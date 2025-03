SAP Executive Summit 2025: assegnati i SAP Innovation Award 2025 a Prysmian e INPS

Si è tenuta il 21 e 22 marzo a Villa D’Este, Cernobbio, la diciassettesima edizione del SAP Executive Summit, l’evento promosso da SAP e dai suoi Partner che ha coinvolto oltre cento Business Leader delle più importanti aziende e istituzioni italiane.

Prima il domani è stato il titolo dell’evento, un invito a riflettere su come le nostre scelte attuali plasmeranno il mondo di domani e fare quindi un processo di reverse engineering, come auspicato da Carla Masperi, Amministratore Delegato di SAP Italia, all’inizio del summit: partire dal futuro che vorremmo per comprendere come affrontare meglio l’oggi.

Nel momento in cui la diffusione delle tecnologie di intelligenza artificiale sta rivoluzionando ogni aspetto del business, dall’efficienza operativa alla sostenibilità, è, infatti, fondamentale adottare un approccio lungimirante e consapevole. L’innovazione responsabile passa dall’AI, con benefici per aziende, società e ambiente, ma ci sono alcuni limiti che riducono notevolmente la capacità di persone e organizzazioni di sfruttarne appieno le opportunità, in primis la crescente frammentazione.

“L’AI non può prosperare in un’azienda e in una società frammentata. Questa è quella che io chiamo la sfida del progresso dell’AI. Il cloud, le business network e un ambiente globale più armonizzato basato sulla fiducia: ognuno di questi passaggi riduce la frammentazione e aumenta l’unione. E ognuna di queste fasi può aiutare le organizzazioni coinvolte a trarre maggiori benefici dall’AI”, ha dichiarato Carla Masperi durante il SAP Executive Summit. “Nei prossimi mesi, vedremo l’AI integrata in modo molto più profondo e quasi invisibile nelle applicazioni consumer e business, con i fornitori di tecnologia e le aziende in grado di incorporare nell’AI i loro specifici contesti e dati senza soluzione di continuità. L’aspetto più importante sarà quello di rendere sempre più rilevanti e utili le tecnologie innovative già disponibili. E su questo, come SAP, siamo in prima linea”.

SAP Innovation Award

Nel corso del SAP Executive Summit, sono stati assegnati i SAP Innovation Award che riconoscono i risultati ottenuti da aziende orientate al futuro che hanno sfruttato le soluzioni SAP per innovare e crescere sostenibilmente.

Tra le aziende premiate, Prysmian, fornitore globale di soluzioni per cavi, specializzato nella transizione energetica e nella trasformazione digitale, e INPS.

Prysmian ha ricevuto il riconoscimento per aver intrapreso un percorso di trasformazione digitale basato su tecnologie e soluzioni innovative, quali SAP Business AI, per abilitare nuovi processi. L’implementazione di RISE with SAP S/4HANA Cloud ha permesso a Prysmian di ottimizzare l’intera catena del valore produttivo, migliorando la pianificazione produttiva e la gestione finanziaria e fiscale, oltre ad un maggior controllo della supply chain. Questo consente a Prysmian di operare con maggiore agilità e competitività in un mercato globale in continua evoluzione.

Giovanni Cauteruccio, CIO e CDO di Prysmian, nel ricevere il premio al SAP Executive Summit, ha commentato: “Il digitale gioca un ruolo fondamentale a supporto della nostra strategia per trasformare la nostra organizzazione da puro fornitore di cavi a fornitore di soluzioni sia in ambito energetico che di telecomunicazione. RISE with SAP e laSAP Business AI ci aiuteranno a gestire al meglio i dati, sfruttare al massimo l’automazione, ed essere più sostenibili”.

INPS è stata premiata perché impegnata fin dai primi anni 2000 a operare con spirito pionieristico grazie all’adozione di tecnologie e soluzioni innovative che abilitano nuovi processi e servizi per i cittadini e altri enti della Pubblica Amministrazione. La recente adozione di SAP S/4HANA Cloud ha consentito a INPS di implementare una piattaforma estremamente innovativa a supporto della gestione del personale, della pianificazione e reportistica e soprattutto della complessa gestione contabile, finanziaria e fiscale, che rappresenta il secondo bilancio dello Stato, dopo lo Stato.

Per INPS, il riconoscimento è stato ritirato da Massimiliano D’Angelo, Direttore Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, che ha dichiarato: “L’Istituto nel percorso di evoluzione dei servizi verso l’utenza, ha puntato sull’innovazione di piattaforme e processi sulla base di consolidate partnership tecnologiche. L’evoluzione delle più recenti soluzioni SAP rappresenta un passaggio strategico di questo percorso”.