NTT DATA offre la protezione completa dal ransomware di Rubrik

Per far fronte alla proliferazione degli attacchi ransomware le organizzazioni hanno bisogno di scudi invalicabili a difesa dei propri sistemi aziendali. La minaccia ransomware continua a colpire le aziende di tutti i settori, rendendo evidente dunque la necessità di disporre di una solida resilienza informatica che garantisca protezione e ripristino di dati e sistemi critici e mantenga le aziende in funzione. Oggi NTT DATA, specialista globale nei servizi IT e di business digitale, e Rubrik, azienda di cybersecurity, annunciano una partnership globale che vedrà NTT DATA offrire consulenza e advisory, supporto all’implementazione e all’integrazione, e servizi, gestiti da Rubrik, per preparare le risposte di cybersecurity prima, durante e dopo un incidente informatico o un attacco ransomware. Queste soluzioni sono pensate per aiutare i clienti di tutto il mondo ad affrontare l’evoluzione dei requisiti di resilienza informatica negli ambienti on-premise, SaaS e cloud.

Pensata per supportare le aziende ad affrontare la minaccia dinamica del ransomware, l’ampliamento della partnership tra NTT DATA e Rubrik da oggi include il Ransomware Protection Service, un servizio di cyber recovery che, basato su linee guida zero trust, offre una solida remediation e permette alle organizzazioni di potenziare la resilienza contro attacchi ransomware, insider malintenzionati e interruzioni operative.

La strategia globale di sicurezza informatica di NTT DATA

Nel dicembre 2023, NTT DATA ha lanciato la Global Cyber Security Strategy, un servizio avanzato progettato per fornire soluzioni complete di cybersecurity su scala globale. Questa strategia comprende servizi quali la formulazione della strategia di cybersecurity e la consulenza, l’integrazione, l’UnifiedMDR e la risposta agli incidenti. Il servizio comprende 15 aree tecniche unificate a livello globale per affrontare i diversi rischi informatici dei clienti.

NTT DATA si impegna a rimanere al passo con le minacce informatiche adottando tecnologie all’avanguardia e migliorando la collaborazione globale con i partner per garantire che le multinazionali ricevano un supporto coerente per la cybersecurity, indipendentemente dalle differenze regionali in termini di ambienti aziendali, risorse, lingue, culture e normative.

Il futuro

NTT DATA continuerà a collaborare con Rubrik per migliorare la fornitura di servizi di contromisura ransomware, supportando un numero sempre maggiore di aziende nel mantenere le loro attività commerciali in tutta sicurezza.

Dichiarazioni

“In NTT DATA riconosciamo l’importanza critica della resilienza informatica nell’attuale panorama digitale. L’ampliamento della partnership con Rubrik migliorerà in modo significativo la nostra capacità di fornire solide soluzioni di sicurezza ai nostri clienti in tutto il mondo. Poiché le minacce informatiche continuano ad evolversi, è indispensabile essere all’avanguardia sfruttando tecnologie avanzate e collaborazioni strategiche”, ha dichiarato Hidehiko Tanaka, Head of Technology and Innovation di NTT DATA. “Questo accordo ci consentirà di fornire servizi completi di resilienza informatica, assicurando che i dati dei nostri clienti rimangano al sicuro e che le loro operazioni siano resistenti a qualsiasi forma di attacco informatico”.

“In qualità di partner strategico di fiducia e di lunga data, Rubrik è orgogliosa di ampliare la collaborazione con NTT DATA per la resilienza informatica. Insieme, potremo mettere a disposizione di centinaia di organizzazioni offerte differenziate che assicurano un rapido recupero dagli attacchi ransomware e da altre minacce informatiche, indipendentemente da dove risiedono i loro dati”, ha dichiarato Ghazal Asif, VP, Global Channel and Alliances di Rubrik.