzione del mondo del lavoro ha subito una significativa accelerazione negli ultimi anni. La pandemia da COVID-19 ha evidenziato l’importanza di nuovi modelli di lavoro, come lo smart working, rivelatosi non solo una soluzione temporanea, ma un approccio sostenibile e vantaggioso per molte aziende. Secondo le ultime ricerche1, l’adozione dello smart working è cresciuta esponenzialmente: nell’ultimo anno i lavoratori da remoto in Italia hanno toccato quota 3,585 milioni, con un aumento del 541% in più rispetto al periodo pre-Covid. In questo contesto, i concetti di Modern Workplace e Workplace as a Service (WaaS) sono emersi come soluzioni innovative e necessarie per affrontare le sfide dei moderni ambienti di lavoro. Si stima che il mercato globale del WaaS sia in forte e rapido sviluppo, con una previsione di raggiungere i 17,7 miliardi di dollari entro il 2028, e un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 15,4%2.

Modern Workplace: tecnologia, persone e processi aziendali

Il concetto di Modern Workplace si riferisce a un ambiente di lavoro avanzato che integra tecnologia, processi aziendali e persone per creare un ecosistema di lavoro più efficiente, collaborativo e sicuro. Concretamente, si tratta di una “postazione di lavoro gestita” che differisce dal più tradizionale Digital Workplace, che consiste invece nella versione digitale del desktop personale, accessibile da remoto, con qualsiasi dispositivo.

In questo scenario, la tecnologia, ridisegnata per abilitare un ambiente di lavoro digitale, supporta la collaborazione, l’aggiornamento costante e l’accesso sicuro e conforme alle applicazioni, dove servizi cloud e Intelligenza Artificiale rappresentano oggi elementi chiave. Con il Modern Workplace, la riprogettazione delle modalità di lavoro, dei modelli organizzativi e degli spazi fisici è fondamentale per abilitare una pratica agile ed efficiente. Le persone sono poste al centro dell’esperienza per migliorare la comunicazione, la condivisione e, non ultimo, il riconoscimento nei valori aziendali. Il Modern Workplace rappresenta quindi di fatto un cambiamento indispensabile per garantire alle aziende maggior velocità e flessibilità, richieste dagli attuali contesti di business, caratterizzati da grande competitività e trasformazione.

Il Modern Workspace offre numerosi vantaggi per le aziende e i loro dipendenti. Innanzitutto, riducendo le infrastrutture hardware, ottimizzando gli spazi e utilizzando piattaforme cloud per la comunicazione e la collaborazione, si diminuiscono i costi operativi e di manutenzione, razionalizzando così gli investimenti. Il controllo centralizzato riduce le risorse necessarie per il monitoraggio, che viene eseguito centralmente. La maggiore produttività è dovuta alla facilità di scambio e reperimento delle informazioni e dei dati. Una comunicazione e collaborazione più agevoli e una migliore user experience facilitano inoltre la creatività e l’innovazione. Infine, un’organizzazione moderna del lavoro è molto più attrattiva per i giovani e per chi cerca un miglior work life balance.

Le 3 tendenze chiave: AI, omnicanalità e DEX

Quello del Modern Workplace è uno scenario in continua evoluzione, delineato oggi da alcune precise tendenze chiave. Anche e soprattutto in questo settore, l’AI generativa sta giocando un ruolo cruciale,

aprendo la strada a moltissimi casi d’uso che vedono protagonisti strumenti avanzati che migliorano innanzitutto la qualità del supporto ai dipendenti e accelerano i tempi di risoluzione dei problemi, spesso con azioni preventive. Lato azienda, grazie all’accesso rapido alle informazioni, monitoraggio e supporto tecnico diventano più efficaci. Lato utente, le interfacce conversazionali permettono di accedere autonomamente alle informazioni, riducendo la necessità di contattare il service desk.

L’omnicanalità rappresenta un’altra variabile in gioco fondamentale. Oggi, infatti, gli utenti possono utilizzare vari canali come chatbot, messaging, voice bot e sistemi automatizzati. Viene da sé che l’accesso al supporto è più rapido ed efficiente, i problemi sono risolti in minor tempo e, cosa cruciale, si torna operativi più velocemente.

La trasformazione più significativa, tuttavia, vede protagonista la Digital Employee Experience (DEX). Le interazioni dei dipendenti con il proprio workplace digitale richiedono l’integrazione di diverse componenti tecnologiche, tra cui sicurezza, rete, dispositivi, sistemi operativi, applicazioni e dati. Una “stratificazione”, questa, che implica per sua natura una grande complessità. Per realizzare una DEX di successo, visibilità e observability sono fondamentali per prevenire, rilevare e diagnosticare i problemi, permettendo non solo di essere efficaci e proattivi nella loro risoluzione, ma anche di avere quella efficienza e proattività che migliorano l’adoption dei sistemi in generale.

Econocom: innovazione nel Modern Workplace

Econocom si inserisce nel mercato del Modern Workplace offrendo una gestione completa e integrata del ciclo di vita dei dispositivi per le aziende (DaaS). Questa offerta copre tutte le fasi, dall’onboarding al termine della vita utile del device, garantendo supporto, assistenza, monitoraggio e prevenzione, oltre a soluzioni di device intelligence per assicurare che i dispositivi funzionino sempre al meglio. Al termine della vita utile del dispositivo, Econocom si occupa del suo rinnovo e ricondizionamento (refurbishment), una pratica che ha valso il riconoscimento EcoVadis per la sostenibilità.

La presenza internazionale di Econocom consente di abilitare casi d’uso a livello globale, mantenendo un approccio agnostico rispetto alle tecnologie e garantendo una stretta vicinanza ai leader di mercato. Econocom rappresenta un partner affidabile e innovativo per le aziende, capace di affrontare le sfide del Modern Workplace con soluzioni all’avanguardia e una visione proattiva.

A cura di Econocom