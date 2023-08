Oracle NetSuite: nasce NetSuite Guided Learning

Per aiutare i clienti a ottenere il massimo valore dalla suite applicativa e accelerare l’adozione di tutte le sue funzionalità, Oracle NetSuite ha creato NetSuite Guided Learning.

NetSuite Guided Learning è una guida dettagliata integrata in NetSuite, che accompagna gli utenti passo-passo per conoscere al meglio funzionalità e caratteristiche della soluzione. Le guide contestuali sono disponibili a tutti i clienti di licenze NetSuite, senza costi aggiuntivi, e nascono per aiutare le aziende a trarre il massimo da tutti gli strumenti della suite e ad abbreviare i tempi di formazione.

“Per sfruttare al meglio gli investimenti software seguendo l’evoluzione delle esigenze aziendali è necessario offrire ai dipendenti una formazione continua, che richiede supporto e risorse accessibili, comode, comprensibili: tutte cose che potrebbero non essere disponibili internamente“, ha dichiarato David Rodman, senior vice president, customer success di Oracle NetSuite. “NetSuite rinnova il suo impegno costante nel supporto formativo offerto ai clienti per aiutarli a gestire nel modo migliore il proprio business. Che si tratti di aggiungere nuovi utenti alla piattaforma o di adottare nuove funzionalità, NetSuite Guided Learning offre accesso immediato a contenuti che permettono alle persone di sviluppare le loro competenze“.

In NetSuite Guided Learning si possono trovare:

Guide basate sul ruolo aziendale: si tratta di guide introduttive che offrono risorse che aiutano i diversi utenti a conoscere le funzionalità delle dashboard e delle schede disponibili. Per esempio, un utente con un ruolo nel settore vendite può scoprire dove trovare le informazioni più recenti sui lead e sulle attività.

Guide basate sulle attività chiave: sono guide interattive che mostrano le funzioni principali di NetSuite con l'obiettivo di ottimizzare produttività ed efficienza, per esempio aiutando l'utente a personalizzare una dashboard o creare collegamenti rapidi tra una funzione e un'altra.

Da ogni guida è possibile accedere anche a una serie di risorse di formazione e supporto aggiuntivo:

NetSuite MyLearn : una piattaforma digitale di apprendimento con accesso a percorsi personalizzati, moduli on-demand, webinar interattivi live, ambienti di prova per fare pratica.

SuiteAnswers : un archivio informativo completo dove ricercare articoli di supporto, risorse di aiuto e video di formazione.

un archivio informativo completo dove ricercare articoli di supporto, risorse di aiuto e video di formazione. NetSuite Support Community: un forum online che consente a clienti, partner e sviluppatori in tutto il mondo di porre domande, informarsi sugli aggiornamenti e creare nuove connessioni nella community NetSuite.

Disponibilità

NetSuite prevede di rendere disponibile il Guided Learning in 27 lingue diverse per tutti i suoi clienti entro il prossimo anno.

