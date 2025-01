L’Intelligenza Artificiale incontra le PMI in un Workshop itinerante

Motori trainanti dell’economia del nostro Paese, le PMI stanno cavalcando l’onda della rivoluzione digitale in corso e anche tra queste realtà si stanno scoprendo le enormi potenzialità offerte dall’Intelligenza Artificiale.

MICROSOFT Italia e CONFAPI, la Confederazione italiana della piccola e media industria privata, daranno il via, il prossimo 14 Gennaio, alla prima delle otto tappe del Workshop di Envisioning sull’Intelligenza Artificiale per le PMI – “Le potenzialità dell’IA per la crescita delle PMI”. L’iniziativa fa seguito al Memorandum d’intesa firmato lo scorso 17 maggio per la diffusione di conoscenza e il supporto alle imprese nell’implementazione dell’intelligenza artificiale generativa nei processi aziendali. Si tratta del primo accordo in Italia fra Microsoft e un’Associazione nazionale datoriale.

L’obiettivo del Workshop itinerante, rivolto alle territoriali e alle aziende Confapi e sviluppato anche con la collaborazione dei partner Microsoft, Var Group e Lodestar, è quello di migliorare le competenze nell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale generativa attraverso la comprensione, l’adozione e un suo utilizzo responsabile.

Var Group, Microsoft Cloud Solution Partner e parte del Microsoft AI L.A.B., supporta le imprese nell’implementazione di soluzioni di intelligenza artificiale generativa in modo efficace e responsabile. In occasione del roadshow, porterà le proprie competenze e la propria conoscenza dei processi aziendali per supportare l’evoluzione digitale delle imprese.

Le tappe del Workshop itinerante dedicato all’Intelligenza Artificiale

La prima tappa, in programma a Torino il 14 Gennaio 2025 presso il Castello di Lucento (via Pianezza 123), vedrà gli interventi del Presidente di Api Torino, Fabrizio Cellino e del Presidente di Unimatica Torino, Gianni Baldi.

Il Workshop – che nelle settimane successive toccherà anche Varese, Firenze, Cosenza, Matera, Venezia, Perugia e Roma – ha una durata di tre ore e punterà a illustrare le opportunità concrete dell’Intelligenza Artificiale per migliorare la produttività e l’efficienza aziendale, attraverso strumenti collaborativi avanzati e con esempi di case studies di successo.

Tra i temi trattati: Strategie per proteggere i dati e le operazioni aziendali; Esplorazione dei vantaggi della migrazione al cloud e della gestione dati avanzata per le PMI; Panoramica delle applicazioni aziendali che utilizzano l’Intelligenza Artificiale per automatizzare e ottimizzare i processi; Guida pratica su come le PMI possono creare e personalizzare il proprio assistente AI.

Dichiarazioni

“L’Intelligenza Artificiale rappresenta una sfida e anche una grande opportunità. Il ruolo della Confederazione è quello di guidare e supportare le nostre aziende in tutti i processi di innovazione ad essa legati. Crediamo fortemente nell’integrazione delle competenze di intelligenza artificiale all’interno dei sistemi produttivi e della forza lavoro delle PMI industriali. È necessario però un impegno per l’apprendimento continuo accanto alla volontà di accogliere e adattarsi ai cambiamenti ipertecnologici. In questa direzione, il workshop itinerante in collaborazione con Microsoft rappresenta uno strumento fondamentale per la crescita delle nostre aziende consentendo loro di accedere a tutte le potenzialità dell’IA. Grazie a questo percorso formativo composto da 8 tappe, presso le nostre associazioni territoriali, sarà dunque possibile iniziare in maniera appropriata un percorso di conoscenza delle competenze necessarie in materia di IA per implementare e gestire progetti in modo efficace attraverso una combinazione di strategie, risorse e meccanismi di supporto”, ha affermato, Cristian Camisa, Presidente di Confapi.

“L’Intelligenza Artificiale offre alle PMI l’opportunità di ottimizzare i processi e incrementare la produttività, attraverso l’automatizzazione di attività ripetitive e consentendo un maggiore focus sulle attività a valore, promuovendo al contempo innovazione e crescita. Come Microsoft, attraverso la collaborazione con CONFAPI per questo workshop itinerante e il programma AI L.A.B, supportiamo le aziende a cogliere le opportunità dell’AI, mettendo a disposizione risorse, casi studio, formazione e strumenti avanzati affinché anche le PMI possano integrare e utilizzare in modo responsabile queste tecnologie”, ha commentato Giacomo Frizzarin, Direttore della Divisione Small, Medium and Corporate di Microsoft Italia.