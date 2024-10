Il Governo inglese ottimizza i servizi con Oracle Cloud

In occasione del ComoLake 2024, il grande evento dedicato alla trasformazione digitale della PA italiana svoltosi nei giorni scorsi a Cernobbio, Oracle ha annunciato che il Synergy Programme, programma del Governo inglese che fornisce servizi condivisi al Department for Work and Pensions – DWP, al Department for Environment, Food & Rural Affairs – DEFRA (ovvero rispettivamente i dipartimenti che si occupano di lavoro e previdenza, il primo, e di politiche ambientali, agricole e alimentari, il secondo, N.d.R) al Ministry of Justice – MoJ – e allo Home Office (l’equivalente del Ministero degli Interni, N.d.R) – ha selezionato Oracle Cloud per implementare la sua piattaforma di servizi condivisi.

Il Synergy Programme creerà un unico modello operativo basato su Oracle Fusion Cloud Applications Suite e Oracle Cloud Infrastructure (OCI) per ridurre i costi, standardizzare i dati relativi ai processi amministrativo-finanziari, alle forniture e alle risorse umane e trasformare così i servizi aziendali.

Il Synergy Programme è stato istituito per implementare servizi condivisi di nuova generazione in questi quattro dipartimenti. La standardizzazione su Oracle Cloud consentirà al Governo inglese di trasformare i servizi interni, migliorare i processi relativi ad amministrazione, finanza e controllo, supply chain e risorse umane per 250.000 dipendenti pubblici, aumentare l’efficienza e offrire così ai cittadini britannici servizi migliori e a maggior valore.

“Stiamo costruendo un modello operativo comune e definendo processi che saranno utilizzati collettivamente in quattro dipartimenti del Governo inglese che danno lavoro a quasi la metà di tutti i dipendenti pubblici nel Regno Unito“, ha dichiarato Chris Murtagh, chief technology officer ed ERP programme director, Synergy Programme. “Oracle Cloud creerà un’unica piattaforma che amplierà le informazioni a nostra disposizione, aumenterà l’efficienza e ci consentirà di soddisfare meglio le esigenze dei cittadini”.

Il Synergy Programme sta implementando Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP), Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) – compresa la gestione del ciclo paghe – e Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM) per aumentare la produttività, ridurre i costi, espandere le informazioni disponibili e migliorare l’esperienza dei dipendenti. Inoltre, Oracle Fusion Data Intelligence e OCI supporteranno funzionalità di analytics supplementari per ottenere insight più approfonditi e migliorare il processo decisionale.

La piattaforma di servizi condivisi verrà eseguita nella doppia cloud region dedicata e sovrana creata appositamente per gli utenti del Governo inglese e della difesa, Oracle Cloud for UK Government & Defence.

“Ai dipartimenti del Governo inglese viene chiesto sempre più insistentemente di assicurarsi di lavorare in modo efficiente ed economico“, ha dichiarato Siobhan Wilson, SVP e Country Leader, Oracle UK. “Il passaggio a Oracle Cloud permetterà di aumentare l’efficienza e offrire più valore ai cittadini del Regno Unito“.

L’implementazione verrà effettuata dal DWP stesso, insieme a Oracle e a due membri dell’Oracle PartnerNetwork (OPN), IBM e Deloitte, uniti in un consorzio.