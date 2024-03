SAS Viya arricchita dalle funzionalità di Axiante

In questo articolo scopriamo come una nuova partnership aiuta i settori Retail, Consumer Goods, Supply Chain e Lifescience a rispondere a determinate esigenze di Planning e Pricing. Stiamo parlando della collaborazione annunciata da Axiante, Business Innovation Integrator che supporta le aziende, locali e internazionali, nella trasformazione digitale, con SAS, azienda specializzata in dati e AI, per offrire ai propri clienti SAS Viya, la piattaforma dati e AI cloud-native.

L’AI e il ML incontrano la data integration in SAS Viya

Le organizzazioni oggi devono fare i conti con una mole sempre più ampia di dati, provenienti da fonti diverse e in continuo aggiornamento. Senza le tecnologie e le competenze giuste, le imprese faticano ad analizzare in modo puntuale e tempestivo queste informazioni, ormai fondamentali per prendere decisioni solide e ponderate in un’ottica realmente “data driven”.

Grazie alle componenti di Machine Learning e Artificial Intelligence, la piattaforma applicativa SAS Viya permette di facilitare i processi di analisi e apprendimento dei dati. Le competenze in materia di pianificazione e l’esperienza ventennale di Axiante in data integration, combinate con la tecnologia SAS, consentiranno di aiutare le aziende ad orchestrare al meglio i propri asset di dati per definire ipotesi predittive di scenario, ottenere analisi sulla marginalità più puntuali e approntare una gestione dinamica dei prezzi.

I benefici derivanti dalla nuova collaborazione

La partnership, avviata a inizio 2024, punta a supportare le aziende italiane che hanno adottato SAS Viya, in due diversi ambiti, entrambi messi alla prova in modo significativo dai cambiamenti repentini registrati dai mercati negli ultimi anni.

I clienti SAS Viya possono beneficiare della soluzione in ambito demand planning forecasting, per prevedere in maniera efficace:

l’andamento della domanda di mercato;

financial planning , per pianificare correttamente l’impiego delle risorse finanziarie;

, per pianificare correttamente l’impiego delle risorse finanziarie; assort and category planning , per gestire l’assortimento dei prodotti a scaffale;

, per gestire l’assortimento dei prodotti a scaffale; supply chain planning, per ottimizzare la gestione delle catene di fornitura.

In ambito pricing, invece, Axiante con SAS Viya offrirà

lifecycle price optimization , per gestire l’intero ciclo di vita del prezzo massimizzando margini e obiettivi di vendita;

, per gestire l’intero ciclo di vita del prezzo massimizzando margini e obiettivi di vendita; promotion optimization , per progettare campagne promozionali efficaci;

, per progettare campagne promozionali efficaci; regular price optimization, per stabilire la cosiddetta “elasticity” del prezzo applicabile.

Come anticipato, l’obiettivo è creare un’esperienza per il mercato italiano capace di rispondere alle esigenze peculiari di alcuni settori come Consumer Goods, Lifescience, Retail e Supply Chain, capitalizzando anche su alcuni dei successi che SAS ha già avuto modo di raccogliere in altre parti del mondo.

Dichiarazioni

“L’Intelligenza Artificiale e il Machine learning rappresentano oggi uno strumento prezioso per apprendere e ragionare sulla base dei dati. La tecnologia di SAS, SAS Viya, proprio perché dotata di elementi di AI e ML embedded, può aiutare nell’analisi di grandi quantità di dati e supportare questo processo di apprendimento, mentre noi di Axiante, grazie alle competenze delle nostre business unit Retail e Data driven, siamo in grado di ritagliare le applicazioni sulle specifiche esigenze del mercato italiano che sta diventando sempre più competitivo”, spiega Romeo Scaccabarozzi, Amministratore Delegato di Axiante. “Lavorando a quattro mani, siamo convinti di poter offrire nuove opportunità di crescita alle aziende italiane e di riuscire a raggiungere ottimi obiettivi già nel corso del 2024, affiancando con tecnologie all’avanguardia e competenze tecniche e di business le organizzazioni che vogliano intraprendere un percorso di innovazione”.