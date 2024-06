Nethesis scende in campo con Megabox nella serie A1 di volley femminile

È stata presentata, nei giorni scorsi da Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, presso la sede di Nethesis, azienda maggiore produttrice italiana di soluzioni ICT per il business, la nuova giocatrice del team di Volley pesarese, Sonia Candi. L’esperta centrale 1.87, classe 1993, è stata vicecampionessa d’Europa poche settimane fa con “Allianz Milano” e rafforza ulteriormente il rooster delle atlete Megabox in vista del prossimo campionato della massima serie (A1) di volley femminile.

Chi è Nethesis e cosa fa

Nethesis è nata a Pesaro nel 2003 e con i suoi oltre 35 mila clienti e una rete di 550 partner/reseller nazionali e 15 all’estero, è la maggior produttrice italiana di soluzioni ICT per il business originate da codice Open Source. Infatti, il 70% di software e applicazioni digitali utilizzate ogni giorno nel mondo nascono da codici sviluppati Open Source. Li usano milioni di persone e d’imprese e sono parte integrante di programmi e soluzioni ICT e TLC vedute che tutti noi usiamo ogni giorno. Mentre solo il 30% proviene da software proprietari sviluppati dai giganti Big Tech. Nethesis produce soluzioni nei campi di telefonia VoIP, Cyber Security, Collaboration suite per Smart Working e Hotspot marketing-oriented. I suoi sistemi, gestiscono e trattano in tempo reale il flusso di informazioni, dati, richieste e messaggi di ogni impresa.

Lo staff aziendale è formato da 40 addetti: 30 in area tecnica (ricerca e sviluppo e assistenza) e 10 tra marketing e commerciale con collaboratori esterni anche in Sudamerica e USA. Ha chiuso il bilancio economico del 2023 confermando il suo costante trend di crescita in doppia cifra, aumentando dell’11% il suo fatturato rispetto al 2022, superando per la prima volta quota 5 milioni di euro. Importante la crescita 2023 sul mercato italiano con 5.500 nuovi clienti e l’apertura di nuove 60 partnership commerciali nazionali e internazionali. Nethesis è accreditata come centro di formazione e rilascio certificazioni EC-Council (International Council of Electronic Commerce Consultants) per la cybersecurity. È anche Polo tecnologico universitario Yuni dell’Università Telematica degli Studi IUL, creata dall’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) e Università degli Studi di Foggia.

Dichiarazioni

“Nethesis è una azienda ICT dove ci chiedono come migliorare il mondo attraverso la trasformazione digitale e la tecnologia. Lavoriamo quotidianamente per il miglioramento, per noi stessi e per i nostri clienti”, ha spiegato Cristian Manoni, uno dei tre fondatori dell’azienda e attuale CEO Nethesis. “Per questo, abbiamo trovato grande sintonia con la bellissima avventura sportiva di Megabox e siamo felici di rinnovare la nostra partnership anche per la prossima stagione. Lo scorso campionato ci ha esaltato vedere come ogni giocatrice abbia messo le proprie capacità al servizio della squadra. Questo fa la differenza ed esalta la prestazione del singolo. Un insegnamento anche per tutte le aziende”.

“Siamo molto felici di essere qui, nella sede di un nostro importante partner, per presentare una giocatrice come Sonia, atleta che abbiamo voluto fortemente con noi e che ci darà, ne siamo certi, un fondamentale contributo tecnico e di esperienza per la crescita del nostro gruppo. Parlo di gruppo perché secondo questa logica stiamo costruendo con molta cura sia la nostra squadra che il team di aziende che assieme a noi affronteranno il prossimo campionato di A1”, ha invece sottolineato il Presidente della Megabox, Ivano Angeli.