OVHcloud presenta SAP HANA on Private Cloud. La soluzione, che si aggiunge all’attuale gamma SAP esistente su OVHcloud, offre ai partner SAP e agli integratori di sistemi il meglio di entrambe le offerte. Parliamo di server certificati SAP HANA in esecuzione sull’infrastruttura Private Cloud di OVHcloud, in grado di garantire i massimi livelli di sicurezza e protezione dei dati.

SAP HANA on Private Cloud consente ai clienti, che utilizzano licenze SAP On-Premise, di sfruttare i numerosi vantaggi del cloud in un ambiente sicuro e privato. Quest’ultimo preserva integrità e riservatezza, superando gli ostacoli tipicamente associati all’hosting on-site per SAP ERP mission critical.

Il nuovo servizio è disponibile nell’ambiente OVHcloud Hosted Private Cloud, che combina server HCI certificati SAP HANA con VMware dell’infrastruttura OVHcloud. È supportato da SLA garantiti fino al 99,95% di disponibilità e si caratterizza per la semplicità di implementazione per le organizzazioni. La nuova soluzione SAP HANA su Private Cloud è destinata a settori in cui la sicurezza e la protezione dei dati sono fondamentali. Il riferimento è a PA, a settori regolamentati e alle organizzazioni operanti in ambiti strategici.

OVHcloud presenta SAP HANA on Private Cloud, che è finalizzata all’hosting degli ambienti SAP più critici su un ambiente cloud privato, affidabile e di facile utilizzo.

Un Cloud affidabile per carichi di lavoro SAP

SAP HANA on Private Cloud beneficia della consolidata esperienza di OVHcloud nel campo delle infrastrutture, offrendo un cloud affidabile in data center sostenibili. I server HCI certificati SAP HANA sono disponibili in ambienti VMware su OVHcloud e consentono ai clienti di accedere a una varietà di certificazioni e qualifiche adatte ai carichi di lavoro più consistenti. Grazie a una serie di certificazioni e qualifiche senza eguali, OVHcloud offre un ambiente affidabile per l’esecuzione di workload SAP.

Accelerare le implementazioni cloud

Per garantire un hosting sicuro e una facile implementazione degli ambienti SAP, OVHcloud sviluppa e utilizza tecnologie e funzionalità Cloud standard del settore dedicate a questa tipologia di infrastrutture. Il che permette ai partner e ai system integrator certificati SAP di concentrarsi sul proprio core business e di fornire valore ai clienti.

Per questa ragione, SAP HANA on Private Cloud offre una serie di funzionalità SAP opzionali per consentire ai clienti di accelerare notevolmente le loro implementazioni SAP.

Inoltre, grazie a OVHcloud Backint Agent per i database SAP HANA, certificato da SAP, gli utenti possono eseguire il backup dei loro database SAP HANA in OVHcloud S3 Object Storage. In questo modo beneficiano di uno dei rapporti costo/prestazioni più vantaggiosi per il cloud Object Storage. Grazie alla facilità di configurazione e ai criteri di conservazione e immutabilità integrati, il servizio di storage è progettato per contrastare i tentativi di ransomware.

SAP HANA on Private Cloud pensato per partner e system integrator

“La nostra partnership con OVHcloud consente di supportare i clienti SAP del settore pubblico e privato, sempre più alla ricerca di soluzioni sovrane con SAP ECC6 o S/4HANA. Siamo estremamente soddisfatti della nostra partnership e possiamo attestare la forte competenza di OVHcloud nell’ambito dell’infrastruttura e delle tecnologie e soluzioni SAP. Condividiamo inoltre un valore comune che non vedevo da tempo: un profondo rispetto dei clienti e delle loro sfide”, ha dichiarato Bertrand Dalaison, Associate Director Applium.

“In ADOMA, la sicurezza e la protezione dei dati sono una nostra assoluta priorità. A seguito di una gara d’appalto, abbiamo scelto la partnership Applium OVHcloud per l’utilizzo di infrastrutture europee e sovrane per la migrazione e l’hosting di tutti i nostri ambienti SAP”, ha dichiarato Thierry Le Dilosquer, head of department technical infrastructures di Adoma.

“SAP HANA on Private Cloud offre ai partner e ai system integrator SAP una scelta ancora più ampia per la transizione dell’ERP da un ambiente on-premise a un ambiente Private Cloud. Il tutto con i vantaggi dell’infrastruttura OVHcloud, supportata dalle certificazioni e dalle qualifiche necessarie per una serie di carichi di lavoro mission-critical. Integrando i building block di SAP alla nostra offerta, ci assicuriamo che i nostri partner possano garantire la creazione di valore nelle offerte SAP dedicate ai loro clienti finali”, ha dichiarato Sylvain Rouri, Chief Sales Officer OVHcloud.