Da Rubrik nuove potenti funzionalità di resilienza cyber

I criminali informatici continuano ad evolvere e a perfezionare le loro tecniche di attacco, per questo è importantissimo proteggere i dati in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. A conferma del suo costante impegno a fornire una resilienza informatica completa, Rubrik ha presentato una serie di importanti innovazioni volte a migliorare la protezione degli ambienti cloud, SaaS e on-premise. Tali annunci mirano a fornire ai clienti maggiore capacità di anticipare le violazioni, rilevare le potenziali minacce e recuperare con velocità ed efficienza, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i loro dati.

Supporto al cloud e alle piattaforme che ospitano operazioni aziendali critiche, da DevOps alla produzione

La crescente adozione del cloud e il recente consolidamento del settore degli hypervisor stanno portando a un’ampia ri-localizzazione delle operazioni business-critical. Rubrik va incontro ai clienti sulla loro piattaforma di riferimento, offrendo gestione unificata, funzionalità avanzate di resilienza informatica e maggiore visibilità su un maggior numero di applicazioni cloud, SaaS e aziendali.

Cloud Posture Risk Management (CPR) : CPR risolve la mancanza di visibilità dei dati scoprendo e organizzando automaticamente i data asset nel cloud e identificando i dati non protetti o sensibili. CPR aiuta le organizzazioni a prendere decisioni informate sul backup e a rafforzare la postura di backup complessiva, proteggendo solo ciò che è veramente importante, riducendo così rischi e costi inutili.

: CPR risolve la mancanza di visibilità dei dati scoprendo e organizzando automaticamente i data asset nel cloud e identificando i dati non protetti o sensibili. CPR aiuta le organizzazioni a prendere decisioni informate sul backup e a rafforzare la postura di backup complessiva, proteggendo solo ciò che è veramente importante, riducendo così rischi e costi inutili. Protezione di Oracle Cloud : Rubrik Security Cloud (RSC) supporterà la data protection in Oracle Cloud Infrastructure (OCI), a partire dai carichi di lavoro Oracle Cloud VMWare (OCVS) e dai carichi di lavoro Oracle DB autogestiti che operano su macchine virtuali OCI. La soluzione è progettata per consentire ai clienti di proteggere i loro ambienti basati sul cloud con le stesse funzionalità di backup e ripristino robuste e unificate a cui si affidano per gli altri dati cloud e on-premise.

: Rubrik Security Cloud (RSC) supporterà la data protection in Oracle Cloud Infrastructure (OCI), a partire dai carichi di lavoro Oracle Cloud VMWare (OCVS) e dai carichi di lavoro Oracle DB autogestiti che operano su macchine virtuali OCI. La soluzione è progettata per consentire ai clienti di proteggere i loro ambienti basati sul cloud con le stesse funzionalità di backup e ripristino robuste e unificate a cui si affidano per gli altri dati cloud e on-premise. Espansione a PostgreSQL della protezione dati : Rubrik riconosce l’importanza fondamentale di rafforzare le difese dei dati su tutte le piattaforme. Secondo una recente ricerca dei Rubrik Zero Labs, nel 96% dei cyberattacchi. gli aggressori prendono di mira i backup Estendendo la copertura a PostgreSQL , Rubrik garantisce che uno dei database open-source più diffusi al mondo possa difendersi dall’evoluzione delle minacce digitali. La soluzione completa per la sicurezza dei dati offre alle organizzazioni la garanzia di mantenere il backup, la disponibilità e la recuperabilità dei dati.

: Rubrik riconosce l’importanza fondamentale di rafforzare le difese dei dati su tutte le piattaforme. Secondo una recente ricerca dei Rubrik Zero Labs, nel 96% dei cyberattacchi. gli aggressori prendono di mira i backup Estendendo la copertura a , Rubrik garantisce che uno dei database open-source più diffusi al mondo possa difendersi dall’evoluzione delle minacce digitali. La soluzione completa per la sicurezza dei dati offre alle organizzazioni la garanzia di mantenere il backup, la disponibilità e la recuperabilità dei dati. Protezione dei dati di Red Hat OpenShift Virtualization : Il 60% delle imprese ha adottato Kubernetes, cosa che sottolinea la necessità di soluzioni di resilienza informatica per i carichi di lavoro critici. Il nuovo supporto di Rubrik a OpenShift segna un passo significativo nella protezione di questi ambienti con backup completi, automatizzati e immutabili che garantiscono un rapido recupero dagli incidenti informatici. Le aziende hanno la flessibilità di scegliere le piattaforme di virtualizzazione per i processi aziendali critici senza compromettere la gestibilità o la resilienza informatica.

