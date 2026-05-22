ManageEngine: AI autonoma per potenziare le imprese digitali

ManageEngine , divisione di Zoho Corporation specializzata nella fornitura di soluzioni di IT management per l’impresa, ha rilasciato gli Zia Agent, agenti autonomi proprietari basati su AI, all’interno della propria suite di gestione digitale enterprise. Costruiti all’interno di un framework sicuro e conforme alla privacy, questi agenti possono orchestrare ed eseguire attività senza necessità di intervento. Questo segna una pietra miliare nella visione dell’azienda di abilitare ambienti IT veramente autonomi.

“I modelli di frontiera sono ottimi per usi generici ma spesso non sono efficienti per aree specifiche come l’enterprise IT. Prestiamo grande attenzione nello sviluppare tecnologie AI che siano non solo progettate su misura, ma che offrano anche valore in termini di costi e utilizzo a lungo termine. Siamo entusiasti di portare capacità AI autonome nelle nostre offerte e fornire una piattaforma affidabile per consentire ai nostri clienti di ottenere risultati efficienti”, ha commentato Rajesh Ganesan, CEO, ManageEngine (in foto qui sotto).

Punti di forza delle funzionalità Autonomous AI di ManageEngine:

Agenti preconfigurati implementabili con un clic, mentre Zia Agent Studio consente agli utenti di costruire agenti personalizzati da zero o configurarli tramite NLP. Gli agenti sono completamente personalizzabili; gli utenti controllano configurazione, strumenti e base di conoscenza.

Per i flussi di lavoro complessi, l’orchestrazione multi-agent consente a un agente principale di coordinare subagent specializzati, instradando senza soluzione di continuità il lavoro verso l’agente più appropriato.

I dati dei clienti non sono mai utilizzati per addestrare alcun modello AI. Gli amministratori possono definire le linee guida di comportamento degli agenti, mentre le funzionalità di osservability integrate forniscono un audit completo delle attività.

Gli strumenti ManageEngine supportano lo standard MCP, che consente ai clienti di farli funzionare con LLM di terze parti e piattaforme agentiche.

Ridefinire l’Enterprise IT Management con gli Zia Agent

Con il lancio degli Zia Agents, l’attenzione si sposta dall’assistenza abilitata dall’AI all’esecuzione autonoma attraverso IT service management, osservabilità full-stack, gestione degli endpoint e operazioni di sicurezza. Questi agenti sono basati sulla stessa piattaforma agentica Zia, condivisa in tutta la suite ManageEngine, il che semplifica l’abilitazione dell’intelligenza nativa tra i prodotti senza la necessità di integrazioni personalizzate.

Abilitare i flussi di lavoro dei servizi IT e business: nel campo del service management, i team possono costruire agenti AI per casi d’uso che spaziano tra processi IT e aziendali, da assistenti alla risoluzione e HR fino ad analizzatori della salute e dell’impatto dei CI, in pochi passaggi. Questi agenti, orchestrati da un agente principale, si collegano a più applicazioni IT e di business e, basandosi su conoscenza contestuale, operano entro guardrail definiti per eseguire autonomamente attività end-to-end. Agenti preconfigurati come specialista service desk L1, generatore PIR e generatore articoli KB si implementano in pochi minuti.

Favorire operazioni IT auto-diagnostiche: gli agenti aggiungono un livello di azione sopra il livello di visibilità, spostando le aziende dall’osservabilità tradizionale e riducendo significativamente i tempi di recupero. Possono supportare il troubleshooting degli incidenti identificando le cause radice e aprendo la strada all’automazione del recupero. Inoltre, aiutano ad analizzare aumenti imprevisti dei costi cloud e calcolare i costi complessivi su più account.

Automatizzare i task per accelerare le operazioni di sicurezza: gli Zia Agents automatizzano attività come revisioni utenti, correlazione degli alert e indagini multi-step, riducendo ore di lavoro manuale a pochi minuti. Le organizzazioni possono costruire agenti personalizzati basati su conoscenze e priorità di rischio. Collegandosi all’intera suite IT, gli agenti correlano anomalie, valutano vulnerabilità e mappano i rischi in una valutazione completa per una risposta più rapida e sicura. I gruppi di lavoro possono interagire con i dati di registro e di allerta utilizzando un linguaggio naturale grazie ad agenti predefiniti o personalizzati in grado di svolgere il lavoro.

Mantenere gli endpoint conformi e aggiornati: alcuni agenti preconfigurati si occupano della valutazione degli eventi EDR, della diagnosi dei dispositivi, della risoluzione dei problemi relativi alle patch e della conformità. Mentre l’agente di valutazione degli eventi EDR correla i dati di telemetria, mappa le catene di attacco a MITRE ATT&CK e raccomanda le azioni successive prioritarie prima dell’intervento dell’analista, l’agente di indagine sui dispositivi fornisce una diagnosi completa della causa principale non appena viene aperto un ticket, senza necessità di interrogazioni manuali. I team possono anche utilizzare gli agenti Zia per eseguire analisi approfondite su qualsiasi endpoint non funzionante, con passaggi completi per la risoluzione dei problemi e contesto del dispositivo forniti su richiesta, insieme a un’analisi delle lacune di implementazione e una roadmap sequenziale per raggiungere la conformità al 100%. È inoltre disponibile un’opzione per creare agenti personalizzati per altri flussi di lavoro specifici per gli endpoint.

Affrontare le problematiche di privacy e governance dei dati

Benché gli agenti AI siano già una tecnologia comprovata, le preoccupazioni sulla privacy dei dati rallentano l’adozione. Tuttavia, l’introduzione degli Zia Agents nella suite ManageEngine, supportata dal controllo completo dello stack, garantisce una governance adeguata.

“I principi di privacy adottati da ManageEngine negli ultimi due decenni trovano oggi ulteriore conferma nell’era degli agenti AI. Il nostro impegno su privacy e sovranità dei dati dà sicurezza ai clienti nell’adottare agenti AI”, ha dichiarato Umasankar Narayanasamy, Vice President, ManageEngine.