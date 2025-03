Agentforce si aggiorna nella versione 2dx

Prende sempre più piede l’Intelligenza Artificiale (AI) Agentica e Salesforce, realtà che aiuta le aziende di qualsiasi dimensione a reinventare il proprio business con l’AI, annuncia Agentforce 2dx, la nuova versione di Agentforce, la sua piattaforma di lavoro digitale pensata per integrare agenti AI autonomi e affidabili nel flusso di lavoro. In questa versione, la piattaforma si espande oltre il contesto reattivo e basato sull’interazione con l’utente tramite chat, permettendo agli agenti AI di lavorare proattivamente dietro le quinte, senza la costante supervisione umana, consentendo di sbloccare nuovi flussi di lavoro di clienti e dipendenti. Le aziende possono ora integrare perfettamente gli agenti autonomi nel loro sistema di dati esistente, nella logica di business e nelle interfacce utente, abilitandoli così ad anticipare le esigenze e ad agire in modo dinamico, migliorando l’efficienza, l’adattabilità e la scalabilità.

Agentforce 2dx e gli altri strumenti introdotti da Salesforce

Agentforce 2dx introduce anche una nuova serie di strumenti low-code e pro-code che gli sviluppatori Salesforce possono utilizzare per configurare, testare e implementare la piattaforma in modo più rapido e sicuro, insieme a nuovi tool di analisi avanzata che aiutano i team a monitorare, correggere e ottimizzare le prestazioni degli agenti con dati e suggerimenti in tempo reale. Per testare i nuovi strumenti, Salesforce offre ora Agentforce Developer Edition, un ambiente completamente gratuito in cui gli sviluppatori possono creare prototipi di agenti tramite Agentforce ed esplorare le funzionalità di Data Cloud, il motore dati hyperscale di Salesforce.

Inoltre, Salesforce ha annunciato AgentExchange, il marketplace e la community di riferimento per Agentforce già integrati in Salesforce, che porta nuovi vantaggi ai partner per cogliere le opportunità del mercato in rapida espansione del lavoro digitale che vale 6 trilioni di dollari. AgentExchange contribuirà ad accelerare l’implementazione di Agentforce grazie a una libreria di modelli e azioni ready-to-use, consentendo alle aziende di risparmiare tempo e risorse e ai partner di commercializzare i propri componenti, conquistando così una quota del crescente mercato degli agenti di Intelligenza Artificiale. AgentExchange viene rilasciato con oltre 200 partner iniziali e centinaia di azioni predefinite, ciascuna delle quali ha superato un rigoroso controllo di sicurezza e ha ricevuto valutazioni positive dai clienti, al fine di creare e implementare rapidamente agenti AI in diversi settori e ambiti professionali.

Agentforce 2dx, abbinato ai nuovi strumenti di sviluppo e ad AgentExchange, viene rilasciato con la community di Agentblazer, un gruppo inclusivo che riunisce amministratori, sviluppatori, CTO, CIO e altri leader IT di Salesforce, che potranno condividere le loro best practices e acquisire competenze su Trailhead per creare aziende caratterizzate da un approccio incentrato sugli agenti.

I benefici dell’AI nelle esperienze lavorative

Il 96% degli sviluppatori ritiene che gli agenti AI miglioreranno la propria esperienza. L’AI agentica rappresenta la prossima frontiera dell’automazione, in cui gli agenti AI opereranno in modo indipendente per eseguire attività, prendere decisioni e ottimizzare i flussi di lavoro senza la supervisione costante dell’intervento umano. A differenza dei chatbot AI tradizionali, che richiedono input manuali o una programmazione rigida, l’Agentic AI risponde dinamicamente ai dati in tempo reale e alle esigenze aziendali in continua evoluzione. Gli ultimi miglioramenti apportati da Salesforce all’Intelligenza Artificiale agentica costituiscono un importante passo avanti nel campo dell’integrazione degli agenti nelle attività aziendali quotidiane. Integrando perfettamente l’Intelligenza Artificiale all’interno di app, flussi di lavoro e processi, gli agenti AI pronti per l’uso aziendale non si limiteranno ad assistere, ma interverranno attivamente.

