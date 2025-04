SAP Italia trasloca nel centro di Milano

Una nuova casa per SAP Italia nel cuore della città meneghina. L’azienda annuncia di aver trasferito la propria sede principale in centro a Milano, alla confluenza tra il business district Porta Nuova e il quartiere fortemente identitario dell’Isola. Una scelta che nasce per soddisfare l’esigenza di una maggiore prossimità al suo ecosistema, di offrire ai propri dipendenti una sede nel cuore della città, di creare nuovi modelli di collaborazione, di promuovere flessibilità e sostenibilità e di avere strutture dotate delle più recenti tecnologie per sostenere il futuro del business dell’azienda.

SAP Italia è più vicina a partner, clienti e fornitori

“Stiamo attraversando uno dei migliori momenti della nostra storia in Italia. Da oltre 37 anni abbiamo nel nostro DNA l’innovazione e le soluzioni alla base dell’evoluzione di oltre 11.000 aziende clienti, grazie anche alla collaborazione con i nostri 400 partner”, ha dichiarato Carla Masperi, Amministratore Delegato di SAP Italia. “Ora affrontiamo un altro importante capitolo della nostra avventura, una nuova casa che ci aiuterà a dare il meglio di noi: collaborare in modo intelligente, innovare, crescere professionalmente e come persone, mettere clienti e partner al centro, avere un mindset orientato alla crescita, alimentare una cultura di benessere e sostenibilità”.

La scelta di trasferire la sede nel cuore di Milano nasce dalla volontà di SAP Italia di essere più vicina ai propri clienti, partner e fornitori, e alle numerose associazioni e istituzioni che risiedono nel capoluogo lombardo, diventando anche un nuovo punto di riferimento nel panorama lavorativo milanese per attrarre i giovani talenti.

“Come leader di innovazione, siamo responsabili di favorire relazioni e contaminazioni che generino un’intelligenza collettiva capace di creare sempre nuovo valore per il nostro ecosistema e per la società. Il nostro domani comincia oggi, e noi siamo pronti”, evidenzia Carla Masperi.

Il progetto Flex Work di SAP per Palazzo Lybra

Il benessere degli oltre 830 dipendenti di SAP Italia è l’obiettivo principale di questo cambiamento, poiché costituisce, insieme alla salute mentale e alla sicurezza fisica e psicologica, il più importante motore del successo dell’azienda. Per questo motivo l’ufficio, realizzato secondo il programma Flex Work di SAP che pone un’attenzione particolare al benessere e alla sostenibilità della sede di lavoro, ha un design stimolante, pensato su misura per promuovere creatività, collaborazione e concentrazione, offrendo spazi adatti a ogni attività.

Le aree di lavoro non prevedono alcuna postazione fissa, per cui ogni persona potrà lavorare e muoversi negli spazi a seconda delle attività che deve svolgere. La nuova sede sarà inoltre dotata di nuove aree innovative, come la parental room, area relax, la game room, huddle room, per soddisfare bisogni e richieste specifici. Le soluzioni di design, i protocolli operativi e le politiche aziendali contribuiranno a sviluppare una cultura incentrata sul benessere e saranno alla base della certificazione WELL.

La sostenibilità è uno dei motivi che ha influenzato di più il cambio di sede di SAP Italia. Per questo motivo è stato scelto un edificio in posizione centrale, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici e dotato delle più elevate certificazioni in termini di sostenibilità ed efficienza energetica. Il parcheggio è dotato di 30 stazioni di ricarica per veicoli e biciclette. La certificazione LEED, attualmente in corso, assicura che Palazzo Lybra rispetti criteri di efficienza energetica, riduzione dell’impatto ambientale e utilizzo responsabile delle risorse.

“Gli spazi, che si articolano su una superficie complessiva di 6 mila metri quadrati, sono stati progettati e disegnati in modo da rispettare le esigenze di tutta la popolazione SAP Italia e consentiranno a noi e ai nostri ospiti di lavorare e collaborare senza soluzione di continuità in un ambiente innovativo, agile, e anche divertente”, ha dichiarato Mauro Giovenzana, Head of Facilities Iberia, Italy, MENA SAP.

Infine, grande attenzione all’ecosistema: un rinnovato SAP Customer Experience Center consentirà a clienti e partner di toccare con mano la tecnologia SAP, accedere agli ultimi showcase, organizzare sessioni di Design Thinking; grazie a un auditorium di ultima generazione tecnologica e sdoppiabile, sarà possibile ospitare eventi, incontri formativi con le scuole, e momenti di riflessione con rappresentanti delle istituzioni e del terzo settore.

Nuova sede SAP Italia: i Partner del progetto

Il progetto ha visto la collaborazione di aziende partner che hanno portato le proprie esperienze per realizzare e facilitare nelle tempistiche l’inaugurazione della nuova sede di SAP Italia: