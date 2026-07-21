Lo StaaS per gestire l’imprevisto

Più di duemila anni fa, il filosofo romano Plinio il Vecchio rifletteva sul fatto che l’unica cosa di cui possiamo essere certi è l’incertezza stessa. Oggi, nel 2026, questa antica idea è ancora attuale. Il panorama macroeconomico odierno è plasmato dall’incertezza: un contesto geopolitico dinamico, requisiti IT in rapida evoluzione e una forte competizione guidata dall’AI sono solo alcuni degli elementi che esercitano pressione sulle decisioni di acquisto.

La realtà è che nessuna organizzazione ha la sfera di cristallo riguardo a dove investire, ma alcune soluzioni sono già state messe alla prova dagli shock dell’era COVID e dalla turbolenza dei dazi. I clienti si orientano verso soluzioni che offrano flessibilità: un modello che garantisca innovazione costante, trasparenza, prevedibilità e che protegga gli investimenti dalla volatilità economica può cambiare concretamente i risultati.

Lo Storage-as-a-Service (STaaS)

Lo STaaS è un modello in abbonamento focalizzato sul consumo flessibile dello storage di dati, che permette alle organizzazioni di dimenticare le previsioni della domanda e le sfide della gestione della capacità. Le aziende invece possono concentrarsi sulle performance di cui hanno bisogno e su dove sono necessarie, sia on premises, in Co-Lo, nel cloud o in qualsiasi combinazione, pagando in base all’utilizzo effettivo.

Lo STaaS offre una risposta concreta all’incertezza, dando alle organizzazioni la flessibilità di soddisfare la domanda di business in modo rapido e semplice, scalando verso l’alto o verso il basso al variare delle esigenze, senza vincolarsi a impegni rigidi e a investimenti ingenti. Si tratta di un vantaggio importante che libera le risorse capex generalmente associate ai lunghi piani di ammortamento, e consente alle imprese di reagire quando le esigenze evolvono o emergono nuove richieste nel corso dell’anno finanziario.

Allineando più strettamente gli investimenti storage alle reali esigenze di business, le organizzazioni ottengono maggiore margine di adattamento al variare delle priorità, preservando la liquidità, evitando l’overprovisioning e rispondendo più rapidamente ai cambiamenti operativi e di business.

Non tutti gli STaaS sono uguali

Con la crescita della domanda di STaaS, molti fornitori si limitano a riconfezionare le tradizionali offerte di storage sotto forma di abbonamenti, spesso qualcosa che assomiglia più a un leasing ordinario che a un vero modello as-a-Service. Non è solo questo: se la tecnologia sottostante non è stata progettata per un modello as-a-Service, è probabile che deluda le aspettative. Un vero STaaS dipende da capacità fondamentali a livello architetturale, come la possibilità di eseguire upgrade non invasivi, una scalabilità fluida e semplicità operativa; senza queste caratteristiche, i fornitori faticano a soddisfare le aspettative dei clienti in termini di performance, sicurezza, resilienza e sostenibilità.

È qui che i Service Level Agreement (SLA) diventano fondamentali, tenendo i fornitori responsabili quando i risultati non sono all’altezza. Senza SLA solidi già definiti, i clienti non sono protetti dai mancati livelli di servizio e la responsabilità del fornitore è limitata, spesso sostituita da Service Level Objective (SLO) meno vincolanti rispetto a SLA stringenti. Quando realizzata correttamente, un’offerta STaaS supportata da SLA elimina gran parte della complessità e del rischio associati allo storage dei dati, riducendo attriti, costi e complicazioni legati alla gestione di una piattaforma dati aziendale.

Cosa cercare

Le offerte STaaS flessibili possono fornire alle organizzazioni opzioni strategiche, leve per scalare quando necessario e gestire i costi in modo più prevedibile. Devono essere fondate su architetture progettate per essere aggiornate in modo continuo e non invasivo, eliminando i costosi cicli di aggiornamento. Nella loro migliore espressione, questi modelli:

Offrono un pricing a consumo reale supportato da SLA chiari, senza trasferire l’onere della gestione dell’hardware all’utente.

Permettono di scalare la capacità verso l’alto o verso il basso senza penali.

Forniscono una gamma di livelli di performance e protocolli per soddisfare ogni possibile esigenza di business.

Trasferiscono una parte significativa del rischio al fornitore, abilitando un’economia più stabile e prevedibile per la pianificazione a lungo termine.

Offrono un’esperienza cloud-like senza richiedere un impegno verso il public cloud.

Proteggono le organizzazioni da potenziali picchi nei costi dell’hardware sottostante.

Garantiscono rinnovi trasparenti, progettati per mantenere aggiornati i data estate dei clienti, con costi coerenti e overhead gestibili.

Domare l’incertezza

Per le aziende che pianificano aumenti di capacità o rinnovo dello storage, progetti AI o cloud repatriation nei prossimi 12–24 mesi, le domande da porre sono chiare:

Il modello a consumo trasferisce realmente il rischio, o semplicemente lo rimodula?

Con quale facilità è possibile scalare la capacità verso l’alto o verso il basso senza penali o lock-in?

Quali SLA garantiti per performance, disponibilità e supporto, e cosa succede se tali impegni non vengono rispettati?

Alcuni fornitori eviteranno le domande difficili e cercheranno di screditare le offerte dei concorrenti. È fondamentale trovare un partner onesto e trasparente, che si attenga ai fatti, si imponga standard costantemente elevati e offra un percorso chiaro e stabile verso il futuro.

A cura di Patrick Smith, CTO EMEA, Everpure