Le novità introdotte

Coordinare Agentforce in qualsiasi esperienza o sistema

In passato, l’implementazione di agenti autonomi per ogni interazione con clienti e dipendenti richiedeva una strategia complessa. Ora, amministratori e sviluppatori hanno ancora più possibilità di integrare Agentforce e adattarlo a ogni caso d’uso con nuovi strumenti, tra cui:

Agentforce API: Permette di integrare Agentforce nei processi di back-end, in altri sistemi e direttamente nelle applicazioni. Ad esempio, i clienti possono attivare un agente quando viene creato un ordine ERP o eseguire l’automazione del processo di presentazione della domanda per verificare se i documenti riportano le informazioni richieste.

Permette di integrare Agentforce nei processi di back-end, in altri sistemi e direttamente nelle applicazioni. Ad esempio, i clienti possono attivare un agente quando viene creato un ordine ERP o eseguire l’automazione del processo di presentazione della domanda per verificare se i documenti riportano le informazioni richieste. Agentforce Invocable Actions: la piattaforma può ora essere integrato nella logica di business di Salesforce, come Flow e Apex. Ciò consente ai clienti di coniugare la classica automazione del flusso di lavoro con il ragionamento degli agenti. Ad esempio, si può attivare un agente quando un’attività passa a una determinata fase per valutare i passi successivi e inviare di conseguenza aggiornamenti via e-mail o approvazioni.

la piattaforma può ora essere integrato nella logica di business di Salesforce, come Flow e Apex. Ciò consente ai clienti di coniugare la classica automazione del flusso di lavoro con il ragionamento degli agenti. Ad esempio, si può attivare un agente quando un’attività passa a una determinata fase per valutare i passi successivi e inviare di conseguenza aggiornamenti via e-mail o approvazioni. MuleSoft per Agentforce: MuleSoft Topic Center consente agli sviluppatori di utilizzare il linguaggio naturale per sviluppare temi e azioni Agentforce dalle API MuleSoft. Il catalogo API MuleSoft semplifica lo sviluppo di agenti IA centralizzando l’accesso a diverse API di MuleSoft, Salesforce e Heroku all’interno di Agentforce. Fornisce un hub sicuro e controllato per gli amministratori per espandere rapidamente le capacità degli agenti con temi e azioni predefiniti provenienti da tutti i loro ecosistemi. Il connettore MuleSoft Agentforce consente agli sviluppatori di integrare Agentforce nei flussi di lavoro esistenti, consentendo alle API e alle integrazioni di attivare gli agenti affinché arricchiscano i dati ed eseguano azioni in maniera trasversale al sistema.

MuleSoft Topic Center consente agli sviluppatori di utilizzare il linguaggio naturale per sviluppare temi e azioni Agentforce dalle API MuleSoft. Il catalogo API MuleSoft semplifica lo sviluppo di agenti IA centralizzando l’accesso a diverse API di MuleSoft, Salesforce e Heroku all’interno di Agentforce. Fornisce un hub sicuro e controllato per gli amministratori per espandere rapidamente le capacità degli agenti con temi e azioni predefiniti provenienti da tutti i loro ecosistemi. Il connettore MuleSoft Agentforce consente agli sviluppatori di integrare Agentforce nei flussi di lavoro esistenti, consentendo alle API e alle integrazioni di attivare gli agenti affinché arricchiscano i dati ed eseguano azioni in maniera trasversale al sistema. Agentforce Steps in Slack Workflow Builder: Consente agli sviluppatori di inglobare Agentforce nelle automazioni no-code in Slack. La piattaforma può essere attivato attraverso gli eventi Slack e ritrasmettere il contesto conversazionale di Slack ad Agentforce senza dover fare affidamento su azioni avviate dall’utente.

Consente agli sviluppatori di inglobare Agentforce nelle automazioni no-code in Slack. La piattaforma può essere attivato attraverso gli eventi Slack e ritrasmettere il contesto conversazionale di Slack ad Agentforce senza dover fare affidamento su azioni avviate dall’utente. Agentforce Employee Template: Con un nuovo template Agentforce è possibile implementare facilmente Agentforce per i casi d’uso dei dipendenti sia su Slack che su Salesforce. Agentforce Employee Template consente ai clienti di creare più agenti che possono essere configurati e implementati in qualsiasi linea di business.

