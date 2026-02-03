OVHcloud si aggiudica il contratto per il Framework OCRE (Open Clouds for Research and Education)

OVHcloud, player globale del cloud, si è aggiudicata il contratto per il Framework OCRE (Open Clouds for Research and Education) 2024, lanciato da GÉANT, l’associazione paneuropea delle Reti Nazionali per la Ricerca e l’Istruzione. Questo accordo quadro quinquennale consente a OVHcloud di fornire servizi cloud sovrani alle istituzioni educative e di ricerca in nove Paesi europei, tra cui Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna e Regno Unito.

Semplificare l’accesso alle soluzioni cloud per l’Istruzione e la Ricerca

Il Framework OCRE 2024 ha l’obiettivo di semplificare l’accesso a un ampio portafoglio di soluzioni cloud per le istituzioni europee di ricerca e istruzione, tra cui l’offerta completa di servizi di Public Cloud di OVHcloud. Quest’ultima comprende oltre 40 prodotti e servizi, incluse soluzioni Platform as a Service (PaaS). La partnership faciliterà l’approvvigionamento e l’integrazione di servizi cloud innovativi, progettati per rispondere alle esigenze specifiche della comunità scientifica.

Un impegno di lunga data verso il mondo Accademico e della Ricerca

OVHcloud vanta una solida esperienza di collaborazione con istituti di ricerca come INRIA, in particolare nei settori della progettazione del cloud e delle iniziative legate alla sostenibilità. L’azienda è impegnata ad accelerare l’innovazione attraverso partnership strategiche, tra cui un programma pluriennale sulla misurazione dell’impatto ambientale e il progetto DISTILLER, volto a sviluppare nuove metodologie e strumenti scientifici per ridurre l’impronta ambientale delle applicazioni cloud-native.

OVHcloud contribuisce inoltre attivamente allo sviluppo del quantum computing. Il Gruppo ha investito nel computer fotonico MosaiQ di Quandela, impiegato per attività di ricerca e sviluppo, anche in ambito di sicurezza. OVHcloud ha anche investito nella realizzazione di una Quantum Cloud Platform, che consente l’accesso a un’ampia gamma di emulatori quantistici e, in futuro, a QPU, permettendo alle organizzazioni di avviare attività di ricerca e sviluppo quantistico in modalità as-a-service. Questi investimenti, orientati a favorire l’open innovation, puntano a preparare l’ecosistema e a rendere il calcolo avanzato più accessibile agli innovatori.

Un partner di fiducia per Istruzione e Ricerca

Attraverso questo accordo quadro, OVHcloud rafforza il proprio posizionamento come partner di fiducia per il settore dell’Istruzione e della Ricerca, sostenendo la trasformazione digitale di questi ambiti fondamentali.

John Gazal, Vice Presidente Sud Europa di OVHcloud ha dichiarato: “In un momento in cui la sovranità dei dati è diventata un tema così cruciale, come principale fornitore cloud europeo siamo orgogliosi di essere stati selezionati da GÉANT come uno dei fornitori cloud ufficiali, per facilitare l’accesso alle risorse cloud delle istituzioni accademiche e di ricerca europee. L’adozione di un cloud sovrano ed efficiente è fondamentale per il settore europeo dell’istruzione e della ricerca, e in OVHcloud speriamo di contribuire alla sua digitalizzazione più agile partecipando a questa iniziativa paneuropea”.