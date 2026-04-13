Red Hat OpenShift è ora integrato nella console Google Cloud

Red Hat, specialista mondiale nelle soluzioni open source, ha esteso la sua collaborazione con Google Cloud con l’obiettivo di aiutare le organizzazioni ad accelerare la modernizzazione delle applicazioni e le migrazioni al cloud. Questa espansione segna l’ingresso di Red Hat OpenShift nella console Google Cloud e rafforza l’integrazione tra le due piattaforme, grazie alla disponibilità generale di Red Hat OpenShift Virtualization su Red Hat OpenShift Dedicated on Google Cloud.

L’annuncio rafforza l’impegno congiunto delle due aziende nel fornire una piattaforma applicativa completa, che consente alle imprese di sviluppare, distribuire, gestire e scalare applicazioni containerizzate, virtualizzate e basate sull’AI su Google Cloud. I clienti possono operare con la certezza che Red Hat e Google siano entrambi impegnati nelle performance, nella sicurezza e nel successo continuo delle applicazioni che girano su Red Hat OpenShift on Google Cloud.

“La visione hybrid cloud di Red Hat è fondata sulla coerenza e la capacità di eseguire qualsiasi workload, ovunque, con lo stesso modello operativo”, spiega Mike Barrett, Vice President e General Manager, Hybrid Cloud Platforms, Red Hat. “L’estensione della collaborazione con Google Cloud offre alle organizzazioni le complete funzionalità cloud-native di Red Hat OpenShift, sia per accelerare lo sviluppo applicativo che per semplificare la migrazione al cloud. Insieme, Red Hat e Google tracciano un percorso chiaro e unificato per modernizzare l’intero portfolio applicativo, aiutando le aziende a gestire sia le VM tradizionali che le applicazioni containerizzate su un’unica piattaforma.”

“I nostri clienti cercano costantemente modi per semplificare la propria infrastruttura e accelerare l’innovazione senza rinunciare alle performance”, aggiunge Nirav Mehta, Vice President, Product Management – Google Cloud Compute Platform, Google Cloud. “Siamo lieti di approfondire la collaborazione con Red Hat per OpenShift su Google Cloud. I clienti dispongono ora di un percorso più agevole per eseguire workload virtualizzati e containerizzati in modo coerente sull’infrastruttura globale, sicura e performante di Google Cloud.”

Maggiore flessibilità per i workload su Google Cloud

Red Hat OpenShift è ora disponibile all’interno della console Google Cloud, permettendo ai clienti di individuare più facilmente la soluzione più adatta all’esecuzione dei propri workload grazie a un percorso guidato che rende l’onboarding più semplice e immediato. I principali vantaggi includono:

· Onboarding semplificato: gli utenti di Red Hat OpenShift Dedicated possono validare nativamente i prerequisiti Google Cloud prima di passare a un flusso guidato di provisioning del cluster all’interno della Red Hat Hybrid Cloud Console.

· Fatturazione e procurement unificati: le organizzazioni possono usufruire di prezzi flessibili pay-as-you-go tramite Google Cloud Marketplace, con i costi dell’abbonamento Red Hat OpenShift che concorrono alla spesa impegnata su Google Cloud.

· Integrazioni native con i servizi: gli utenti di Red Hat OpenShift possono sfruttare integrazioni native Google attraverso connessioni progettate e supportate congiuntamente con servizi chiave come Google Cloud Secret Manager, Certificate Authority Service e Workload Identity Federation, tra gli altri.

Modernizzare l’infrastruttura con Red Hat OpenShift Virtualization

Di fronte all’aumento dei costi e alla crescente complessità, le organizzazioni hanno bisogno di soluzioni che consentano di migrare i workload e modernizzarli secondo i propri tempi. Red Hat OpenShift Virtualization, una funzionalità integrata di Red Hat OpenShift, colma il divario tra infrastruttura legacy e innovazione moderna unificando macchine virtuali (VM) tradizionali con container e workload serverless su una piattaforma Kubernetes coerente. Gli utenti beneficiano di un’unica interfaccia, un unico set di strumenti e un unico modello operativo per tutti i workload.

Disponibile sulle istanze bare metal C3 di Google Cloud, Red Hat OpenShift Virtualization offre alle aziende accesso diretto alle risorse CPU e memoria per workload sensibili alle performance o vincolati da licensing, supportando la modernizzazione e garantendo al contempo prestazioni prevedibili nel cloud per:

· Accelerare la modernizzazione: Red Hat OpenShift Dedicated on Google Cloud porta i processi e gli strumenti di sviluppo applicativo moderno alle VM, consentendo alle organizzazioni di accelerare la modernizzazione delle applicazioni basate su VM al proprio ritmo.

· Gestione coerente in ambienti ibridi: grazie a un modello operativo unificato, i team IT possono gestire in modo coerente VM e container in ambienti on-premises, cloud ed edge, migliorando l’efficienza e guadagnando flessibilità.

· Migrazione semplificata: le organizzazioni possono migrare dalla virtualizzazione tradizionale con tempi di inattività minimi, utilizzando strumenti come il Migration Toolkit for Virtualization e Red Hat Ansible Automation Platform per facilitare la transizione verso una soluzione moderna. Inoltre, dispongono della flessibilità di portare questi workload verso un approccio ibrido coerente con OpenShift e Google Cloud.

· Scalabilità e affidabilità potenziate: Red Hat OpenShift Dedicated on Google Cloud consente alle aziende di ottenere performance più prevedibili, scalabilità elastica e SLA più solidi, supportati da una piattaforma applicativa completa e da un’infrastruttura altamente scalabile.

Red Hat OpenShift Dedicated on Google Cloud è una piattaforma applicativa completamente gestita che permette ai clienti di concentrarsi sullo sviluppo e sulla scalabilità delle applicazioni che guidano il loro business core. La presenza di Site Reliability Engineer globali, insieme a un’automazione integrata, riduce il carico operativo e incrementa l’efficienza complessiva.

Per scoprire queste nuove funzionalità e accelerare il percorso di modernizzazione, le organizzazioni possono esplorare Red Hat OpenShift direttamente nella console Google Cloud. È inoltre possibile avviare il proprio percorso di modernizzazione al ritmo desiderato con Red Hat OpenShift Virtualization su Red Hat OpenShift Dedicated on Google Cloud.