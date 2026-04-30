SAP alla Hannover Messe 2026: rendere operativa l’AI agentica per promuovere una industria manifatturiera end-to-end e resiliente

A cura di Dominik Metzger è president e chief product officer per SAP Supply Chain Management

Il settore manifatturiero sta entrando in un momento decisivo. L’aumento dei costi, l’intensificarsi della concorrenza globale, l’ampliamento dei requisiti normativi e la rapida accelerazione dell’intelligenza artificiale agentica stanno ridefinendo il modo in cui i prodotti vengono progettati, pianificati, realizzati, consegnati e manutenuti. La volatilità non è più un’eccezione, è il contesto operativo.

Per avere successo, le aziende manifatturiere non possono più limitarsi a semplici miglioramenti incrementali o ottimizzazioni isolate. Devono orchestrare le proprie operazioni end-to-end con processi interconnessi e dati affidabili, in modo da poter rispondere più rapidamente ai cambiamenti, operare in modo più efficiente, rimanere conformi alle normative e continuare a crescere, anche in un contesto di costante disruption.

In occasione di Hannover Messe 2026, il principale palco mondiale dedicato alla trasformazione industriale, SAP ha presentato una nuova serie di innovazioni per il settore manifatturiero e la gestione della supply chain basate sull’intelligenza artificiale. Queste innovazioni aiutano le imprese a garantire la continuità operativa orchestrando persone, processi e tecnologie all’interno della loro organizzazione estesa, trasformando la volatilità in un’opportunità di resilienza, e impatto di business.

Dall’analisi basata sull’AI all’implementazione dell’AI

Per anni, le aziende manifatturiere hanno investito in analytics e dashboard per aumentare la visibilità. Ma la sola visibilità non basta a prevenire momenti di forte discontinuità. Ciò che serve ora è un’intelligenza artificiale integrata direttamente nei processi core, che le consente di analizzare gli alert, valutare l’impatto sul business e fornire soluzioni in tempo reale per risolvere eventuali problemi. Con l’AI agentica, le aziende possono ora fare un ulteriore passo avanti: automatizzare le attività corrette per ottenere risultati migliori, mantenendo l’intervento umano per le decisioni critiche.

SAP sta implementando l’intelligenza artificiale su scala industriale integrando agenti AI direttamente nei flussi di lavoro della supply chain e della produzione e contestualizzandoli con dati aziendali e del suo ecosistema affidabili. Basandosi su dati industriali, transazionali e della filiera, questi agenti possono andare oltre la semplice analisi, per arrivare alla previsione e all’esecuzione in tempo reale, lavorando per fornire resilienza, conformità normativa e un impatto misurabile fin dal primo giorno. Ciò che conta maggiormente è generare un ritorno sull’investimento (ROI) tangibile, sia riducendo i tempi di inattività imprevisti, gli scarti e le rilavorazioni, sia aumentando la qualità e la produzione.

Orchestrazione della supply chain end-to-end tramite AI

Al centro dell’attenzione di SAP c’è l’orchestrazione end-to-end della supply chain tramite l’intelligenza artificiale.

SAP aiuta le imprese manifatturiere a collegare processi e dati non solo tra i team interni, ma anche oltre i confini dell’organizzazione, con vendor, partner logistici e fornitori di servizi. Utilizzando agenti AI per collegare progettazione, pianificazione, procurement, produzione, logistica, servizi e gestione degli asset, e integrandosi perfettamente con i sistemi ERP e le soluzioni di business, SAP contribuisce ad abbattere i silos che rallentano il processo decisionale e aumentano il rischio operativo.

Questa nuova orchestrazione basata su agenti è alimentata e governata da un portafoglio di applicazioni intelligenti che non solo analizzano, ma agiscono, consentendo risposte più rapide e coordinate senza sacrificare qualità, controllo o crescita.

