Kyndryl Bridge: 500 clienti enterprise già operativi sulla piattaforma

Kyndryl, fornitore di servizi di infrastruttura tecnologica al mondo, annuncia che oltre 500 clienti enterprise di livello globale sono operativi su Kyndryl Bridge e che si prevede di superare i 1.000 entro la fine dell’anno fiscale. Kyndryl Bridge è la prima piattaforma aperta di integrazione di servizi tecnologici del settore e integra senza soluzione di continuità intelligenza artificiale (AI), dati operativi e l’esperienza di Kyndryl per offrire ai clienti un nuovo modo di gestire i sistemi e migliorare i risultati di business.

In qualità di fornitore numero 1 a livello globale per l’implementazione di infrastrutture e servizi gestiti, Kyndryl sta integrando l’AI e il machine learning (ML) su scala nei sistemi mission-critical. L’azienda sfrutta inoltre le proprie competenze, inclusi proprietà intellettuale e brevetti, e l’esperienza nel settore per accelerare lo sviluppo di innovazioni e servizi nuovi e supportare i clienti che intendono trarre il massimo valore dalle tecnologie emergenti per trasformare le proprie operation.

Secondo le stime, Kyndryl Bridge ha già aiutato i clienti early adopter ad evitare oltre 1 miliardo di dollari di costi annuali, tra cui:

670 milioni grazie alla prevenzione di migliaia di incidenti

370 milioni grazie alla riduzione delle finestre di manutenzione necessarie

“Kyndryl Bridge reinventa il modo in cui i CXO gestiscono patrimoni tecnologici sempre più complessi”, ha dichiarato Martin Schroeter, Chairman e CEO di Kyndryl. “Questa piattaforma aperta di integrazione di servizi, differenziata e alimentata dall’intelligenza artificiale, accelera l’automazione, migliora l’efficienza e crea operation più sostenibili, aiutando le aziende a perseguire i propri obiettivi di crescita e a offrire valore agli stakeholder”.

La piattaforma di integrazione accelera la digital transformation

Kyndryl Bridge è stata lanciata nel settembre 2022 nell’ambito dell’iniziativa Kyndryl’s Advanced Delivery, parte della strategia “Three-A” di Kyndryl. La piattaforma è stata sviluppata grazie all’esperienza pluridecennale dell’azienda nella gestione di ambienti complessi e mission-critical. Si tratta di un ambiente operativo “as-a-service” che comprende un unico marketplace, una console di gestione operativa e motori di analisi AI e ML.

“La necessità di una piattaforma di gestione multi-cloud per controllare tutte le risorse on-premise e cloud è fondamentale per le aziende che intendono modernizzare e migrare la tecnologia verso il cloud, trasformando al contempo il proprio business”, ha spiegato David Tapper, Vice President di IDC, Outsourcing and Managed Cloud Services. “L’utilizzo di una piattaforma di gestione multi-cloud come Kyndryl Bridge – in grado di supportare i provider di cloud pubblici, automatizzare i processi di sviluppo e di implementazione, accelerare i risultati di business e fornire una visibilità completa sulle operation tecnologiche sia grazie all’AI per guidare l’efficienza e allineare i consumi con le esigenze specifiche degli utenti, sia grazie al FinOps per ottimizzare la spesa tra le risorse cloud, mappare i costi per le business unit e prevedere il budget – dovrebbe aiutare a raggiungere questi obiettivi”.

Gli Alliance Partner collaborano per l’innovazione su Kyndryl Bridge

Kyndryl e i suoi Alliance Partner tecnologici stanno collaborando per accelerare l’innovazione e offrire insight in tempo reale in tutti i settori IT.

“Stiamo collaborando con Kyndryl per sviluppare nuove soluzioni che consentano ai clienti di ottenere maggiore visibilità e valore dai Data Estate e dagli investimenti tecnologici esistenti”, ha spiegato John Gray, AWS Global Systems Integrators Portfolio Leader. “Combinando l’esperienza di lunga data di Kyndryl nell’ambito dell’applied intelligence con la vasta portata dei servizi di data lake e machine learning di AWS, stiamo lavorando per servire al meglio i clienti comuni, aiutandoli a sfruttare in modo più efficace i dati all’interno della propria organizzazione per prendere decisioni aziendali più informate, che guidino la trasformazione del business”.

“Stiamo lavorando con Kyndryl per semplificare e accelerare la trasformazione per i nostri clienti”, ha dichiarato Steffi Kuebler, Senior Vice President, Head of Business and Data Transformation Solutions di SAP. “Insieme a nuove tecniche di migrazione e automazione per ridurre le tempistiche dei progetti, stiamo offrendo una visione olistica dei carichi di lavoro SAP e non, da un unico pannello che aiuta i clienti a ottenere importanti insight e a comprendere meglio i propri dati aziendali”.

“La combinazione dei servizi di Kyndryl Bridge, di Red Hat OpenShift e Red Hat Ansible Automation Platform aiuta i clienti a progettare, implementare e accelerare in modo più efficiente i progetti di trasformazione cloud. Inoltre, i clienti possono attingere più facilmente a un robusto ecosistema di competenze che consente di ottenere maggiore visibilità, controllo e gestione dei costi sulle applicazioni. Insieme, Red Hat e Kyndryl aiutano i clienti a liberare più velocemente il valore degli investimenti tecnologici per ottenere risultati di business reali”, ha commentato Stefanie Chiras, Senior Vice President, Partner Ecosystem Success di Red Hat.

Espansione dei servizi accelerata

Con quasi 190 servizi abilitati al digitale disponibili su Kyndryl Bridge entro la fine dell’anno fiscale (marzo 2024), l’azienda sta guidando l’innovazione dell’AI ed espandendo la portata dei servizi, in modo che i clienti possano ottenere risultati di business migliori, tra cui: