Schneider Electric: tutte le novità per i data center AI-ready

Schneider Electric, specialista globale delle tecnologie per l’energia, in collaborazione con NVIDIA e AVEVA, attiva nel software industriale, ha annunciato durante l’NVIDIA GTC di San Jose, importanti sviluppi nella progettazione, simulazione, costruzione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di prossima generazione per data center basate sull’intelligenza artificiale.

Tra questi, un nuovo reference design NVIDIA, Vera Rubin, che convalida l’alimentazione e il raffreddamento per le più recenti architetture rack-scale di NVIDIA; l’integrazione di funzionalità avanzate di digital twin all’interno del Blueprint e dell’ecosistema NVIDIA Omniverse DSX Blueprint; i primi test di agentic AI per i servizi di gestione degli allarmi nei data center che utilizzano i modelli aperti di NVIDIA Nemotron.

Gli annunci rafforzano ulteriormente la collaborazione già esistente tra Schneider Electric e NVIDIA e gettano le basi per lo sviluppo di “AI factory” progettate per operare su scala gigawatt ed essere efficienti.

Nuovo reference design NVIDIA Vera Rubin

Il nuovo reference design per l’AI appena rivelato è uno dei primi creati per i rack NVIDIA Vera Rubin NVL72. Il reference design validato include i sistemi di alimentazione e raffreddamento ed è integrato con i sistemi di controllo di Schneider Electric.

Il progetto risponde perfettamente ai requisiti e alle analisi infrastrutturali sostanziali per i più recenti sistemi rack di NVIDIA.

– Consente una nuova distribuzione di energia con una tensione di alimentazione aumentata a 480 VCA.

– Offre una temperatura di alimentazione del circuito TCS più elevata, pari a 45 °C, per una maggiore efficienza.

– Supporta la nuova architettura delle sale IT con cluster di rack AI che condividono rete centralizzata, storage, CPU e rack di supporto. Ciò consente a ogni sistema NVIDIA su scala rack di rimanere fisicamente vicino, consentendo al contempo una tensione più elevata e separata per i rack GPU, in modo da abilitare cluster più grandi e ottimizzare l’erogazione di energia

– Massimizza le prestazioni dei token progettando i data center in modo da supportare diversi punti di funzionamento dei rack GPU (sia MaxP che MaxQ). Operando a MaxQ è possibile ottenere più token per watt, superando eventuali vincoli di potenza e ottimizzando le prestazioni di calcolo tramite ridondanza. Nel complesso, il reference design consente di ottenere più token per watt quando si integra il punto di funzionamento MaxQ di NVIDIA.

Il reference design è validato con modelli ETAP per la progettazione dell’impianto elettrico e modelli CFD ITD per la disposizione degli ambienti e il flusso d’aria.

Nuova architettura Digital Twin del ciclo di vita AVEVA per AI factories su scala gigawatt

AVEVA, leader globale nel software industriale di proprietà di Schneider Electric, insieme a NVIDIA, ha inoltre annunciato una nuova architettura di digital twin per il ciclo di vita che massimizza l’efficienza delle GPU e accelera l’implementazione alle AI factories in modo rapido e su larga scala.

Schneider Electric si impegna a creare risorse SimReady e digital twin tramite NVIDIA Omniverse, supportate dal software avanzato di AVEVA. Con questo annuncio, il software di progettazione e gestione operativa di AVEVA è ora integrato in tutto il Blueprint e l’ecosistema NVIDIA Omniverse DSX; si prevede che questa possibilità accelererà il time-to-token grazie a simulazioni specifiche per dominio, visualizzazione digitale e strumenti di progettazione collaborativa, che consentiranno una significativa ottimizzazione ingegneristica.

Dopo aver assemblato l’architettura di sistema nell’ambiente NVIDIA Omniverse, AVEVA esegue simulazioni multi-dominio per convalidare il comportamento operativo in condizioni realistiche, che includono modelli computazionali per la distribuzione dell’energia, la dinamica termica, le prestazioni del flusso d’aria e i controlli.

Tali simulazioni consentono l’ottimizzazione iterativa del progetto, la valutazione rapida di molteplici scenari in un’ampia gamma di condizioni di carico e ambientali e la verifica finale del sistema prima della realizzazione dell’ambiente fisico. Il risultato è un progetto interamente convalidato e ottimizzato in termini di prestazioni, che riduce i cicli di sviluppo e migliora la precisione dell’implementazione.

