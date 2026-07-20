MIX e ielo insieme per rafforzare la connettività tra Francia e Italia

Dopo l’apertura del suo primo Point of Presence (PoP) in Italia, ielo, operatore francese di infrastrutture in fibra ottica, annuncia una partnership strategica con MIX, il principale Internet Exchange Point (IXP) italiano. La collaborazione si inserisce nella più ampia strategia europea di interconnessione di ielo, già presente nei principali hub continentali come Amsterdam, Francoforte, Londra e Zurigo, e ha l’obiettivo di favorire uno scambio di traffico sempre più diretto tra Francia e Italia.

Grazie a questa partnership, ielo consentirà agli operatori francesi ed europei di accedere a MIX senza la necessità di una presenza locale. MIX, con il suo principale campus situato in Via Caldera a Milano, rappresenta il principale hub di interconnessione italiano.

L’accordo favorisce la creazione di percorsi di rete più diretti tra Francia e Italia, facendo leva su un punto di interscambio locale anziché sui tradizionali hub del Nord Europa. Questo approccio consente di ridurre il numero di intermediari coinvolti nel trasporto del traffico Internet e di migliorare il controllo dei percorsi di instradamento.

Per MIX, l’ingresso di operatori francesi contribuisce ad ampliare ulteriormente la varietà di reti connesse alla piattaforma, favorendo al contempo uno scambio di traffico locale più efficiente e diretto.

Il PoP di ielo a Milano si basa su collegamenti in capacità attivati tra Lione, Nizza e Milano. Queste connessioni garantiscono la disponibilità di capacità verso il capoluogo lombardo e l’interconnessione con le reti presenti all’interno dell’ecosistema MIX.

«Il nostro obiettivo non è semplicemente essere presenti in Italia, ma facilitare concretamente l’accesso degli operatori europei all’ecosistema MIX e creare interconnessioni più dirette tra Francia e Italia, senza dipendere dagli hub del Nord Europa», afferma Hélios de Creisquer, Chief Technology Officer di ielo.

«Siamo lieti di accogliere ielo a MIX come partner di peering. Questa collaborazione consente a ISP e carrier internazionali di raggiungere le reti italiane senza dover stabilire una presenza locale dedicata, creando al contempo un asse di interconnessione più diretto tra Francia e Italia. In qualità di Internet Exchange neutrale e indipendente, MIX beneficia della maggiore diversità di reti e dell’ottimizzazione dei flussi di traffico locale che partnership come questa rendono possibili», dichiara Mattia Flena, Commercial Director di MIX.

Più in generale, questa iniziativa rientra nel piano di sviluppo dei servizi di remote peering di ielo presso i principali Internet Exchange Point europei, consentendo ai partner dell’operatore di accedere rapidamente a nuovi ecosistemi di interconnessione senza la necessità di attivare un punto di presenza locale, ottimizzando tempi e costi di implementazione.

ielo continua così a rafforzare la propria infrastruttura di rete, in linea con le esigenze di operatori di telecomunicazioni, data center e stakeholder istituzionali.