Rubrik con Deloitte per aziende più resilienti

La sicurezza informatica è una priorità per le organizzazioni mondiali, specialmente in questo periodo in cui le innovazioni tecnologiche consentono ai criminali informatici di evolvere le loro tecniche di attacco e specializzarsi in attacchi sempre più mirati.

Con un panorama delle minacce in costante evoluzione, la necessità di soluzioni solide per la sicurezza dei dati non è mai stata così pressante. A questo scopo, Rubrik, azienda operante nel settore della cybersecurity, annuncia un’alleanza strategica con Deloitte: insieme, le due aziende collaboreranno per fornire soluzioni avanzate di sicurezza e gestione dei dati, progettate per aiutare le aziende a salvaguardare il proprio patrimonio di dati, favorendo continuità aziendale e resilienza informatica.

L’alleanza tra Rubrik e Deloitte mira a rivoluzionare la sicurezza dei dati

Con la continua evoluzione delle minacce informatiche, l’alleanza tra Rubrik e Deloitte mira a stabilire solidi standard di protezione e gestione dei dati. Unendo la piattaforma Zero Trust Data Security di Rubrik con le profonde competenze tecniche di Deloitte in materia di cybersecurity, gestione del rischio e trasformazione digitale, l’alleanza offrirà soluzioni pensate per aiutare i clienti a salvaguardare i propri dati e a migliorare le performance operative.

L’alleanza tra Rubrik e Deloitte mira a fornire soluzioni integrate che aiutino i clienti a semplificare i processi di gestione dei dati, fornendo backup e ripristino efficienti. Inoltre, sfruttando la potenza delle tecnologie cloud e degli analytics avanzati, assisterà le aziende nel loro percorso di trasformazione digitale, promuovendo innovazione ed eccellenza operativa.

Dichiarazioni

“La partnership con Rubrik rafforza il nostro impegno nel fornire tecnologie e servizi avanzati per la sicurezza dei dati e la gestione del rischio”, ha dichiarato Mike Kosonog, Partner di Deloitte & Touche LLP e Lead Alliance Partner di Rubrik. “In un panorama in costante evoluzione, le aziende possono essere colpite da minacce esterne, come attacchi informatici, violazioni di dati e disastri naturali. Insieme, possiamo aiutare i nostri clienti a raggiungere la resilienza fornendo soluzioni informatiche integrate che consentono una gestione e protezione dei dati che copra gli ambienti digitali dell’intera organizzazione, favorendo in sostanza le prestazioni operative”.

“Nel nostro incrollabile impegno a proteggere i dati del mondo, riconosciamo l’importanza di lavorare con partner di fiducia, tra cui realtà che vantano una consolidata presenza presso le principali aziende e agenzie governative”, ha dichiarato Bipul Sinha, CEO, Presidente e co-fondatore di Rubrik. “La resilienza deve essere uno sforzo collettivo. Grazie alla profonda competenza di Deloitte in materia di gestione del rischio e alle nostre tecnologie, ci siamo posti l’obiettivo è assistere le aziende nell’identificare, valutare e mitigare in modo proattivo le potenziali minacce, riducendo al minimo i tempi di inattività”.