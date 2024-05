Reti si riconferma tra i leader della sostenibilità 2024

Reti, tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, si riconferma anche per il 2024 tra le aziende italiane Leader della Sostenibilità. La classifica è stata creata, in collaborazione con Il Sole 24 Ore, da Statista, azienda attiva nellericerche di mercato e specializzata in ranking e analisi di dati aziendali.

Nello specifico, all’interno dello studio sono state analizzate numerose realtà imprenditoriali italiane sulla base del rapporto di sostenibilità e del bilancio finanziario pubblicati.

In particolare, l’analisi si basa sulla responsabilità delle aziende o Corporate Social Responsability (CSR) e prende in considerazione tre dimensioni: ambientale, sociale ed economica.

Le aziende selezionate sono state poi suddivise in aziende “grandi” e aziende “medio-piccole” sulla base del loro fatturato 2022. Per “grandi” si intendono le aziende con un fatturato maggiore o uguale a 100 milioni di euro nel 2022. Per “medio-piccole” si intendono le aziende con un fatturato minore a 100 milioni di euro nel 2022.

“Siamo orgogliosi di essere riconosciuti tra le aziende Leader della Sostenibilità per il terzo anno consecutivo – dichiara Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti S.p.A. – “Ogni giorno per noi rappresenta un’occasione per migliorarci, ma anche per cercare di diffondere un modello di impresa che porti valore aggiunto non soltanto ai nostri professionisti e ai giovani talenti, ma anche all’interno dell’ecosistema territoriale, sociale e ambientale. Le persone e il loro benessere, infatti, sono sempre state al centro della nostra filosofia. Tutti insieme – conclude Paneghini – possiamo certamente fare la differenza, preservando l’ambiente e le risorse per costruire un futuro più green”.