“Con l’aumento delle dimensioni e della complessità dei carichi di lavoro dell’intelligenza artificiale, il margine di errore nella progettazione dei data center si riduce drasticamente”, ha dichiarato Manish Kumar, Executive Vice President Secure Power & Data Centers di Schneider Electric. “L’implementazione dell‘AI su larga scala richiede architetture elettriche, di raffreddamento e digitali strettamente integrate, che siano in grado di supportare esigenze di prestazioni senza precedenti, mantenendo al contempo la massima efficienza energetica. Combinando software avanzati, Digital Twin e reference design validati, gli operatori possono simulare e ottimizzare l’infrastruttura prima ancora di installare un singolo rack. Questo approccio riduce i rischi, accelera l’implementazione e garantisce l’efficienza e la resilienza necessarie per alimentare la prossima generazione di AI factory”.

“Le AI factory su scala gigawatt richiedono una classe di infrastrutture fondamentalmente nuova: devono cioè essere efficienti dal punto di vista energetico ed altamente prevedibili”, ha affermato Vladimir Troy, vicepresidente delle infrastrutture AI di NVIDIA. “Insieme, NVIDIA e Schneider Electric forniscono l’alimentazione, il raffreddamento e le architetture di digital twin necessarie per accelerare il time-to-token dei nostri clienti in tutto il mondo”.

Test del modello di AI Agentic di NVIDIA Nemotron per i servizi di gestione degli allarmi

Schneider Electric, durante l’evento, ha annunciato anche di aver testato con successo il modello NVIDIA Nemotron per realizzare una nuova funzionalità di gestione degli allarmi basata sull’intelligenza artificiale. Questo servizio risolve una sfida di lunga data nel settore dei data center: interpretare gli allarmi a livello di sistema per identificarne le principali cause e determinare le azioni correttive appropriate.

Sfruttando i dati IoT in streaming in tempo reale provenienti da più sistemi, l’intelligenza artificiale di Schneider Electric analizza, diagnostica e raccomanda autonomamente le azioni da intraprendere utilizzando una suite di strumenti integrati. Lavorando a fianco di tecnici esperti, la tecnologia garantisce una risoluzione dei problemi più rapida e coerente, riduce gli interventi non necessari e migliora la resilienza operativa. Un traguardo che rafforza l’impegno di Schneider Electric nel ridefinire la gestione delle prestazioni degli asset attraverso l’innovazione avanzata dell’intelligenza artificiale.

Questi ultimi annunci poggiano su una lunga tradizione di innovazione tra Schneider Electric e NVIDIA testimoniata da altri progetti comuni.

– In collaborazione con Switch e NVIDIA, Schneider Electric ha messo a disposizione la propria esperienza per il sistema operativo LDC EVO di Switch. Utilizzata in combinazione con le librerie NVIDIA Omniverse e OpenUSD, la piattaforma LDC EVO di Switch offre l’automazione in tempo reale di ogni sistema presente nei data center di Switch, consentendo all’azienda di visualizzare e monitorare la modellazione termica, la simulazione elettrica, l’acquisizione della realtà, la gestione del ciclo di vita della costruzione e altro ancora.

– ETAP ha integrato la sua tecnologia di modellazione elettrica leader del settore in NVIDIA Omniverse, creando un ambiente unificato di digital twin per la progettazione e la validazione rapida di sistemi di alimentazione elettrica complessi. Ciò consente agli operatori di rete e ai proprietari di data center di scalare rapidamente e in sicurezza, senza compromettere la stabilità del sistema.

– Nel novembre del 2025, Schneider Electric, insieme a ETAP e AVEVA, ha annunciato la propria adesione all’Alliance for OpenUSD, dimostrando l’impegno ad allinearsi con NVIDIA Omniverse per plasmare il futuro del digital twin interoperabile e delle risorse 3D pronte per la simulazione (SimReady).

– Nell’ottobre del 2025, Schneider Electric ha annunciato il proprio supporto alla transizione del settore, guidata da NVIDIA verso architetture di alimentazione a 800 VCC, requisito fondamentale per i moderni sistemi rack ad alta densità che vengono adottati nei data center di nuova generazione.

– Nel settembre del 2025, Schneider Electric ha annunciato un nuovo reference design che supporta N72VIDIA Mission Control e NVIDIA GB300 NVLMission Control and NVIDIA GB300 NVL72 e che include anche i modelli CFD leader del settore ETAP ed EcoStruxure IT Design di Schneider Electric, consentendo agli utenti di sfruttare il digital twin per simulare specifici scenari di alimentazione e raffreddamento al fine di ottimizzare i progetti per applicazioni uniche.