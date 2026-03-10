Mercato legale: a che punto siamo con digitalizzazione e AI?

Wolters Kluwer Legal & Regulatory ha pubblicato i risultati di Future Ready Lawyer Survey 2026, la ricerca globale che raccoglie insight da avvocati di studi legali e dipartimenti legali aziendali negli Stati Uniti, in Cina e in nove Paesi europei, tra cui l’Italia. I risultati mostrano un settore che sta affrontando e gestendo l’adozione sempre più rapida delle tecnologie di intelligenza artificiale: un percorso ambizioso che ha permesso di ottenere efficienze a lungo ricercate nei flussi di lavoro e nelle pratiche operative, ma che al contempo solleva sfide inaspettate in ambito etico e infrastrutturale.

«Il report globale Future Ready Lawyer ha sempre parlato di un settore in continua evoluzione», ha dichiarato Martin O’Malley, CEO di Wolters Kluwer Legal & Regulatory. «Ciò che colpisce maggiormente quest’anno è la velocità con cui i professionisti legali stanno affrontando questo cambiamento, ridefinendo i modelli di business, ripensando dinamiche consolidate nel tempo e adottando nuovi modi di creare valore grazie a nuove competenze e tecnologie all’avanguardia».

L’IA porta benefici concreti, ma le sfide rimangono

Una netta maggioranza degli intervistati (92%) dichiara di utilizzare almeno uno strumento di IA nel proprio lavoro quotidiano. Oltre la metà (62%) evidenzia risparmi di tempo compresi tra il 6% e il 20% della settimana lavorativa. Non sorprende quindi che il 60% dei partecipanti alla survey preveda un ulteriore incremento degli investimenti in IA da parte della propria organizzazione nei prossimi tre anni.

La fiducia alimenta la trasformazione

Il 61% degli intervistati esprime una crescente fiducia nella capacità delle proprie organizzazioni di adattare pratiche aziendali, offerte di servizi, flussi di lavoro e modelli di pricing all’aumento delle efficienze generate dall’IA.

L’IA ridefinisce i rapporti professionali

L’IA potrebbe inoltre trasformare i rapporti tra studi legali e dipartimenti legali aziendali. Oltre la metà degli intervistati (54%) ritiene che gli studi legali sfrutteranno la maggiore efficienza per servire un numero più elevato di clienti o per offrire prezzi più competitivi.

Wolters Kluwer Future Ready Lawyer Survey 2026

Future Ready Lawyer Survey 2026 di Wolters Kluwer, realizzata dalla divisione Legal & Regulatory, raccoglie le opinioni di 810 avvocati di studi legali e corporate legal office negli Stati Uniti, in Cina e in nove Paesi europei — Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Belgio, Francia, Italia, Spagna, Polonia e Ungheria — per analizzare come le aspettative dei clienti, la tecnologia e le tendenze di mercato stiano influenzando il futuro della professione legale.

Wolters Kluwer approfondirà il futuro della professione attraverso una serie di webinar, con la partecipazione di opinion leader di settore. Nel corso degli eventi verranno discussi i risultati dell’indagine e le prospettive sull’evoluzione del mondo legale.

La divisione Legal & Regulatory di Wolters Kluwer supporta i professionisti del diritto e della compliance nel migliorare produttività e performance, mitigare i rischi e affrontare problemi complessi. Le soluzioni combinano una profonda conoscenza del settore con tecnologie avanzate e servizi dedicati per offrire risultati migliori, analisi evolute e un incremento dell’efficienza per i clienti.