Quali sono le figure professionali più richieste nel 2024?

Perché perdere tempo a leggere articoli quando è possibile ottenere tutte le risposte chiedendo alla Chat GPT? Il motivo è molto semplice, sarebbe come chiedere a una penna di scrivere un romanzo, infatti, la Chat GPT è soltanto uno strumento tecnologico, niente di più che un software, che senza la mano umana non riesce a camminare.

Se hai letto o pensato che questi nuovi supporti digitali siano in grado di sostituire la mente umana nel settore professionale, ti sbagli di grosso, perché per lavorare e guadagnare online devi innanzitutto comprendere quali sono le figure professionali più ricercate e per farlo, è importante leggere pareri e articoli scritti da professionisti del settore su testate giornalistiche certificate.

Abbiamo scelto Forbes e TG La 7 per farci un’idea dei lavori digitali più ricercati nel mercato professionale, entrambi si sono affidati a Linkedin per fornire i dati.

Tra i lavori online più richiesti del 2024 dominano IA e sostenibilità

Nel mercato attuale le figure professionali più richieste (secondo un articolo di Daniela Nardo su TG La7) sono gli Ingegneri IA, professionisti che lavorano a stretto contatto con questa nuova tecnologia che sta diventando uno strumento indispensabile.

I software di intelligenza artificiale vengono utilizzati in qualsiasi settore dalla consulenza allo sviluppo creativo, le città che presentano più posizioni aperte sono Milano, Torino e Roma.

Anche l’Analista SOC rientra tra le figure professionali più richieste nel 2024 e sicuramente nei prossimi anni. Le sue mansioni riguardano tutto ciò che ha a che fare con la cyber security e ci sono molte aziende che assumono a Milano, Roma e Napoli.

Per quanto riguarda l’ecologia la figura professionale più richiesta è il Consulente per la Sostenibilità, che si occupa di studiare, creare e visionare le strategie sostenibili per le aziende.

Anche Forbes si affida a Linkedin per raccontare le professioni più richieste nel 2024, tra cui figura il responsabile acquisti, figura che gestisce i processi di approvvigionamento dei servizi o beni che sono necessari per raggiungere gli obiettivi prefissati dal brand. Le città dove ci sono più posizioni aperte per questo lavoro sono Bologna, Milano e Roma.

Questi sono soltanto alcuni dei lavori più richiesti nel 2024, è possibile approfondire i dati e la tematica leggendo i diversi articoli presenti sul Web che trattano questo argomento.

Lavori creativi online più richiesti

Esistono diverse figure professionali sempre più richieste proprio per contrastare l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale e offrire contenuti creativi originali e autentici. Sono sempre di più le aziende alla ricerca di copywriter, social media manager, videomaker, content writer e fotografi professionisti.

Tutte queste professioni pretendono creatività e fantasia, oltre a tutte le competenze tecniche che possono essere acquisite anche seguendo corsi online.

La maggior parte di questi lavori possono anche essere svolti in smartworking e sono presenti tantissime piattaforme sul Web che aiutano a far incontrare domanda e offerta: Textbroker, Behance, Talent Garden, People Per Hour, Melascrivi, Freelancer e Fiverr sono soltanto alcune tra le più conosciute e utilizzate.