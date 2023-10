Perché la roulette rimane un gioco popolare ad AmunraCasino

Pochi giochi da tavolo possono superare la roulette. È un gioco che viene praticato in tutto il mondo e anche coloro che non hanno giocato al Amunra casino ne hanno sicuramente sentito parlare.

Il nome roulette deriva dal francese e significa “la piccola ruota”, ma questo gioco è anche conosciuto come il gioco del diavolo.

Ci sono diverse ragioni per cui è diventato un gioco così popolare, ma una delle più ovvie è che offre ai giocatori opportunità di scommessa quasi infinite.

Come si gioca alla roulette?

Nella roulette ci sono due elementi importanti, uno è il campo di gioco e l’altro è la ruota della roulette.

Qui si fa girare una pallina che può finire in uno dei tanti scomparti numerati della ruota.

Il compito del giocatore è cercare di indovinare il numero che la ruota della roulette mostra puntando sulle diverse possibilità di scommessa del campo di gioco.

Sulla ruota della roulette europea ci sono in totale 37 numeri. Questi vanno dallo 0. Nella versione americana della roulette, c’è anche lo 00, il cosiddetto doppio zero.

Il giocatore deve fare una sola scelta: decidere quale scommessa piazzare.

In un casinò tradizionale, si acquistano innanzitutto un certo numero di fiches che possono essere posizionate in qualsiasi punto del campo di gioco.

In un sito di gioco d’azzardo come AmunraCasino, invece, è possibile scegliere tra molti tagli diversi e poi piazzarli liberamente sul campo di gioco.

Nella maggior parte dei casi non ci sono restrizioni, ad eccezione di un importo minimo e massimo che si può scommettere.

Cose su cui si può scommettere

La cosa bella della roulette è che ci sono molte opzioni di scommessa diverse. Si può scegliere tra le cosiddette puntate interne, che sono puntate sui diversi numeri, e le puntate esterne, che sono puntate su numeri alti/bassi e pari/dispari.

È anche possibile scommettere su numeri vicini. In questo caso, le probabilità di vincita sono più alte, ma le quote sono di conseguenza più basse.

In linea di principio (en plein): si scommette su un numero.

Split (a cheval): si scommette su due numeri.

Via (trasversale): si scommette su tre numeri.

Corner (carre): si scommette su quattro numeri.

Sei linee (sixain): si scommette su sei numeri.

Nella roulette americana è possibile puntare anche su 5 numeri grazie al doppio zero.

Questa scommessa può essere effettuata solo su 0, 00, 1, 2 e 3. La vincita di questa puntata è di 6 a 1 e viene chiamata “il mostro” o “la bestia”.

Se invece volete puntare sulle scommesse esterne, sono disponibili le seguenti opzioni:

Numeri alti e bassi: i numeri bassi vanno da 1 a 18, i numeri alti vanno da 19 a 36.

Numeri pari e dispari: i numeri pari sono 2, 4, 6 e 8. I numeri dispari sono 1, 3, 5 e 7.

Numeri rossi e neri: ogni numero ha un colore rosso o nero, tranne 0 e 00 che sono verdi.

Decine: La prima dozzina è composta da 1-12, la seconda da 13-24 e la terza da 25-36.

Colonne: simili a una dozzina, ma verticali anziché orizzontali.

Quanto si può vincere?

Le numerose opzioni di scommessa disponibili hanno anche diversi payout. Ci vuole un po’ di tempo per impararli, ma come giocatore non è necessario conoscerli a memoria, dato che il croupier di AmunraCasino gestisce tutti i pagamenti.

D’altra parte, il gioco è molto più divertente se si capisce cosa sta succedendo.

Un’operazione diretta paga 35:1.

Una divisione paga 17:1.

Una strada paga 11:1.

Un angolo paga 8:1.

Una linea a sei linee paga 5:1.

Rosso/Nero, Alto/Basso, Pari/Dispari pagano pari, cioè 1:1.

Colonne e dozzine pagano 2:1.

Le tre principali varianti della roulette

Su AmunraCasino è possibile giocare a diverse varianti della roulette. I principi di base di tutti questi giochi sono gli stessi, ma ci sono alcune differenze nelle regole e nei pagamenti.

Roulette europea

Si tratta della variante standard della roulette, che è anche la più popolare. Si gioca con i numeri da 0 a 36.

In questo caso, il margine della casa è del 2,64%, un valore nettamente inferiore a quello della versione americana.

Roulette americana

Come suggerisce il nome, si tratta di una variante della roulette nata negli Stati Uniti.

Mentre la casa ha un vantaggio del 2,64% nella roulette europea, il vantaggio è di ben il 5,26% nella versione americana.

Questo perché la variante americana prevede un doppio zero (00) oltre al solito zero (0) presente nella roulette europea. A parte questo, le regole sono praticamente le stesse.

Roulette francese

La roulette francese è esattamente lo stesso gioco della roulette europea, tranne che per una piccola differenza.

Se la pallina della roulette francese si ferma sullo 0, non si perde l’intera puntata sulle scommesse esterne. Si può tenere metà della propria puntata, il che riduce il margine della casa a un minimo dell’1,32%.