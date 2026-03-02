Irion ottiene un nuovo riconoscimento internazionale

Irion, software house attiva da oltre 20 anni e altamente specializzata in soluzioni e tecnologie per la gestione avanzata dei dati aziendali, è stata nuovamente inserita nel prestigioso Magic Quadrant di Gartner dedicato alle “Augmented Data Quality Solutions” con la piattaforma Irion EDM che sviluppa dal 2004. Si tratta del secondo anno consecutivo per l’azienda torinese che si riconferma così tra i 13 vendor mondiali a entrare nella categoria, solo italiano e uno di due europei.

La novità di quest’anno è rappresentata dal nuovo prodotto Irion Premium Data Quality & Governance, che è la specializzazione verticale della piattaforma Irion EDM, prodotto consolidato nell’ambito dell’Enterprise Data Management. Quest’ultima permette di raccogliere, integrare, aggregare, trasformare e controllare dati aziendali da molteplici fonti e formati, in modo sicuro e abilitando il data sharing in azienda, nel rispetto dei più elevati standard di qualità, governance e compliance, soprattutto nei settori regolamentati.

Il nuovo prodotto consente l’implementazione di una moderna architettura Hub & Spoke per la data quality e la governance, progettata per garantire sia governo che flessibilità. Questo modello combina un “hub” di supervisione centrale con “spoke” operativi decentralizzati, garantendo prestazioni, coerenza e un forte controllo, pur preservando la massima agilità nei processi operativi.

“Essere nuovamente riconosciuti da Gartner nel Magic Quadrant per le soluzioni di Augmented Data Quality è un risultato importante per Irion e per il settore italiano della gestione dei dati. Questa riconferma rafforza la validità del nostro percorso di Ricerca e Sviluppo e rappresenta un passo strategico verso un’evoluzione ancora più ambiziosa dei nostri prodotti“, ha commentato Alberto Scavino, CEO di Irion.

Il riconoscimento di Gartner ha un significato particolare perché arriva a un’azienda 100% italiana, nata e cresciuta a Torino: una realtà che sviluppa, supporta e fa evolvere la propria piattaforma interamente in Italia, con un team di circa 200 professionisti altamente qualificati. Irion affianca le organizzazioni con servizi di helpdesk dedicato, advisory di dominio e formazione continua. Questo approccio ha convinto 8 dei 10 principali gruppi bancari italiani e 4 dei principali gruppi assicurativi a scegliere Irion EDM per la gestione dei propri dati, in settori dove la qualità del dato e la compliance normativa non ammettono compromessi.