Con un nuovo template Agentforce è possibile implementare facilmente Agentforce per i casi d’uso dei dipendenti sia su Slack che su Salesforce. Agentforce Employee Template consente ai clienti di creare più agenti che possono essere configurati e implementati in qualsiasi linea di business. Agentforce Surfaces: Fornisce in modo intelligente contenuti avanzati all’interno di Agentforce su tutti i canali di Digital Engagement. Aggiunge componenti dinamici e interattivi e contenuti multimediali specifici per canale e dispositivo. In questo modo è possibile personalizzare meglio la visualizzazione di Agentforce sui singoli canali.

Fornisce in modo intelligente contenuti avanzati all’interno di Agentforce su tutti i canali di Digital Engagement. Aggiunge componenti dinamici e interattivi e contenuti multimediali specifici per canale e dispositivo. In questo modo è possibile personalizzare meglio la visualizzazione di Agentforce sui singoli canali. Agentforce Cards: Incorpora componenti web Lightning nella risposta delle azioni effettuate da Agentforce. Riutilizza i componenti Salesforce esistenti per fornire ad Agentforce maggiore contesto, informazioni e funzionalità.

Incorpora componenti web Lightning nella risposta delle azioni effettuate da Agentforce. Riutilizza i componenti Salesforce esistenti per fornire ad Agentforce maggiore contesto, informazioni e funzionalità. Tableau Semantics: Crea strutture di dati chiare e organizzate (i cosiddetti modelli semantici) che Agentforce può poi sfruttare. Tableau migliora le competenze degli agenti con un contesto aziendale aggiornato in tempo reale, in modo che possano dare risposte e informazioni più accurate.

​Configurare, eseguire test e implementare con sicurezza grazie ai nuovi strumenti

La piattaforma di Salesforce include nuovi strumenti pro-code e low-code per aiutare amministratori e sviluppatori a ideare, creare, implementare e supervisionare Agentforce all’interno della propria realtà aziendale. In quanto parte integrante della piattaforma Salesforce, questi strumenti sono completamente incorporati nei flussi di lavoro che gli sviluppatori utilizzano quotidianamente, come DevOps Center e Command Line Interface (CLI).

Agentforce Developer Edition : si tratta di un nuovo ambiente gratuito per accedere ad Agentforce e Data Cloud e iniziare a creare prototipi dei primi casi d’uso. Agentforce Developer Edition include 10 GB di spazio di archiviazione su Data Cloud e 150 LLM generati all’ora.

: si tratta di un nuovo ambiente gratuito per accedere ad Agentforce e Data Cloud e iniziare a creare prototipi dei primi casi d’uso. Agentforce Developer Edition include 10 GB di spazio di archiviazione su Data Cloud e 150 LLM generati all’ora. Assistenza AI in Agent Builder : ora i team possono attivare Agentforce più rapidamente e con maggiore sicurezza grazie alla creazione di temi e istruzioni basata sull’Intelligenza Artificiale, che consente di velocizzare la configurazione degli agenti in linea con le best practice. AI Assist aiuta inoltre i team a risolvere i problemi legati alle risposte fornite da Agentforce e fornisce indicazioni su come migliorare l’ambito tematico e le istruzioni sottostanti.

: ora i team possono attivare Agentforce più rapidamente e con maggiore sicurezza grazie alla creazione di temi e istruzioni basata sull’Intelligenza Artificiale, che consente di velocizzare la configurazione degli agenti in linea con le best practice. AI Assist aiuta inoltre i team a risolvere i problemi legati alle risposte fornite da Agentforce e fornisce indicazioni su come migliorare l’ambito tematico e le istruzioni sottostanti. Testing Center : grazie all’Intelligenza Artificiale, i team possono testare facilmente le diverse configurazioni di Agentforce su larga scala. Inoltre, possono generare ed eseguire automaticamente dei modelli di test nel Testing Center all’interno della loro Salesforce Sandbox. I team possono anche valutare quanto le configurazioni di Agentforce aderiscano a parametri come la fedeltà o la conformità al contesto.