Nuovi agenti AI che ridefiniscono la pianificazione, i servizi e le operazioni

In occasione della Hannover Messe 2026, SAP ha presentato gli agenti di intelligenza artificiale che aiutano aziende manifatturiere e operatori a ridurre il time to value, rendere più stabili le operazioni e migliorare i livelli dei servizi in un contesto di continue interruzioni. Anticipando annunci più ampi previsti per SAP Sapphire, questi agenti dimostrano come l’AI agentica offra vantaggi concreti in tutti gli ambiti della supply chain.

Di seguito alcuni esempi:

Manufacturing

Production Master Data Agent contribuisce ad automatizzare e ottimizzare la creazione e la gestione dei dati anagrafici di produzione. Sfruttando la distinta base, l’agente può generare routing di produzione, inclusi operazioni e centri di lavoro, e contribuire a garantire che i componenti siano assegnati correttamente lungo tutto il processo produttivo. Ciò contribuisce a ridurre il lavoro manuale, ad accelerare il setup della produzione e a mantenere i dati di produzione accurati al variare dei requisiti. La disponibilità generale è prevista per il secondo trimestre del 2026.

contribuisce ad automatizzare e ottimizzare la creazione e la gestione dei dati anagrafici di produzione. Sfruttando la distinta base, l’agente può generare routing di produzione, inclusi operazioni e centri di lavoro, e contribuire a garantire che i componenti siano assegnati correttamente lungo tutto il processo produttivo. Ciò contribuisce a ridurre il lavoro manuale, ad accelerare il setup della produzione e a mantenere i dati di produzione accurati al variare dei requisiti. La disponibilità generale è prevista per il secondo trimestre del 2026. Production Planning and Operations Agent consente ai responsabili della pianificazione di rilasciare ordini di produzione utilizzando il linguaggio naturale, convalidando automaticamente la disponibilità dei materiali, la capacità produttiva e i vincoli di programmazione. Joule fornisce suggerimenti, come componenti alternativi o opzioni di riprogrammazione, che i team possono esaminare e approvare, riducendo il lavoro manuale e mantenendo la produzione allineata alle condizioni reali. La disponibilità generale è prevista per il secondo trimestre del 2026.

Asset e servizi

Field Service Dispatcher Agent può aumentare la reattività del servizio e la disponibilità degli asset individuando per un intervento il tecnico più adatto in base a competenze, posizione, condizioni dell’asset e priorità, garantendo una risoluzione più rapida dei problemi e un utilizzo più efficiente della forza lavoro. La disponibilità generale è prevista per il secondo trimestre del 2026.

può aumentare la reattività del servizio e la disponibilità degli asset individuando per un intervento il tecnico più adatto in base a competenze, posizione, condizioni dell’asset e priorità, garantendo una risoluzione più rapida dei problemi e un utilizzo più efficiente della forza lavoro. La disponibilità generale è prevista per il secondo trimestre del 2026. Alert Processing Agent è in grado di arricchire gli avvisi operativi attingendo a incidenti passati, soluzioni adottate e segnali contestuali, e di suggerire azioni chiare e basate sui dati per aiutare i team a risolvere i problemi più rapidamente e migliorare l’affidabilità operativa. La disponibilità generale è prevista per il terzo trimestre del 2026.

è in grado di arricchire gli avvisi operativi attingendo a incidenti passati, soluzioni adottate e segnali contestuali, e di suggerire azioni chiare e basate sui dati per aiutare i team a risolvere i problemi più rapidamente e migliorare l’affidabilità operativa. La disponibilità generale è prevista per il terzo trimestre del 2026. Asset Health Agent analizza gli indicatori dello stato di salute in serie temporali per valutare e sintetizzare lo stato attuale e previsto di singoli oggetti tecnici o di gruppi di essi. Prevedendo quando gli asset potrebbero raggiungere uno stato critico e avvisando gli utenti in tempo reale, l’agente supporta la manutenzione basata sulle condizioni (CBM – Condition Based Maintenance) e contribuisce a ridurre al minimo i tempi di inattività, garantendo allo stesso tempo la disponibilità degli asset. La disponibilità generale è prevista per il terzo trimestre del 2026.