: Il 60% delle imprese ha adottato Kubernetes, cosa che sottolinea la necessità di soluzioni di resilienza informatica per i carichi di lavoro critici. Il nuovo supporto di Rubrik a segna un passo significativo nella protezione di questi ambienti con backup completi, automatizzati e immutabili che garantiscono un rapido recupero dagli incidenti informatici. Le aziende hanno la flessibilità di scegliere le piattaforme di virtualizzazione per i processi aziendali critici senza compromettere la gestibilità o la resilienza informatica. Backup di Azure DevOps e GitHub : Per le aziende che utilizzano integrazione e sviluppo continuo per accelerare l’innovazione, Rubrik ora protegge Azure DevOps e GitHub con backup automatici cyber resilienti, ripristino granulare, conservazione estesa e solida copertura della conformità per gli archivi di dati critici.

: Per le aziende che utilizzano integrazione e sviluppo continuo per accelerare l’innovazione, Rubrik ora protegge Azure DevOps e GitHub con backup automatici cyber resilienti, ripristino granulare, conservazione estesa e solida copertura della conformità per gli archivi di dati critici. Rubrik Cloud Vault (RCV) per Amazon Web Services, Inc. (AWS) : RCV riduce la complessità e i costi legati alla gestione di un luogo di archiviazione off-site altamente sicuro, con policy e/o regioni flessibili. RCV consente backup off-site immutabili, isolati e logicamente in air-gapping, combinati con controlli di accesso basati sui ruoli, crittografia avanzata e blocchi di conservazione per fornire una sicurezza senza pari nel recupero dei dati.

: RCV riduce la complessità e i costi legati alla gestione di un luogo di archiviazione off-site altamente sicuro, con policy e/o regioni flessibili. RCV consente backup off-site immutabili, isolati e logicamente in air-gapping, combinati con controlli di accesso basati sui ruoli, crittografia avanzata e blocchi di conservazione per fornire una sicurezza senza pari nel recupero dei dati. Sicurezza e resilienza per Microsoft Dynamics 365 : La protezione avanzata di Rubrik per Microsoft Dynamics 365 mira a garantire alle aziende la sicurezza dei dati operativi e dei clienti critici all’interno di una piattaforma unificata.

: La protezione avanzata di Rubrik per Microsoft Dynamics 365 mira a garantire alle aziende la sicurezza dei dati operativi e dei clienti critici all’interno di una piattaforma unificata. Sandbox Seeding per Salesforce: Un’esperienza utente intuitiva progettata per consentire agli utenti di selezionare oggetti e record in base a criteri specifici. Questo processo mira a prevenire gli errori di seeding analizzando a fondo le dimensioni della selezione dei dati rispetto alla disponibilità delle dimensioni della destinazione prima di spostare i dati nell’ambiente sandbox. L’obiettivo di questa soluzione, prevista per il 2025, è salvare le query per un uso ripetitivo futuro, accelerando ulteriormente il processo di sandbox seeding.

Rubrik introduce il recupero dell’identità per rafforzare la resilienza informatica

L’identità è oggi una delle vulnerabilità più critiche: la maggior parte dei cyberattacchi coinvolge credenziali compromesse e il 50% delle aziende ha subito un attacco ad Active Directory negli ultimi due anni. Senza servizi di identità resilienti, in caso di un incidente informatico le aziende rischiano la paralisi operativa

Con l’introduzione di Identity Recovery, Rubrik offre la soluzione più completa, automatizzata e sicura del mercato per proteggere gli ambienti di identità ibridi attraverso Entra ID e Active Directory (AD). Identity Recovery include il ripristino orchestrato della foresta di Active Directory per ripristinare rapidamente e in modo pulito interi ambienti di identità, eliminando la complessità manuale e riducendo i tempi di inattività.

Con Rubrik Identity Recovery, le organizzazioni possono garantire un ripristino rapido e pulito di AD ed Entra ID senza reintrodurre malware o configurazioni errate, contribuendo a mantenere la continuità operativa e a rafforzare la resilienza informatica di fronte alle crescenti minacce basate sulle identità.