: grazie all’Intelligenza Artificiale, i team possono testare facilmente le diverse configurazioni di Agentforce su larga scala. Inoltre, possono generare ed eseguire automaticamente dei modelli di test nel Testing Center all’interno della loro Salesforce Sandbox. I team possono anche valutare quanto le configurazioni di Agentforce aderiscano a parametri come la fedeltà o la conformità al contesto. Supporto CLI e VS Code : gli sviluppatori possono ora creare, aggiornare e testare le configurazioni di Agentforce utilizzando il codice CLI e VS. Tutti gli eventuali aspetti delle configurazioni di Agentforce possono essere creati e aggiornati con strumenti pro-code, ed è possibile eseguire test case su queste configurazioni.

: gli sviluppatori possono ora creare, aggiornare e testare le configurazioni di Agentforce utilizzando il codice CLI e VS. Tutti gli eventuali aspetti delle configurazioni di Agentforce possono essere creati e aggiornati con strumenti pro-code, ed è possibile eseguire test case su queste configurazioni. DX Inspector : all’interno della sua Sandbox Salesforce, può esplorare e comprendere tutti i metadati e i dati utilizzati da Agentforce, inclusi temi e azioni degli agenti. Si possono apportare e tracciare facilmente modifiche ai metadati mentre si configurano gli agenti in Agent Builder attraverso il pannello laterale.

: all’interno della sua Sandbox Salesforce, può esplorare e comprendere tutti i metadati e i dati utilizzati da Agentforce, inclusi temi e azioni degli agenti. Si possono apportare e tracciare facilmente modifiche ai metadati mentre si configurano gli agenti in Agent Builder attraverso il pannello laterale. Agentforce Interaction Explorer: reportistica e analisi dettagliate sulle prestazioni di Agentforce, dalle tendenze generali al tracciamento delle singole sessioni. È possibile comprendere ogni richiesta dell’utente, i passaggi di ragionamento associati alla risposta e visualizzare i suggerimenti basati sull’intelligenza artificiale per aiutare a perfezionare continuamente argomenti e istruzioni per migliorare le prestazioni dell’agente.

Il punto di vista degli analisti

L’Intelligenza Artificiale agentica permette di ottenere vantaggi esponenziali dall’IA perché rende automatici compiti e interazioni complessi senza l’intervento umano. Tuttavia, creare un’Agentic AI in grado di gestire compiti complessi con prestazioni soddisfacenti è stata una sfida. L’esperto di settore Valoir ha scoperto che l’utilizzo di una piattaforma ottimizzata per lo sviluppo dell’Agentic AI come Agentforce consente alle aziende di fornire agenti autonomi di Intelligenza Artificiale in media 16 volte più velocemente rispetto ad altri modelli, aumentandone al contempo la precisione del 75%.

Futurum Research ha rilevato che le aziende che utilizzano Agentforce possono ottenere un ROI fino a cinque volte più rapidamente e con un costo totale di proprietà inferiore di almeno il 20%, il che permette loro di avere un vantaggio competitivo e di semplificare le operazioni su larga scala. Le aziende che utilizzano Agentforce hanno registrato tempi di risoluzione dei casi più rapidi del 40% e tassi di conversione dei lead più del 25% più alti, con un impatto diretto sui ricavi e sulla fidelizzazione dei clienti.

Il valore per i clienti

Adecco Group, la società leader mondiale nel settore delle risorse umane, sta sfruttando la potenza di Data Cloud e Agentforce per creare una piattaforma profondamente unificata che ridefinisce il settore del recruiting. Centralizzando più di 40 insiemi di dati tramite MuleSoft e Data Cloud, Adecco snellirà le operazioni e migliorerà l’efficienza.

