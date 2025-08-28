Nozomi Networks e Schneider Electric presentano il primo sensore di sicurezza al mondo integrato nelle Remote Terminal Unit (RTU)

Nozomi Networks, specialista nella sicurezza OT, IoT e CPS, e Schneider Electric, attiva nella gestione dell’energia e nell’automazione, hanno annunciato il primo sensore di sicurezza del settore integrato nelle Remote Terminal Unit (RTU) di Schneider Electric. Con l’integrazione di Nozomi Arc nelle RTU intelligenti Schneider SCADAPack 47xi, i team di sicurezza e operativi ottengono una visibilità senza precedenti a livello dei dispositivi di controllo delle loro apparecchiature di automazione industriale e delle risorse sul campo, nonché la possibilità di analizzare e ridurre le minacce a livello di dispositivo e le attività dannose degli utenti senza influire sulle risorse attuali o interrompere reti mission-critical, con il risultato complessivo di maggiore uptime e resilienza operativa, una riduzione dei rischi informatici e superiore conformità.

“Con l’aumento delle minacce informatiche alle risorse energetiche mondiali, stiamo collaborando con Nozomi Networks e i nostri clienti nel settore delle infrastrutture critiche per elevare l’efficacia delle difese”, ha affermato Jay Abdallah, Vice President of Cybersecurity Solutions and Services presso Schneider Electric. “Nozomi Arc Embedded nelle RTU Schneider trasforma le Remote Terminal Unit in risorse sicure, offrendo agli operatori la visibilità necessaria per rispondere alle minacce prima che possano causare danni”.

“Siamo onorati di collaborare con Schneider Electric per portare Arc Embedded nelle loro RTU”, ha affermato Andrea Carcano, cofounder e CPO di Nozomi Networks. “Da oltre otto anni, collaboriamo con Schnider per trovare modi migliori per proteggere i processi di gestione dell’energia e di automazione in tutto il mondo. Quest’ultima iniziativa con Arc Embedded estende la sicurezza ai sistemi di controllo industriale e attraverso di essi, fino alle risorse sul campo altamente remote che gestiscono, che spesso vengono lasciate senza monitoraggio e sono esposte a rischi maggiori”.

La RTU è un dispositivo industriale che raccoglie, elabora e trasmette dati provenienti da sensori e attuatori situati in luoghi remoti o distribuiti, come stazioni di pompaggio idriche rurali, sottostazioni elettriche in regioni montuose e altro ancora. Funziona come un ponte tra le apparecchiature sul campo e un sistema di controllo centrale, consentendo il monitoraggio e il controllo in tempo reale dei processi industriali. Ampiamente utilizzata nell’industria petrolifera e del gas, nonché in altri settori infrastrutturali critici, SCADAPack 47xi Smart RTU di Schneider Electric offre una piattaforma economica e sicura che migliora le funzionalità di sicurezza informatica, rendendola la scelta ideale per le esigenze RTU.

Grazie all’integrazione diretta di Nozomi Arc Embedded nelle RTU Schneider, per la prima volta in assoluto i team di sicurezza e operativi ottengono visibilità sui dati importanti all’interno delle RTU e sulle risorse sul campo controllate da tali RTU, tra cui:

· Aggiornamenti dello stato degli endpoint RTU, inclusi inventario software e hardware, dettagli sulle vulnerabilità, utilizzo delle risorse.

· Visibilità di livello 0: Arc Embedded estrae i dati delle variabili di processo direttamente dalla RTU, consentendo una visibilità senza eguali sui processi fisici e sullo stato dei dispositivi, senza necessità di protocolli di polling esterni.

· Rilevamento di minacce e anomalie: Arc Embedded rileva azioni operative dannose e sospette, come connessioni/rimozioni di USB o schede SD, manipolazione delle impostazioni dell’ora, modifiche alla logica di controllo e al firmware, manipolazioni meccaniche e altro ancora.

Arc Embedded trasforma i sistemi di controllo industriale esistenti in risorse sicure fin dalla progettazione, offrendo un livello di sicurezza completamente integrato da un fornitore indipendente che garantisce una protezione solida e completa per i sistemi attualmente in produzione.

Arc Embedded è già disponibile per Schneider SCADAPack 47xi Smart RTU tramite un modello basato su abbonamento, disponibile presso Schneider Electric, Nozomi Networks e un’ampia rete globale di partner di canale Nozomi Networks.