Da Rubrik funzionalità avanzate di cyber resilience per un ripristino più rapido e completo delle operazioni aziendali

Rubrik continua a fornire ai propri clienti un vantaggio competitivo in tema di resilienza informatica, grazie a funzionalità innovative che li aiutano a rilevare, mitigare e recuperare più rapidamente dalle minacce informatiche, con l’obiettivo di mantenere l’operatività riducendo al minimo le interruzioni operative.

Funzioni di sicurezza avanzate per Azure e Amazon Web Services (AWS) : Sfruttando machine learning e automazione, le nuove funzionalità includono il rilevamento delle anomalie, la scoperta e la classificazione dei dati e, prossimamente, Threat Hunting e Threat Monitoring. Sono progettate per operare congiuntamente al fine di rilevare e ridurre in modo proattivo le minacce informatiche, accelerare il ripristino e garantire che i dati sensibili rimangano protetti e conformi.

: Sfruttando machine learning e automazione, le nuove funzionalità includono il rilevamento delle anomalie, la scoperta e la classificazione dei dati e, prossimamente, Threat Hunting e Threat Monitoring. Sono progettate per operare congiuntamente al fine di rilevare e ridurre in modo proattivo le minacce informatiche, accelerare il ripristino e garantire che i dati sensibili rimangano protetti e conformi. Orchestrated Recovery per Azure VM : Rubrik ha in programma di estendere le sue funzionalità di Orchestrated Recovery al cloud, a partire da Azure VM. Consentendo ai clienti di automatizzare le sequenze di ripristino, di pianificare regolari ripristini di prova e di generare report completi sul ripristino, la soluzione è progettata per ridurre la complessità e minimizzare il potenziale di errore umano.

: Rubrik ha in programma di estendere le sue funzionalità di Orchestrated Recovery al cloud, a partire da Azure VM. Consentendo ai clienti di automatizzare le sequenze di ripristino, di pianificare regolari ripristini di prova e di generare report completi sul ripristino, la soluzione è progettata per ridurre la complessità e minimizzare il potenziale di errore umano. Turbo Threat Hunting : A differenza dei metodi tradizionali che analizzano un oggetto alla volta o richiedono una navigazione su più dashboard, Turbo Threat Hunting esegue scansioni su scala sfruttando hash precalcolati memorizzati nei metadati di Rubrik. Questo elimina la necessità di una scansione file per file, consentendo alle organizzazioni di individuare rapidamente e in pochi secondi i punti di ripristino esenti da malware o altre minacce, anche negli ambienti di dati più complessi. Secondo test interni, Turbo Threat Hunting esegue la scansione di 75.000 backup in meno di 60 secondi.

: A differenza dei metodi tradizionali che analizzano un oggetto alla volta o richiedono una navigazione su più dashboard, Turbo Threat Hunting esegue scansioni su scala sfruttando hash precalcolati memorizzati nei metadati di Rubrik. Questo elimina la necessità di una scansione file per file, consentendo alle organizzazioni di individuare rapidamente e in pochi secondi i punti di ripristino esenti da malware o altre minacce, anche negli ambienti di dati più complessi. Secondo test interni, Turbo Threat Hunting esegue la scansione di 75.000 backup in meno di 60 secondi. Enterprise Edition per Microsoft 365: Offrendo sicurezza e resilienza di livello enterprise per Microsoft 365, Rubrik mette a disposizione delle aziende capacità più avanzate di rilevare, rispondere e recuperare rapidamente dagli attacchi. Le nuove funzionalità disponibili per Microsoft 365 includono Sensitive Data Discovery, che identifica e protegge i dati ad alto rischio prima che avvenga un attacco, e Prioritized Recovery, che ripristina prima i dati critici per un rapido recupero operativo. Prossimamente, i clienti di Rubrik che utilizzano l’Enterprise Edition per Microsoft 365 potranno aggiungere anche le funzionalità di Anomaly Detection, Threat Monitoring, Threat Hunting e Self-Service Recovery.

Dichiarazioni

“La capacità di innovazione dei criminali informatici non si arresta, ma nemmeno la nostra, che vede come massima priorità la sicurezza, la protezione e la possibilità per i nostri clienti di accedere ai loro dati, ovunque essi si trovino”, ha dichiarato Arvind Nithrakashyap, Chief Technology Officer e Co-Founder di Rubrik. “Stiamo integrando perfettamente le nuove tecnologie nelle principali piattaforme cloud, SaaS e on-premise del mondo, in modo che i nostri clienti possano individuare più rapidamente ed efficacemente i dati compromessi e accelerare la scoperta di punti di accesso puliti”.