Disponibilità

Agentforce 2dx sarà disponibile per tutti a partire da aprile 2025, ma alcune funzionalità specifiche saranno già disponibili a partire da oggi

‌AgentExchange è già disponibile da oggi su AgentExchange.Salesforce.com

Agentforce Developer Edition è già disponibile da oggi su salesforce.com/signup

Agent Builder con AI assist sarà disponibile a partire da marzo 2025 e sarà incluso in Agentforce

Testing Center Enhancements sarà disponibile da aprile 2025 e sarà incluso in Agentforce

Agentforce Employee Agent sarà disponibile da aprile 2025 e sarà incluso in Agentforce

MuleSoft per Agentforce è già disponibile ora, Topic Center è incluso in ogni licenza Anypoint e API Catalog è incluso in Salesforce e richiede MuleSoft per accedere all’API MuleSoft

Agentforce Invocable Actions è già disponibile.

Agnrtforce API è già disponibile.

DX Inspector è già disponibile.

Agentforce Interaction Explorer sarà disponibile a partire dall’autunno 2025.

Dichiarazioni

“Oggi le aziende hanno più lavoro che lavoratori e Agentforce sta intervenendo per colmare questo divario. L’estensione del lavoro digitale oltre il CRM rende più facile che mai per le aziende integrare l’Intelligenza Artificiale in qualsiasi flusso di lavoro o applicazione per gestire le attività di routine, aumentare i dipendenti e connettersi con i clienti. Grazie alle avanzate integrazioni con la piattaforma di lavoro digitale di Salesforce, i CIO, i responsabili IT e gli sviluppatori potranno creare agenti e automatizzare il lavoro dove necessario, aumentando l’efficienza, stimolando l’innovazione e aprendo nuove opportunità inl mercato del lavoro che vale già 6 trilioni di dollari”, commenta Adam Evans, EVP e GM di Salesforce.

“OpenTable ha avviato una collaborazione con la piattaforma Agentforce di Salesforce per aiutare gli addetti al servizio clienti di OpenTable a gestire meglio ristoranti e consumatori. Dopo tre settimane, la piattaforma è in grado di gestire il 73% di tutte le richieste web dei ristoranti. Si tratta di un miglioramento del 50% rispetto al nostro strumento di gestione precedente e prevediamo che questo numero possa aumentare ulteriormente una volta che Agentforce sarà distribuito in modo più capillare”, ha dichiarato George Pokorny, Senior VP of Global Customer Success di OpenTable.

“L’89% dei CIO identifica l’IA e l’automazione come fondamentali per la propria strategia digitale nel 2025, ma il 60% dei progetti di IA non riesce a fornire un ROI chiaro. Agentforce colma questa lacuna con flussi di lavoro predefiniti che offrono rapidamente un impatto misurabile. Mentre i progetti di Intelligenza Artificiale basati su agenti fai-da-te possono richiedere fino a un anno per essere implementati, i clienti di Agentforce sono operativi in sole 4-6 settimane, realizzando il valore 3-4 volte più velocemente. Man mano che gli agenti di Intelligenza Artificiale si integreranno nelle operazioni aziendali, dall’ingegneria al go-to-market, rimodelleranno radicalmente il modo in cui i team interagiscono con clienti e partner. Invece di interazioni isolate tra CRM, piattaforme di supporto e strumenti di marketing, gli agenti di IA possono coordinare le risposte, inoltrare i problemi e ottimizzare i flussi di lavoro in tempo reale. Le aziende che sfruttano questo cambiamento, soprattutto nei loro ecosistemi di partner, acquisiranno un vantaggio competitivo sia in termini di prestazioni che di portata di mercato”, commenta Dion Hinchcliffe, VP e Practice Lead, CIO Insights di Futurum Group.

“Agentforce sta trasformando completamente il nostro processo di selezione del personale. Automatizzando la selezione dei curriculum e utilizzando l’Intelligenza Artificiale per interagire con milioni di candidati, possiamo entrare in contatto con ogni candidato e assicurarci che si senta valorizzato e motivato. Questo non solo migliora l’esperienza dei candidati, ma consente anche ai nostri recruiter di concentrarsi sulla costruzione di relazioni significative, il tutto aumentando efficienza e scalabilità”, dichiara Greg Shewmaker, Senior Vice President of Global Operations and AI di Adecco Group.