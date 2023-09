Olidata per la digitalizzazione di Enel

Olidata, azienda operante nel mercato ICT da oltre 40 anni ed oggi portavoce della nuova era, si aggiudica un appalto in Enel di circa 5 MLN di euro grazie alla sua controllata Sferanet.

Il contratto ha come oggetto una soluzione per la digitalizzazione e la gestione documentale. L’accordo quadro immediatamente operativo, ci dà l’opportunità di accompagnare per i prossimi 3 anni, in questo momento di transizione digitale, uno dei più importanti asset del nostro Paese.

Con questa soluzione, al servizio del business e della crescita sostenibile di supporto al processo di decision making, il Gruppo Olidata si pone ancor più in prima linea nel mercato di riferimento.

Focus su Olidata

Olidata S.p.A. è un’azienda italiana che opera nel settore dell’ICT con sede a Cesena.

Protagonista negli anni Ottanta della prima ondata informatica, ha poi avuto un periodo di appannamento fino ad essere messa in liquidazione. È rinata nel 2018 con un accordo di partnership con Medion AG (gruppo Lenovo), con l’obiettivo di specializzarsi in tre campi: internet delle cose, cloud computing, sicurezza informatica. I suoi mercati di riferimento sono la pubblica amministrazione e la piccola e media impresa.

La società, quotata alla Borsa Italiana, è stata sospesa a tempo indeterminato nel 29 marzo 2016 e riammessa alle negoziazioni il 3 aprile 2023.