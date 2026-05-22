Proofpoint si integra con la Claude Compliance API per estendere sicurezza dei dati e governance a Claude

Proofpoint, azienda attiva nella cybersecurity e nella compliance, ha integrato la propria piattaforma con la Claude Compliance API, che estende le soluzioni di sicurezza dei dati, data loss prevention (DLP), rischio interno, sicurezza runtime AI e Digital Communications Governance (DCG) di Proofpoint direttamente in Claude, consentendo alle aziende di applicare all’AI gli stessi controlli già in uso su endpoint, email e cloud.

Gli agenti AI operano ormai all’interno di workflow organizzativi, con accesso a dati sensibili, strumenti di collaborazione e sistemi un tempo riservati alle persone. Secondo il report 2026 AI and Human Risk Landscape di Proofpoint, quasi nove organizzazioni globali su dieci hanno superato la fase pilota nell’adozione di assistenti AI, eppure il 42% ha già registrato un incidente, sospetto o confermato, legato all’AI.

I programmi di sicurezza basati sull’attività umana devono evolversi per includere anche quella dell’AI, al fine di ottenere una visione completa del rischio. Con le aziende che distribuiscono Claude su larga scala, gli agenti AI leggono file, redigono comunicazioni, influenzano decisioni e attivano workflow. Queste attività devono essere visibili, governate e difendibili all’interno dei framework di sicurezza e compliance già esistenti, anziché essere gestite attraverso stack dedicati esclusivamente all’AI.

“Le aziende non possono permettersi di adottare due modelli di governance differenti, per le persone e per l’AI,” spiega Mayank Choudhary, EVP e GM, Information Protection, Cloud Security, and Compliance Products Group di Proofpoint. “Esseri umani e agenti AI operano negli stessi workflow, accedono ai medesimi dati sensibili e influenzano le stesse decisioni aziendali e per questo richiedono un unico livello di controllo. Estendendo le nostre soluzioni di sicurezza dei dati, rischio interno e governance delle comunicazioni a Claude, permettiamo ai clienti di gestire l’attività AI attraverso la stessa piattaforma di cui si fidano per proteggere il resto dell’azienda. Siamo entusiasti di integrarci con la Claude Compliance API, che rende l’unione di questi controlli sicura e scalabile.”

Estensione di sicurezza dei dati e rischio interno all’AI

La prima integrazione porta i contenuti delle conversazioni di Claude Enterprise e i log di attività di Claude Platform nelle soluzioni di data security e insider risk di Proofpoint.

Le aziende possono applicare classifier esistenti, modelli di rischio comportamentale e policy di data loss prevention a prompt, risposte, file, progetti e attività amministrative di Claude Enterprise, monitorandone al contempo i log di attività. Le interazioni con l’AI vengono valutate con la stessa logica di rilevamento che protegge gli ambienti endpoint, cloud ed email.

Questo consente alle organizzazioni di applicare controlli coerenti sui dati, rilevare comportamenti anomali nelle attività umane e AI, e analizzare i workflow assistiti dall’AI all’interno dello stesso framework di rischio già distribuito in azienda, senza introdurre uno stack separato di sicurezza AI.

Governance delle comunicazioni digitali nel workflow AI La seconda integrazione estende la Digital Communications Governance (DCG) di Proofpoint a Claude Enterprise.

La sola acquisizione delle trascrizioni non è sufficiente per la supervisione regolamentare o le indagini. Le aziende devono comprendere contesto, intento e sequenza delle attività che stanno alla base delle decisioni. Integrando le conversazioni di Claude nella soluzione Proofpoint, possono applicare workflow di supervisione, retention, eDiscovery e investigazione alle comunicazioni assistite dall’AI. La soluzione integrata analizza i pattern comunicativi per estrarne il significato al di là del contenuto grezzo, consentendo una revisione difendibile e la ricostruzione delle decisioni su interazioni generate sia da esseri umani sia dall’AI.