Agenti di intelligenza artificiale che migliorano l’esecuzione delle operazioni logistiche

Material Reservation Agent contribuisce a garantire la disponibilità dei materiali quando e dove necessario, automatizzando la creazione e la gestione delle prenotazioni in base a regole aziendali, riducendo i ritardi, affinando l’accuratezza dell’inventario e ottimizzando il capitale circolante. La disponibilità generale è prevista per il secondo trimestre del 2026.

contribuisce a garantire la disponibilità dei materiali quando e dove necessario, automatizzando la creazione e la gestione delle prenotazioni in base a regole aziendali, riducendo i ritardi, affinando l’accuratezza dell’inventario e ottimizzando il capitale circolante. La disponibilità generale è prevista per il secondo trimestre del 2026. Outbound Task Orchestration Agent è in grado di proteggere i livelli di customer service rilevando e risolvendo in tempo reale i problemi relativi a prelievo e imballaggio, orchestrando azioni correttive per garantire consegne puntuali e accurate. La disponibilità generale è prevista per il secondo trimestre del 2026.

Allineare forza lavoro, logistica e asset in tempo reale

La resilienza operativa dipende anche dalla capacità di coordinare le persone con tutte le altre risorse man mano che le condizioni cambiano.

Con SAP SuccessFactors Workforce Scheduling, competenze, certificazioni, disponibilità e norme sul lavoro vengono allineate alla domanda operativa in tempo reale, in modo che i piani di gestione della forza lavoro possano adattarsi automaticamente alle variazioni della produzione.

Nel settore della logistica, SAP S/4HANA Cloud Public Edition, AI-assisted backorder processing, insieme alla nuova soluzione SAP Logistics Management, aiuta le organizzazioni a ridurre i costi di trasporto, accelerare le operazioni di magazzino e migliorare le prestazioni di consegna. Grazie all’interazione conversazionale con Joule, i responsabili possono dare priorità all’evasione degli ordini, tenendo conto automaticamente della disponibilità e dei vincoli di pianificazione.

Anche le operazioni relative agli asset e alla qualità traggono vantaggio dall’intelligenza integrata. Il rilevamento delle anomalie e l’elaborazione degli avvisi grazie all’intelligenza artificiale in SAP Asset Performance Management aiutano i team a identificare i rischi in anticipo, a stabilire le priorità d’intervento e a ridurre i tempi di inattività non pianificati. Parallelamente, SAP Document AI è in grado di automatizzare l’elaborazione dei certificati di qualità in entrata, migliorando la produttività, la qualità dei dati e la conformità su larga scala.

Prospettive future

Con l’evolversi dei requisiti normativi, SAP sta ampliando il supporto per i Passaporti Digitali di Prodotto in SAP Business Network, in linea con il Regolamento UE che definisce il quadro dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili (Ecodesign for Sustainable Products Regulation – ESPR). Queste funzionalità aiutano le aziende manifatturiere a creare schede prodotto conformi all’ESPR, che includono informazioni sull’impatto ambientale, la composizione dei materiali, la riparabilità e la riciclabilità. La disponibilità generale è prevista per il secondo trimestre del 2026.

Le nuove funzionalità di SAP Business Network offrono anche il supporto integrato per la conformità alla fatturazione elettronica e la residenza dei dati, consentendo una collaborazione sicura con i partner, una logistica sincronizzata, e tempi di consegna migliorati.

Nel loro insieme, queste innovazioni riflettono un passaggio dalla gestione reattiva all’esecuzione intelligente, in cui l’AI è integrata direttamente nei processi che oggi mantengono in funzione la produzione e le catene di approvvigionamento, ponendo le basi per la prossima ondata di innovazione che verrà presentata a SAP Sapphire a maggio.