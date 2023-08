Liguria Digitale: vince il disaster recovery di Italtel

L’obiettivo della nuova gara europea a procedura aperta, vinta da Italtel e lanciata da Liguria Digitale, società che progetta e governa la strategia digitale della Regione Liguria, è quello di sviluppare una soluzione che consente di salvaguardare e ripristinare la funzionalità della propria infrastruttura IT e di quella degli utenti finali in caso di eventi catastrofici o attacchi informatici.

L’esigenza di attivare un programma di Disaster Recovery è ulteriormente motivata dal rispetto del regolamento sui dati sanitari previsto da ACN, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il ruolo dei dati personali e la loro protezione sono infatti di grande rilevanza per il sistema sanitario e l’introduzione di misure a garanzia della riservatezza e dell’integrità dei dati sta portando ad un’accelerazione nell’adozione di nuove tecnologie e nella realizzazione di strumenti della sanità digitale.

Il progetto prevede che Italtel, multinazionale dell’Information & Communication Technology, attui il potenziamento tecnologico del Data Center attraverso cui Liguria Digitale oggi eroga i suoi servizi realizzando un nuovo sito con il ruolo di nodo di Disaster Recovery. Basato su un approccio Software Defined Networking, il nuovo sito sarà implementato attraverso la tecnologia Cisco e rappresenterà, da un punto di vista logico, una estensione geografica del sito primario consentendo una gestione centralizzata della rete e dei sistemi e migliorandone la flessibilità e l’agilità.

Italtel sarà impegnata nei servizi di progettazione, fornitura in opera e configurazione di tutte le componenti hardware e software del nuovo sito di Liguria Digitale nonché nel loro testing e collaudo. In ultimo, Italtel dovrà garantire un servizio di manutenzione ed assistenza tecnica per una durata di 36 mesi.

“L’aggiudicazione di questo progetto rientra nella nostra strategia di rafforzamento e sviluppo dei mercati in cui siamo presenti – commenta Giovanni Salerno, head of Private & Public Sector Business Unit di Italtel –. Il settore della Sanità e della Pubblica Amministrazione locale è uno tra quelli in cui nell’ultimo biennio abbiamo registrato i trend di crescita più significativi, che ci aspettiamo di confermare anche nell’anno in corso”.

Nel triennio 2020-2022 numerosi interventi normativi, cui si è aggiunta la Missione 6 (Salute) del PNRR, hanno accelerato lo sviluppo degli strumenti di sanità digitale nel nostro Paese, volti ad agevolare uno sviluppo equilibrato e sostenibile dei servizi sanitari offerti ai cittadini che tenga conto della tutela dei diritti fondamentali dell’individuo alla luce del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici.

L’aumento esponenziale degli attacchi informatici unito alla crescente frequenza delle calamità naturali rende la pianificazione del Disaster Recovery essenziale per garantire la Business Continuity di ogni organizzazione.