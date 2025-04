MIX festeggia 25 anni di attività con un aumento di capitale a sei zeri

L’Assemblea dei Soci della Società MIX, il principale punto di interscambio (IXP) di reti Internet italiano, riunitasi in data 11 aprile 2025, ha deliberato all’unanimità un aumento gratuito del capitale sociale da euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) a euro 6.000.000 (seimilioni), mediante passaggio a capitale di una corrispondente parte delle riserve disponibili della società iscritte a bilancio.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di crescita costante e sostenuta, che negli anni ha consolidato il ruolo di MIX come principale punto di interscambio Internet in Italia e tra i più rilevanti in Europa. Il traguardo dell’aumento di capitale arriva proprio nel 25° anno di attività della Società, a conferma della sua maturità non solo infrastrutturale, ma anche economico-finanziaria.

“Questo aumento di capitale rappresenta un passo fondamentale per supportare la nostra crescita e consolidare la nostra posizione nel panorama europeo degli Internet Exchange”, ha dichiarato Alessandro Talotta, Executive President & Chairman di MIX.

“È una conferma della fiducia dei nostri soci e della solidità del nostro modello di business, che ci permette di affrontare con determinazione le sfide future del settore”.

Con questo rafforzamento patrimoniale, MIX si prepara a investire in nuovi punti di interscambio, nuove infrastrutture e servizi, a partire dall’imminente apertura del nuovo DC3, pensato per sostenere la crescita del traffico e l’evoluzione dei servizi digitali. Contestualmente, MIX rafforza il proprio ruolo di hub strategico a livello nazionale ed europeo, aprendo a collaborazioni con partner strategici. Ultime, in ordine cronologico, quelle con AMS-IX e Lancom, rispettivamente per il servizio Cross-IX e per il punto di interscambio di Salonicco. L’azienda continua così a garantire prestazioni di eccellenza e a promuovere l’innovazione nel settore delle telecomunicazioni.