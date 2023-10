Netalia a “ComoLake 2023 Next Generation Innovations”

Netalia, il Public Cloud Service Provider italiano e indipendente, parteciperà alla prima edizione del “ComoLake 2023 Next Generation Innovations”, in programma dal 5 al 7 ottobre al Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba a Cernobbio, sul lago di Como.

Netalia sarà tra i protagonisti dell’evento, che si presenta come “la Cernobbio del digitale”, e parteciperà insieme a istituzioni, enti e imprese a un dialogo sull’innovazione per indirizzare le politiche digitali dei prossimi anni. Patrocinata dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Expo Conference nasce come punto di incontro tra istituzioni, imprese e università coinvolte nei nuovi paradigmi della crescita economica che, in Italia e in Europa, saranno guidati dagli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“Oggi è evidente come la migrazione al cloud sia un fondamentale fattore abilitante per l’efficacia e l’efficienza dell’impresa privata e della macchina pubblica: anche secondo il PNRR la pubblica amministrazione deve essere in grado di avviare una nuova, fruttuosa relazione con i cittadini e le imprese”, sottolinea Michele Zunino, Amministratore Delegato di Netalia, tra i relatori delle tavole rotonde in programma a Cernobbio. Da sempre convinta della necessità di fare sistema tra pubblico e privato per stimolare una collaborazione continua tra realtà innovative, anche in questa sede Netalia intende mettere a disposizione le proprie competenze e la propria visione sul cloud, per affrontare le sfide poste dalla trasformazione digitale.

“Il cloud, e nello specifico il public cloud supportato da adeguate infrastrutture, rappresenta uno strumento abilitante fondamentale per il sistema Paese. Le aziende italiane caratterizzate da un’importante capacità di innovazione possono offrire un contributo rilevante allo sviluppo della strategia industriale del Paese. E possono farlo attraverso la creazione di un ecosistema sinergico, contribuendo a rilanciare una visione del digitale non solo come elemento di progresso tecnologico, bensì come uno strumento che migliora la vita delle persone”, continua Zunino. “Si tratta di ripensare il digitale nazionale in un quadro di sistema complessivo, nel quale pubblico e privato possano non solo convivere, ma soprattutto collaborare nel creare valore. La capacità di presidiare la trasformazione digitale determinerà il futuro posizionamento internazionale dell’Italia: è quindi un fattore chiave per essere competitivi, avere un modello sostenibile di sviluppo, formare le prossime generazioni”.

Alla tre giorni sono previsti interventi di esponenti del governo italiano, dell’Unione Europea e delle principali aziende Hi-Tech italiane e internazionali. La Expo Conference sarà infatti l’occasione per stimolare un confronto di livello internazionale sulle applicazioni e sulle policy, nonché sulle opportunità e sui rischi delle tecnologie emergenti.

I partecipanti a ComoLake2023 approfondiranno cinque tematiche in altrettante sessioni di lavori: Reti, Tlc e Servizi; Metaverso e AI; Energia e Sostenibilità; Mobilità e Trasporti; Pubbliche Amministrazioni e Cittadino. L’obiettivo è coniugare le tematiche previste in agenda con i quadri normativi nazionali ed europei, la ricerca, le tecnologie, le applicazioni e i prevedibili sviluppi previsti per i prossimi anni.

Saranno oltre 15 i panel che ospiteranno 80 speaker provenienti da tutto il mondo, con la presenza di rappresentanti nazionali e internazionali di governo, Parlamento, Commissione europea, autorità regolatorie, organismi sovranazionali, università, aziende, esperti, consumatori e media. Prevista anche una grande area espositiva, che accoglierà gli stand di istituzioni, aziende e startup.