Data center: nell’era dell’AI il rischio non è solo tecnologico

L’intelligenza artificiale sta accelerando la trasformazione dei data center, ma sta anche cambiando il modo in cui questi asset vengono valutati. Se fino a pochi anni fa l’attenzione era concentrata soprattutto sulla capacità elaborativa e sull’efficienza energetica, oggi entrano in gioco nuovi fattori che CIO e responsabili delle infrastrutture non possono ignorare: flessibilità tecnologica, disponibilità di energia, capacità di adattarsi all’evoluzione dei workload e resilienza nel lungo periodo.

Secondo una recente analisi di S&P Global Ratings, il profilo di rischio dei data center è ormai il risultato dell’interazione di tre dimensioni: immobiliare, infrastrutturale e tecnologica. Non basta più disporre di un edificio destinato a ospitare server o di un’infrastruttura affidabile. È la capacità della struttura di rimanere competitiva rispetto all’evoluzione dell’IT a determinarne il reale valore nel tempo.

La velocità con cui evolvono hardware, software e requisiti applicativi, soprattutto con la diffusione dell’intelligenza artificiale, riduce infatti la vita economica effettiva di un data center. Sebbene la struttura fisica possa durare decenni, gli analisti ritengono più realistico considerare un orizzonte operativo di circa 25 anni, proprio per il rischio di obsolescenza tecnologica.

L’AI rappresenta il principale fattore di discontinuità. I nuovi workload richiedono densità di potenza sempre più elevate, sistemi di raffreddamento avanzati, come il liquid cooling, e un’accessibilità all’energia elettrica che sta diventando uno degli elementi più critici nella scelta delle location. La disponibilità di potenza, insieme ai costi energetici e alla sostenibilità delle fonti, diventa quindi un elemento competitivo tanto quanto la connettività.

Per i CIO questo significa che la scelta di un data center non può più basarsi esclusivamente su disponibilità, sicurezza e costi operativi. Occorre valutare anche la capacità della struttura di evolvere insieme alle esigenze aziendali. Un’infrastruttura poco flessibile rischia infatti di diventare rapidamente inadatta ad accogliere nuove generazioni di server o acceleratori per l’intelligenza artificiale, rendendo complessi e costosi gli interventi di aggiornamento.

Anche la posizione geografica assume un’importanza crescente. I principali hub digitali continuano a offrire vantaggi competitivi grazie alla concentrazione di connettività, disponibilità di fibra ottica, accesso all’energia e prossimità agli utenti, elementi che contribuiscono a preservare il valore dell’infrastruttura nel tempo. Al contrario, strutture situate in mercati secondari o caratterizzate da limitata disponibilità energetica potrebbero incontrare maggiori difficoltà nel mantenere elevati livelli di occupazione.

L’analisi evidenzia inoltre come il mercato stia evolvendo verso data center sempre più grandi, complessi e specializzati. Se le prime generazioni erano caratterizzate da contratti di lungo periodo e rischi relativamente contenuti, oggi aumentano le strutture dedicate all’AI, spesso progettate per esigenze molto specifiche. Questa specializzazione migliora le prestazioni nel breve periodo, ma può ridurre la flessibilità futura e rendere più difficile adattare gli impianti a nuovi clienti o differenti tipologie di workload.

Per le aziende, la conseguenza è chiara: la progettazione dell’infrastruttura deve essere affrontata con una prospettiva di lungo termine. La capacità di aggiornare gli impianti, garantire disponibilità energetica, adottare nuove tecnologie di raffreddamento e supportare workload ancora in evoluzione diventa un requisito strategico, non solo operativo.

In un contesto in cui l’innovazione tecnologica procede a ritmi sempre più rapidi, il valore di un data center non dipende più soltanto dalla sua affidabilità, ma soprattutto dalla sua capacità di adattarsi ai cambiamenti. Per i CIO, questo significa integrare la resilienza tecnologica tra i criteri fondamentali delle decisioni infrastrutturali, al pari di sicurezza, continuità operativa ed efficienza economica.