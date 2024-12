NetApp presenta le ultime novità dedicate a dati e IA

Si è svolta, qualche giorno fa, presso il Global Cloud Data Center di Aruba a Ponte San Pietro (Bergamo), la tappa italiana di NetApp Insight Xtra, il roadshow organizzato da NetApp, azienda di infrastrutture dati intelligenti. L’evento ha visto la partecipazione di centinaia di clienti, partner, innovatori ed esperti del settore, oltre al contributo speciale di George Kurian, CEO di NetApp.

Durante l’evento, NetApp ha illustrato la sua strategia per affrontare quella che definisce “l’Era dei Dati e dell’Intelligence”. In questa fase, caratterizzata dall’esplosione dei dati digitali, le aziende devono affrontare sfide complesse per estrarre valore dai propri dati utilizzando strumenti avanzati e infrastrutture innovative.

Gli annunci di NetApp

Tra i principali annunci dell’evento:

Innovazioni nei sistemi di storage all-flash : NetApp ha presentato i nuovi prodotti della serie AFF A-Series, C-Series e ASA, progettati per offrire altissime prestazioni, sicurezza avanzata e scalabilità, aiutando le aziende a modernizzare le proprie infrastrutture dati.

: NetApp ha presentato i nuovi prodotti della serie AFF A-Series, C-Series e ASA, progettati per offrire altissime prestazioni, sicurezza avanzata e scalabilità, aiutando le aziende a modernizzare le proprie infrastrutture dati. Consulenza per l’AI : Nuovi servizi di consulenza sono stati ideati per aiutare i clienti a gestire e comprendere meglio i loro dati, sfruttando l’intelligenza artificiale per incrementare il valore del loro business. In un contesto in cui le aziende incontrano difficoltà nel percorso verso l’innovazione, questi servizi sono pensati per rendere operativi i processi basati sull’intelligenza artificiale, fornendo un supporto completo che va dalla consulenza alla messa in atto e realizzazione.

: Nuovi servizi di consulenza sono stati ideati per aiutare i clienti a gestire e comprendere meglio i loro dati, sfruttando l’intelligenza artificiale per incrementare il valore del loro business. In un contesto in cui le aziende incontrano difficoltà nel percorso verso l’innovazione, questi servizi sono pensati per rendere operativi i processi basati sull’intelligenza artificiale, fornendo un supporto completo che va dalla consulenza alla messa in atto e realizzazione. Soluzioni integrate per l’intelligenza artificiale : Collaborazioni con leader tecnologici come NVIDIA, che combinano il software AI e il calcolo accelerato con l’infrastruttura dati intelligente NetApp per supportare applicazioni di AI generativa e in grado di operare in maniera autonoma. Inoltre, NetApp offre nuovi servizi di consulenza per i carichi di lavoro AI, tra cui un AI Readiness Workshop e un AI Data Discovery Assessment.

: Collaborazioni con leader tecnologici come NVIDIA, che combinano il software AI e il calcolo accelerato con l’infrastruttura dati intelligente NetApp per supportare applicazioni di AI generativa e in grado di operare in maniera autonoma. Inoltre, NetApp offre nuovi servizi di consulenza per i carichi di lavoro AI, tra cui un AI Readiness Workshop e un AI Data Discovery Assessment. Sicurezza dei dati: Annuncio della disponibilità della soluzione NetApp ONTAP Autonomous Ransomware Protection (ARP/AI), che utilizza l’intelligenza artificiale per rilevare le minacce ransomware con una precisione del 99%.

Dichiarazioni

“Viviamo in un’epoca dominata dai dati e dall’intelligence, dove i dati sono diventati il cuore pulsante del successo delle organizzazioni, il motore che alimenta l’intelligenza artificiale e le tecnologie innovative. Tuttavia, gestire e ottimizzare questi dati non è mai stato così impegnativo”, ha commentato George Kurian, CEO di NetApp. “Per eccellere in questa nuova era, è necessario semplificare le complessità della gestione dei dati, sfruttando le potenzialità dell’AI in modo agile, flessibile e sicuro”.

Davide Marini, Country Manager di NetApp per l’Italia, ha sottolineato: “La nostra strategia si concentra sulla costruzione di un’infrastruttura dati intelligente che aiuta le aziende a estrarre valore dai loro dati. I nostri recenti annunci di prodotti e iniziative strategiche sottolineano il nostro impegno a fornire valore e a supportare i nostri clienti mentre navigano nel complesso mondo dell’analisi dei dati”.