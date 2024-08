OAD 2024: ancora pochi giorni per compilare il Questionario

Avete gli ultimi giorni di tempo per compilare il Questionario OAD 2024 online: se non l’ha già fatto, compilalo e… passa parola!

Il questionario Osservatorio Attacchi Digitali in Italia e misure di sicurezza in Italia, che giunge al diciassettesimo anno consecutivo di indagini, è assolutamente anonimo, su una piattaforma sicura, al seguente link.

Il questionario OAD 2024 è nel dominio del sito web di OAD, dove sono raccolti tutti i rapporti OAD/OAI pubblicati e la documentazione degli eventi effettuati in merito anno per anno

Si suggerisce di leggere attentamente le istruzioni iniziali (nell’introduzione) su come compilarlo.

Compilate il questionario anche se non sono stati rilevati attacchi al sistema informativo della vostra azienda/ente.

Destinatari del Questionario OAD 2024

I tipici destinatari del Questionario OAD 2024 sono, per Aziende/Enti medio-grandi, i CISO, i CIO e/o i loro collaboratori, per quelle piccole e piccolissime i vertici (proprietari, presidenti, amministratori unici/delegati, etc.), oltre alle Terze Parti che gestiscono il Sistema Informativo e/o la sua sicurezza digitale per l’Azienda/Ente di ogni tipo e dimensione.

Il Questionario OAD 2024 ha due sole domande, con risposte predefinite da selezionare, sulle varie tipologie di attacco rilevate, ed approfondisce in maniera verticale con specifiche domande gli attacchi agli ambienti web e agli eventuali ambienti OT, Operational Technology, che l’azienda/ente ripondente utilizza.

Le domande sulle misure, tecniche ed organizzative, di sicurezza digitale in essere non sono obbligatorie, ma si invitano tutti, e in particolare le PMI e le micro imprese, a compilarle per poter avere una macro valutazione del livello di sicurezza digitale del sistema informativo oggetto delle risposte; inoltre, nel nel rispondere, si effettua una veloce verifica delle principali misure di sicurezza tecniche ed organizzative che dovrebbero/potrebbero essere implementate in ogni moderno e sicuro sistema informativo.

Il completamento del Questionario OAD 2024, incluse le domande sulle misure di sicurezza in essere, fornisce infatti in automatico una macro valutazione qualitativa del livello di sicurezza che emerge dalle risposte fornite, contestualizzata alle generali caratteristiche e alle necessità di sicurezza digitale.

Compilate il questionario o fatelo compilare dai tecnici (interno o esterni) che gestiscono il vostro Sistema Informativo, di qualunque dimensione (anche un PC connesso in Internet e che utilizza applicativi in cloud, quali ad esempio la posta elettronica, la PEC, la fatturazione elettronica, etc.). E passate la parola ai vostri interlocutori di altre Aziende o Enti: più compilazioni avremo, e più accurato e significativo potrà essere il rapporto finale OAD 2024.

La pubblicazione del è attualmente prevista tra metà e fine settembre 2024. Rapporto OAD 2024

Alla data sono confermate le prefazioni al Rapporto finale OAD 2024 del:

Ivano Gabrielli, Direttore Polizia Postale e delle Comunicazioni

Dipartimento della Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Tali prefazioni saranno inserite all’inzio del rapporto finale.

Sponsorizzazioni e patrocini gratuiti per OAD 2024

Ultimi giorni anche per sponsorizzazioni e patrocini gratuiti per OAD.

Si veda il link dove sono liberamente scaricabili gli allegati per:

la richiesta AIPSI di patrocinio gratuito per associazioni ed enti no-profit

la proposta AIPSI di sponsorship dell’iniziativa, con tre livelli proposti, a prezzi crescenti: silver, gold, diamond

il Rapporto OAD 2023, l’ultimo pubblicato: è un esempio dei contenuti, in termini dei risultati dell’indagine OAD, e della visibilità per Patrocinatori e Sponsor.

Sei una Associazione o Ente no-profit i cui associati/interlocutori sono o possono essere interessati alla sicurezza digitale?

Scarica il documento sul patrocinio OAD 2024 e Patrocina gratuitamente l’iniziativa: offri così un significativo ed autorevole servizio di inquadramento ed approfondimento del fenomeno degli attacchi digitali in Italia (e nel mondo), e ti fai conoscere tramite le pagine web di AIPSI, di OAD, delle varie news ed articoli, oltre che sul Rapporto finale OAD 2024.

Sei un’Azienda della domanda o dell’offerta di sicurezza digitale?

La sponsorizzazione di OAD 2024 è una opportunità per far conoscere la tua realtà ed i tuoi prodotti/servizi al qualificato bacino di compilatori del questionario OAD e dei lettori del rapporto finale. SCARICA il documento sulla sponsorizzazione OAD 2024 e scegli le modalità Silver, Gold e Diamond più idonee per la tua azienda.