Nutanix tra i leader delle piattaforme container multicloud

Nutanix, una delle principali aziende nell’hybrid multicloud computing, ha annunciato di essere stato posizionato tra i Leader nel report The Forrester Wave: Multicloud Container Platforms, Q3 2025. Per l’azienda è il debutto in questo report a seguito del lancio della soluzione Nutanix Kubernetes Platform (NKP) durante la sua conferenza .NEXT lo scorso anno.

La soluzione è stata lanciata a seguito dell’acquisizione di D2iQ, Inc.’s Kubernetes Platform, che ha permesso a Nutanix di offrire ai clienti una soluzione completa per la gestione delle applicazioni cloud native in molteplici ambienti. La costante focalizzazione dell’azienda x volta all’innovazione nell’ambito dei container ha portato all’annuncio, all’inizio di quest’anno, della sua soluzione Cloud Native AOS che estende lo storage enterprise e i servizi avanzati per i dati di Nutanix ai servizi hyperscaler Kubernetes e agli ambienti bare-metal cloud native – senza la necessità di un hypervisor. La soluzione Cloud Native AOS è già disponibile.

In base al report Forrester: “Nutanix ha dato nuovo slancio alle sue iniziative relative a Kubernetes rafforzando la leadership di D2iQ e finanziando le integrazioni, ottenendo così una piattaforma aziendale unificata che include data center, cloud ed edge. Gli utenti VMware possono migrare le virtual machine (VM) a Nutanix AHV e modernizzare con i container attraverso Nutanix Kubernetes Platform (NKP) (in precedenza D2iQ), che alimenta la soluzione Nutanix Data Services per Kubernetes si integra con il suo stack di IA, rafforzando il ruolo del fornitore nell’ambito dell’IA privata/data center. I suoi servizi di supporto e il suo ecosistema di partner sono particolarmente maturi e la sua roadmap descrive in modo dettagliato come la tecnologia cloud native di D2iQ si integri perfettamente con l’approccio più esteso di Nutanix”.

Lee Caswell, SVP of Product and Solutions Marketing di Nutanix, afferma: “Nutanix ha fatto il suo debutto come leader per una delle nostre più recenti offerte di prodotti progettate per supportare ambienti applicativi cloud native e la gestione di container multicloud. I clienti possono gestire con successo i loro progetti cloud native utilizzando l’approccio multilcoud aperto di Nutanix alle piattaforme enterprise Kubernetes modulari concepito per soddisfare le esigenze degli de gli sviluppatori. Grazie alla soluzione NKP, le aziende possono eseguire le loro applicazioni containerizzate in qualsiasi ambiente e gestirle in modo unificato”.

I clienti della soluzione NKP possono innovare più rapidamente sfruttando uno stack cloud native completo e conforme con la CNCF Cloud Native Computing Foundation) che fornisce ai team di progettazione delle piattaforme un modello operativo coerente per gestire in modo sicuro i cluster Kubernetes in ambienti on premise, ibridi e multicloud. La soluzione NKP riduce la complessità operativa, semplifica il monitoraggio e permette di implementare la gestione dei container su larga scala.