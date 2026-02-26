S2E sbarca in Lussemburgo con S2E LUX

S2E annuncia la costituzione di una società in Lussemburgo, nuova entità giuridica, denominata S2E LUX, consolidando la propria presenza diretta in uno dei mercati finanziari più solidi e strategici a livello internazionale. S2E LUX è stata affidata a Stefano Pileri, manager finanziario con oltre 25 anni di esperienza internazionale nei settori dell’Asset Management, dei Capital Markets e dell’Asset Servicing, con la carica di CEO ed Executive Director.

Il Lussemburgo è oggi uno dei principali hub finanziari mondiali, con oltre 8 (otto) trilioni di asset in custodia, un rating AAA ed un ecosistema che sta evolvendo in modo rapido anche nei settori tecnologici, industriali e delle startup. In questa fase di trasformazione, la domanda di servizi legati alla sicurezza informatica, alla gestione dei dati e all’intelligenza artificiale è in forte aumento, spinta anche dalle normative sempre più stringenti introdotte dai regulator, che devono garantire protezione dei dati, controllo dei rischi e resilienza operativa.

“Abbiamo scelto il Lussemburo perché il mercato sta entrando in una nuova fase in cui tecnologia e sicurezza rappresentano fattori decisivi per garantire la solidità che da sempre contraddistingue questo paese. Siamo già operativi con organizzazione e professionisti locali e puntiamo a crescere rapidamente, collaborando non solo con il settore finanziario, ma anche con il mondo industriale e con le istituzioni pubbliche, che oggi stanno investendo in modo significativo nella crescita e nell’innovazione digitale del Paese”, dichiara Marco Salerni, Direttore Generale di S2E. “Stefano porta con sé una lunga esperienza internazionale maturata in aziende di primo piano. Grazie alla sua leadership siamo certi che contribuirà in modo determinante allo sviluppo del business, al rafforzamento delle relazioni strategiche e alla promozione dell’innovazione”.

L’ingresso in Lussemburgo è stato favorito dalla collaborazione con un importante cliente del mondo bancario, con il quale S2E collabora già a livello internazionale per lo sviluppo e la gestione di infrastrutture tecnologiche. L’esperienza maturata su sistemi core bancari e ambienti ad alta criticità ha permesso a S2E di entrare tra i principali partner IT di riferimento, consolidare la relazione e creare nuove opportunità.

“Il nostro modello è altamente competitivo anche sul fronte dei costi, grazie al know-how di S2E sviluppato in anni di esperienza nel mercato italiano e alla capacità di ottimizzare processi e operatività”, aggiunge Stefano Pileri. “Uno dei nostri principali punti di forza è la possibilità di offrire un portafoglio di competenze estremamente ampio e specializzato, oggi molto richiesto dal mercato che va dall’infrastruttura IT tradizionale alle soluzioni avanzate di cybersecurity e all’AI. Si tratta di professionalità difficili da reperire localmente e che ci consentono di supportare i clienti in progetti complessi con tempi rapidi e un elevato livello di qualità. Inoltre”, continua Pileri, “siamo un’azienda europea che sviluppa e gestisce le proprie tecnologie in ambienti sicuri e pienamente compliant. Questo rappresenta un vantaggio competitivo rilevante in un contesto in cui la protezione dei dati e la resilienza digitale sono diventate priorità strategiche per imprese e istituzioni”.

Il momento è particolarmente favorevole. Dopo aver rafforzato negli anni i presidi legati all’antiriciclaggio e alla solidità del sistema finanziario, il Lussemburgo sta ora concentrando l’attenzione sulla sicurezza e sulla regolamentazione dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Per S2E essere un player europeo rappresenta inoltre un valore aggiunto importante, soprattutto in un mercato sensibile ai temi della sovranità del dato e della legislazione. Le soluzioni proposte da S2E LUX possono essere implementate anche in modalità on premises, garantendo controllo, protezione e allineamento con il GDPR e con le direttive locali, e sono sviluppate con un modello operativo flessibile, capace di adattarsi alle esigenze specifiche dei clienti.

Stefano Pileri vanta una conoscenza approfondita dell’intera catena del business dei fondi, dalla gestione di portafoglio e dal trading fino alla governance e alla supervisione dei fondi. Nel corso della sua carriera presso istituzioni come RBC, BNP Paribas e Société Générale, Stefano ha ricoperto ruoli di leadership senior con responsabilità in ambito sviluppo del business e gestione delle relazioni e operations. Specialista nella normativa lussemburghese sui fondi e nella compliance AML/CFT, ricopre inoltre il ruolo di Amministratore Indipendente e Responsable du Contrôle per diverse strutture di investimento regolamentate, tra cui Private Equity e UCITS.