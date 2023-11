Natale in consegna: Internet continua a influenzare il mondo delle spedizioni

Sin dal suo avvento fino alla consacrazione di oggi, Internet ha radicalmente cambiato il modo in cui si fanno le spedizioni; ciò risulta essere evidente durante e in preparazione della stagione natalizia in arrivo, periodo nel quale si registrano i tradizionali picchi di acquisti di ogni tipo.

Basti pensare, infatti, alle molteplici possibilità che gli e-commerce o i siti specializzati offrono agli utenti, dalla spedizione gratuita ai veri e propri servizi di consegna espressa, il tutto disponibile mediante degli abbonamenti facilmente fruibili da chiunque.

Il trend delle spedizioni dei pacchi regalo si sta ingigantendo sempre di più e in questo articolo verranno analizzati alcuni dati.

Spedizioni regalo: un trend in crescita

La diffusione dello scegliere di spedire i propri pacchi anziché consegnarli di persona è sempre più evidente e legata a delle motivazioni pratiche: moltissime persone, infatti, conducono una vita sempre più frenetica, che costringe a risparmiare tempo sia nelle grandi città che in provincia evitando spostamenti fisici.

Secondo alcuni dati, nel primo trimestre del 2023 sono stati spediti circa 160 milioni di pacchi, i quali contengono perlopiù prodotti legati alla sfera fashion&sport, seguiti dall’informatica e dall’elettronica e finendo nell’health&beauty. I flussi di spedizioni più intensi sono stati registrati nelle grandi città settentrionali e del centro Italia, come Milano, Torino, Roma e Bologna, con un ammontare totale del 23% delle consegne nazionali. Ciononostante, in vista del periodo natalizio, è previsto un ulteriore aumento delle spedizioni.

Il trend delle spedizioni durante il periodo natalizio

Ogni anno, sotto Natale, le spedizioni per i pacchi regalo in Italia registrano una crescita del 50% circa rispetto all’anno precedente. Si tratta fondamentalmente di una domanda altissima che trova sempre più risposta nei siti che offrono spedizioni online: La conosciuta piattaforma Paccofacile.it, ad esempio, permette di inviare pacchi velocemente e propone prezzi di spedizione più contenuti, sia per utenti sia per professionisti e aziende che vogliono gestire meglio le loro spedizioni.

Le categorie di prodotti selezionati per la spedizione vanno dai capi d’abbigliamento all’elettronica di consumo, passando per quelli enogastronomici, gli articoli per la casa o appartenenti al settore farmaceutico e sanitario, senza contare i giocattoli, i libri e gli e-book, con un aumento anche sui prodotti per gli animali domestici.

È evidente che, alla luce di quanto detto in questo breve articolo, le spedizioni dei pacchi regalo è un’importante opportunità da non perdere per il settore commerciale. Per adeguarsi alla crescita degli acquisti, questo settore dovrà senz’altro farsi trovare preparato per poter accogliere una mole incredibile di acquirenti, fornendo loro la miglior Customer Experience possibile e mettendo a disposizione dei servizi efficienti per ottenere un alto grado di soddisfazione, nonché la fidelizzazione di una fetta di pubblico sempre più grande.