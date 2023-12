L’automazione è la chiave della competitività

Oggi, le aziende a livello globale stanno imparando a riconoscere l’importanza dell’Automazione Intelligente dei Processi per snellirli, aumentare la produttività, ottimizzare i costi e offrire un’esperienza di livello a dipendenti, clienti e partner.

In particolare, si tratta di una raccolta di tecnologie che lavorano in sinergia per gestire, automatizzare e integrare i processi digitali: tra cui Digital Process Automation (DPA), Robotic Process Automation (RPA), Artificial Intelligence (IA) e Process Mining.

“Nell’attuale contesto di business è fondamentale che le aziende mettano in atto la trasformazione digitale dei processi grazie a investimenti importanti: l’obiettivo deve essere rimanere competitive all’interno dei diversi mercati”, commenta Antonio Matera, RVP Sales Content Services di OpenText. “Per dare impulso alla trasformazione e cogliere le opportunità offerte dall’automazione, però, è fondamentale che le aziende adottino alcuni accorgimenti per sfruttarne al massimo il potenziale”.

Per chiarire come muoversi lungo il percorso di trasformazione digitale, OpenText – the Information Company, ha identificato alcune best practice che mettono in luce le molteplici opportunità offerte dalle tecnologie di automazione.

Allineare strategia di automazione e obiettivi aziendali

Per intraprendere un percorso di successo, le aziende devono innanzitutto allineare la propria strategia per rispondere alle sfide e rispettare gli obiettivi aziendali. A tal proposito l’Automazione Intelligente dei Processi è fondamentale, poiché integra persone, processi, applicazioni e informazioni per consentire alle aziende di diventare agili e accelerare le iniziative di trasformazione digitale.

Ottimizzare i processi

La razionalizzazione e l’automazione dei processi aziendali permettono di prendere decisioni strategiche basate sui dati in modo più snello ed efficiente, favorendo allo stesso tempo una maggiore produttività dei dipendenti. Molte aziende, però, devono ancora confrontarsi con una carenza di competenze e risorse IT che le mette in difficoltà: per superare queste sfide, le organizzazioni possono adottare piattaforme di automazione dei processi facili da utilizzare, che consentano di creare flussi di lavoro connessi e automatizzati, con un minimo coinvolgimento da parte dell’IT.

Promuovere i processi decisionali basati sui dati

Sistemi aziendali come Salesforce e SAP sono alla base delle diverse attività aziendali, ma presentano comunque delle lacune: le informazioni rimangono infatti frammentate e scollegate dai processi di business. Grazie a sistemi di automazione dei processi agili e flessibili, invece, le aziende possono integrare le informazioni, automatizzandone il flusso tra le diverse applicazioni: in questo modo, gli utenti possono lavorare all’interno delle proprie applicazioni preferite, accedendo facilmente alle informazioni di cui necessitano. Integrando l’Automazione Intelligente dei Processi nelle piattaforme di content service, le aziende potranno quindi sfruttare le informazioni esistenti, connettere contenuti e flussi di lavoro e ottenere nuove informazioni personalizzate sul mercato.

Responsabilizzare i dipendenti, aumentando la produttività

Nell’era del lavoro moderno, le aziende puntano a innovazione, produttività e gestione efficiente delle informazioni. Tuttavia, le attività banali e ripetitive possono ostacolare il coinvolgimento dei dipendenti, causando insoddisfazione sul lavoro e calo della produttività. Le tecnologie di automazione, come la Robotic Process Automation (RPA), consentono alle aziende di eliminare le attività ripetitive, permettendo ai dipendenti di concentrarsi su attività di maggior valore. Identificando automaticamente le informazioni rilevanti, intelligenza artificiale e machine learning garantiscono che i dipendenti abbiano il contesto necessario per prendere decisioni informate e aumentare la produttività.

Consentire una gestione dinamica e intelligente dei singoli casi

Processi specifici, come le richieste di assistenza e l’incident response, sono complessi e spesso personalizzati. L’automazione consente alle aziende di creare sistemi di gestione flessibili e intelligenti, accelerando le approvazioni e migliorando la visibilità. L’integrazione del case management e del content service facilita quindi il processo decisionale, portando a risoluzioni più rapide dei problemi.

Realizzare casi d’uso specifici per ogni mercato

Sebbene l’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle piattaforme di process automation offra un valore importante, il vero potenziale si realizza quando si implementano casi d’uso specifici per ogni settore. Grazie all’allineamento con set di dati definiti e modelli di AI standardizzati, le applicazioni automatizzate rispondono a casi d’uso sia verticali sia orizzontali e, inoltre, offrono modelli preconfigurati che consentono alle aziende di digitalizzare i flussi di lavoro, migliorare la condivisione delle informazioni e ottenere informazioni utili.

La trasformazione digitale è un processo dinamico e le aziende devono saper cogliere le possibilità offerte dall’automazione dei processi per rimanere competitive e realizzare una crescita sostenibile. Allineando le strategie di automazione agli obiettivi aziendali, ottimizzando i processi e sfruttando la potenza dei dati, le aziende possono sbloccare il vero potenziale dell’intelligent automation e accelerare il proprio percorso di digitalizzazione.