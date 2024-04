Pianificazione aziendale: un faro nel mare dell’incertezza

È assodato che il mondo sta attraversando un periodo di totale incertezza. Dalla pandemia in poi è stato un susseguirsi di catastrofi, guerre e, di conseguenza, crisi economiche. Si può affermare che, in questo contesto disarmante, le aziende “navigano” nell’incertezza. Ma c’è un rimedio a tutto questo? Per Axiante, Business Innovation Integrator che aiuta le aziende nella trasformazione, la risposta è nella pianificazione aziendale.

L’importanza della pianificazione aziendale

In uno scenario come quello descritto, è chiaro che i manager delle aziende sono estremamente preoccupati, perché questo clima di incertezza comporta un aumento dei rischi. E allora come prepararsi ad affrontare questi rischi? La risposta è una: farsi trovare pronti con la pianificazione aziendale, cercando di “indagare” sulle incertezze e anticipare i rischi che incombono sul successo del business.

Il ruolo di Axiante è proprio quello di aiutare le aziende a “navigare” in questo mare di incognite e di supportarle offrendo servizi e soluzioni che creino valore. Il Business Innovation Integrator, inoltre, analizza, progetta, implementa e gestisce soluzioni innovative per lo sviluppo, il cambiamento e il miglioramento aziendale.

Per ottenere una visione dettagliata di come le aziende italiane stanno affrontando le sfide della pianificazione aziendale moderna, Axiante ha deciso di lanciare una ricerca che vada ad evidenziare le aree di forza e i potenziali gap da colmare. Il fine ultimo sarà quello di ottimizzare i processi decisionali in un ambiente di mercato sempre più complesso.

Perché il focus sull’Italia?

Axiante ha deciso di lanciare questa indagine sui mercati in cui opera da più tempo: Automotive, High Tech, Chemical, Industrial, Consumer Goods, Media, Real Estate, Freight Logistics, Utilities, Fashion e infine Retail. L’ampia gamma di mercati coinvolti consentirà di avere una visione complessiva e dettagliata sullo stato attuale della pianificazione aziendale in Italia, offrendo spunti preziosi per il futuro.

L’azienda si concentrerà ad avere risposte solo sul nostro territorio perché non si ha ancora un quadro ben delineato sullo stato della pianificazione aziendale in Italia, pertanto si è deciso di indagare partendo dalle seguenti variabili: il grado di adozione dell’analisi predittiva e delle piattaforme di Extended Planning & Analysis (xP&A), l’utilizzo degli strumenti di Intelligenza Artificiale, la misurazione delle performance nei processi di pianificazione, la pianificazione per scenari e la collaboration.

Obiettivi dell’indagine sullo stato della pianificazione aziendale in Italia

I manager di Axiante intervisteranno i C-Level aziendali ponendo loro questa domanda: “Quanto stai usando la pianificazione aziendale per prepararti all’incertezza?”

L’azienda distribuirà i questionari e raccoglierà le risposte nei mesi di luglio e agosto e, al termine della fase di raccolta dati, procederà con l’analisi approfondita delle risposte, con la speranza di presentare i risultati dell’indagine entro la fine di settembre 2024.

Inoltre, Axiante annuncia di aver stretto una partnership strategica con SAS Institute, leader globale nelle soluzioni di analytics e intelligent planning. Questa collaborazione permette di arricchire ulteriormente l’offerta di servizi di Axiante, integrando le avanzate capacità analitiche e di pianificazione intelligente di SAS, e di portare un valore aggiunto alle aziende italiane, fornendo loro gli strumenti per navigare con maggiore efficacia in un ambiente di mercato sempre più complesso e dinamico.

Nella speranza di navigare in acque più tranquille, aspettiamo di conoscere l’attitudine alla pianificazione aziendale delle organizzazioni italiane.