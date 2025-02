Nascono i Cognitive Labs di Ericsson per promuovere la ricerca sull’intelligenza artificiale open-source

Ericsson lancia i Cognitive Labs, un’iniziativa innovativa dedicata alla ricerca e allo sviluppo nell’ambito dell’intelligenza artificiale (AI). I Cognitive Labs si concentrano su tecnologie avanzate, come le reti neurali grafiche (GNN), l’apprendimento attivo e i modelli linguistici su larga scala, che l’azienda utilizza per sviluppare le proprie soluzioni e che saranno fondamentali per la prossima generazione delle comunicazioni mobili. L’iniziativa non avrà una sede fisica dedicata, ma opererà virtualmente con team e attività collocate in alcuni luoghi, inizialmente Madrid, Malaga e Il Cairo. Con i Cognitive Labs, Ericsson riafferma il proprio impegno per migliorare continuamente e rendere più efficienti le sue soluzioni tecnologiche, estendendone i campi di applicazione anche ad altri settori – quali quello sanitario – da cui la società nel suo complesso può trarre beneficio.

L’iniziativa, in collaborazione con la comunità open source, consentirà a Ericsson di progredire nella ricerca sull’IA, attrarre ricercatori e data scientist e di creare soluzioni migliori per i propri clienti.

Nel quadro del suo impegno verso la comunità open-source, Cognitive Labs ha istituito tre laboratori distinti per continuare le sue attività di ricerca e sviluppare library con componenti riutilizzabili.

GAI Lab (Geometric Artificial Intelligence Lab) : si concentra sull’intelligenza artificiale geometrica, sull’apprendimento geometrico, sulla generazione di grafi e sui Graph Neural Networks (GNN) temporali. Si prevede che l’attività possa avere un impatto importante in aree come la scoperta di nuovi farmaci o la ricerca di farmaci più efficienti.

: si concentra sull’intelligenza artificiale geometrica, sull’apprendimento geometrico, sulla generazione di grafi e sui Graph Neural Networks (GNN) temporali. Si prevede che l’attività possa avere un impatto importante in aree come la scoperta di nuovi farmaci o la ricerca di farmaci più efficienti. Laboratorio MLR (Machine Learning and Reasoning Lab): questa struttura è dedicata all’ottimizzazione dei modelli di addestramento e all’apprendimento per rinforzo. La ricerca sviluppata in questo gruppo potrà avere un impatto significativo sul risparmio di tempo ed energia nell’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale e sulla creazione di digital twin che simulano la realtà.

questa struttura è dedicata all’ottimizzazione dei modelli di addestramento e all’apprendimento per rinforzo. La ricerca sviluppata in questo gruppo potrà avere un impatto significativo sul risparmio di tempo ed energia nell’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale e sulla creazione di che simulano la realtà. Laboratorio FAI (Fundamental Artificial Intelligence Lab): si concentra sulla creazione di modelli di intelligenza artificiale fondamentali, come i Large Language Model (LLM). Questo laboratorio è dedicato alla ricerca di tecnologie che avranno un grande impatto sull’automazione dei processi e sul miglioramento dell’efficienza. Sarà all’avanguardia nella creazione di modelli linguistici nelle telecomunicazioni.

Jean-Christophe Laneri, Head of Cognitive Network Solutions di Ericsson, afferma: “I Cognitive Labs rappresentano il nostro impegno a guidare l’innovazione nell’IA e a dare un contributo significativo alla comunità open source. La nostra missione è quella di creare una ricerca di livello mondiale che possa portare benefici alla comunità accademica e migliorare i nostri prodotti per servire meglio i nostri clienti.”

Accordo con l’Universidad Pontificia Comillas

Ericsson Spagna si posiziona come una delle aree di riferimento per i Cognitive Labs, grazie alle importanti attività di ricerca e sviluppo che Ericsson svolge da Madrid e Malaga sulle Cognitive Networks Solutions (CNS).

Questo impegno è stato rafforzato dal recente accordo raggiunto con la Scuola di Ingegneria (Comillas ICAI) dell’Universidad Pontificia Comillas. Nell’ambito dell’iniziativa Cognitive Labs, Ericsson Spagna ha siglato una collaborazione di ricerca con l’università per lavorare insieme a iniziative open source e pubblicazioni congiunte.

La stretta collaborazione tra i migliori data scientist e ingegneri di Ericsson e i team dell’ICAI consentirà a Ericsson Spagna di guidare l’innovazione a livello nazionale ed europeo, rafforzando la sua posizione come punto di riferimento nella tecnologia e nello sviluppo.