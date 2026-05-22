Data center, il valore della prossimità

I data center non sono più semplici infrastrutture tecnologiche, ma rappresentano il cuore operativo su cui si fondano aziende e servizi digitali. A sottolinearlo è Franco Iorio, Presidente di Timenet, che evidenzia come il valore di queste strutture risieda sempre più nella loro affidabilità, accessibilità e gestione diretta.

Secondo Iorio, la distribuzione dei data center sul territorio è oggi un elemento strategico. Non conta soltanto il luogo in cui vengono conservati i dati, ma soprattutto il livello di presidio, controllo e competenza tecnica che garantisce sicurezza e trasparenza alle aziende clienti. La prossimità fisica diventa quindi un fattore decisivo per assicurare continuità operativa e interventi rapidi in caso di necessità.

All’interno dei data center, ogni componente è progettato per proteggere i sistemi e minimizzare i rischi. Rack compatibili con ogni tipologia di server, sistemi evoluti di raffreddamento, tecnologie antincendio ad azoto e meccanismi anti-allagamento contribuiscono a creare ambienti resilienti e altamente sicuri. A queste infrastrutture si affiancano strategie di disaster recovery sempre più sofisticate, indispensabili per garantire operatività anche in situazioni critiche.

Per Timenet, tuttavia, la tecnologia da sola non basta. Il modello di gestione e l’assistenza continua rappresentano un elemento distintivo. Le aziende cercano autonomia nella gestione dei propri sistemi, ma vogliono allo stesso tempo poter contare su un supporto tecnico competente e sempre presente. In un contesto in cui ogni minuto di fermo può tradursi in una perdita economica, la rapidità di risposta e la qualità dell’interazione con il cliente diventano fattori competitivi centrali.

Iorio sottolinea infine come il vero valore di un data center moderno si misuri nella sua capacità di essere vicino alle esigenze reali delle imprese, trasformandosi in un ecosistema fatto di competenze, presidio costante e relazione con i partner. In quest’ottica, Timenet dispone di data center distribuiti tra Empoli e Padova, con spazi accessibili e gestiti direttamente dai propri tecnici. Il sito di Empoli, in particolare, sarà presto potenziato parallelamente all’inaugurazione della nuova sede aziendale, per sostenere la crescita futura del business.