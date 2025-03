Salesforce in Tour: parte da Reggio Emilia il roadshow dell’innovazione

L’innovazione fa il giro del Paese con Salesforce, l’AI CRM, al Salesforce in Tour, un roadshow in quattro tappe che toccherà le principali città italiane per avvicinare clienti e prospect alle soluzioni più avanzate di CRM e Intelligenza Artificiale.

Le tappe di Salesforce in Tour

La prima tappa di Salesforce in Tour si terrà il 13 marzo a Reggio Emilia, presso lo spazio Ruote da Sogno (via Daniele Da Torricella, 29). Il viaggio dell’innovazione continuerà toccando il Sud Italia con le tappe di Napoli (3 aprile), Bari (10 aprile) e Catania (7 maggio).

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un contatto diretto con le imprese locali, offrendo loro un’opportunità unica per scoprire le ultime novità di Agentforce, la piattaforma di Intelligenza Artificiale ideata per rivoluzionare il modo in cui le aziende interagiscono con i propri clienti. I partecipanti avranno la possibilità di esplorare le più avanzate tecnologie, confrontarsi con esperti del settore e co-creare soluzioni AI insieme a partner tecnologici e specialisti.

Salesforce in Tour è organizzato con il supporto dei partner tecnologici Quix e Lutech con il patrocinio di Anitec-Assinform e Confimprese.

Scopri come il CRM numero uno al mondo e l’intelligenza artificiale di Salesforce possono trasformare la tua azienda e portarti al successo. Non perdere l’occasione di toccare con mano le innovazioni di Agentforce e di creare il tuo primo Agente AI insieme a noi!

Perché e come partecipare

Ecco qualche anticipazione su Salesforce in Tour :

Ispirazione: i partecipanti avranno l’occasione di ascoltare esperti di settore e storie di successo di aziende che hanno trasformato le loro attività con Salesforce.

i partecipanti avranno l’occasione di ascoltare esperti di settore e storie di successo di aziende che hanno trasformato le loro attività con Salesforce. Innovazione: verranno presentate le tecnologie più avanzate che stanno guidando la trasformazione digitale e ci sarà l’occasione di creare un agente AI direttamente all’evento con Agentforce.

verranno presentate le tecnologie più avanzate che stanno guidando la trasformazione digitale e ci sarà l’occasione di creare un agente AI direttamente all’evento con Agentforce. Networking: gli utenti entreranno in contatto con gli esperti e i partner del territorio di Salesforce per condividere esperienze e avranno modo di confrontarsi sulle opportunità di crescita.

Per iscriversi e consultare l’agenda del primo incontro, accadere alla pagina di registrazione dell’evento. L’ evento si rivolge a ruoli decisionali delle aziende utenti finali. Le registrazioni a Salesforce in Tour non si intendono immediatamente confermate, verranno sottoposte a un processo di selezione e verranno inviate successivamente le conferme ai partecipanti.