Salotto 2024: focus sulle PMI italiane

Cala il sipario sul Salotto 2024, l’evento annuale promosso da MIX – Milan Internet eXchange e che ha visto la partecipazione di oltre 1500 operatori Telco in rappresentanza di più di 500 aziende del comparto si sono confrontati su tematiche quali infrastrutture, competitività, AI. Gli obiettivi di questa edizione erano i seguenti: favorire il confronto tra istituzioni e industria sui temi legati allo sviluppo digitale del Paese e il networking tra gli operatori della filiera.

Un riassunto di Salotto 2024

La prima giornata del Salotto 2024 si è aperta con la sessione MIXCOOL, a cui hanno partecipato oltre 350 studenti delle scuole secondarie a indirizzo informatico, che hanno potuto conoscere da vicino la realtà degli Internet eXchange e le principali innovazioni del comparto dei Datacenter, raccontati direttamente dalle aziende protagoniste.

In occasione del panel di apertura del Salotto 2024 è stata inoltre annunciata un’importante partnership con AMS-IX, Internet eXchange olandese, tra i player più virtuosi nel mondo di Internet, per la creazione di una potenziale piattaforma europea di peering da 1200 reti interconnesse.

A Salotto 2024 due i panel di confronto tra istituzioni e industria: “Datacenter in Italia: opportunità, sfide e criticità di un mercato in crescita”, a cui hanno partecipato Giulia Pastorella, IX Commissione Trasporti, Camera dei Deputati; Vicepresidente di Azione, Layla Pavone, Coordinatrice Board Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale, Comune di Milano, Alessandro Piva, Direttore Osservatorio Data Center, Politecnico di Milano, Giorgio Maria Tosi Beleffi, Dirigente, Gabinetto del Ministro, Ministero delle Imprese e del Made in Italy. A rappresentare l’industria, Stefano Mazzitelli, Direttore Mercato Business Open Fiber, Renzo Ravaglia, CEO e Co-Founder FibreConnect, e Ruggero Slongo, Chief Operating Officer Retelit, e “Le sfide per l’Italia: sempre più digitalizzazione per sostenere la competitività”, con la partecipazione di Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato Coordinamento Politica Economica e Programmazione Investimenti Pubblici, Vinicio Peluffo, Membro Commissione Attività produttive, Camera dei Deputati, Patrizia Catenacci, Direttrice Generale Digitale e Telecomunicazioni, Ministero delle Imprese e Made in Italy.. Per l’Industria interverranno Guido Garrone, CEO Eolo e Marco Padula, Sales Director BT Italia.

Nel corso delle due giornate del Salotto 2024 si sono svolte anche 15 sessioni parallele di approfondimento su tematiche tecniche e centinaia di incontri one to one. Il raddoppio del numero degli sponsor, in rappresentanza di tutta la filiera Telco, conferma il Salotto come evento B2B di riferimento per gli operatori del settore.

Dichiarazioni

“Durante il Salotto 2024 è emerso il ruolo centrale del comparto delle telecomunicazioni come motore di competitività, a supporto degli altri settori che richiedono strumenti digitali per poter crescere. La filiera ha sollecitato una risposta da parte delle Istituzioni, per poter incentivare gli investimenti in innovazione e contribuire così a creare un’Italia più competitiva, a partire da un’analisi del tessuto economico italiano, che non richiede dei campioni nazionali, ma un sistema di supporto alle tante piccole e medie imprese che contribuiscono al riconoscimento del Made in Italy a livello globale”, sottolinea Alessandro Talotta, Executive President & Chairman MIX.