Se avete iniziato a investire nel 2024, queste criptovalute sono la vostra scelta

Un analista crittografico seguito da vicino ha indicato che le altcoin sono pronte ad entrare in una fase di “ciclo pubblicitario” all’inizio dell’anno, suggerendo uno schema in cui l’interesse e i prezzi delle altcoin raggiungono il picco circa ogni tre mesi. Si prevede che questo ciclo vedrà un aumento dell’hype sulle altcoin intorno a metà febbraio, raggiungendo il picco all’inizio di aprile. Tali periodi di maggiore interesse sono spesso correlati a prezzi più bassi, offrendo punti di ingresso potenzialmente redditizi per gli investitori. Questa analisi, condivisa con un notevole seguito sui social media, evidenzia la natura ciclica del mercato delle criptovalute e suggerisce che il primo trimestre dell’anno potrebbe essere un momento critico per gli investimenti in altcoin.

Per coloro che stanno pensando di acquistare criptovalute nel 2024, abbiamo compilato un elenco delle monete con le migliori prestazioni che potrebbero essere sull’orlo di un’enorme ripresa. Ogni moneta offre un’opportunità unica basata su diversi fattori, motivo per cui è importante esaminare attentamente ciò che ogni opzione porta sul tavolo.

Le criptovalute sono la tua scelta nel 2024

Scapesmania: nuovo arrivato nel mondo del gaming con vendite pubbliche in corso di successo , focalizzato sul valore a lungo termine e sulla comunità.

Ethereum (ETH): futuro promettente con aggiornamenti tecnologici e potenziali aspetti positivi dal punto di vista normativo.

Arbitrum (ARB): programma di incentivi volto a promuovere lo sviluppo e l’adozione dell’ecosistema.

Solana (SOL): performance elevate ma deve affrontare sfide di scalabilità e volatilità.

Poligono (MATIC): l’aumento dell’attività delle stablecoin deve tuttavia affrontare sfide nel sostenere la crescita di MATIC.

Ethereum (ETH): navigazione nelle dinamiche di mercato e prospettive future

Ethereum (ETH) ha recentemente registrato un notevole calo nel premio dei futures, raggiungendo il minimo di tre mesi. Questo calo ha scatenato discussioni tra investitori e trader riguardo alla valutazione di Ethereum (ETH), alcuni dei quali lo considerano potenzialmente sottovalutato. Il calo dei prezzi del 12,5% nelle ultime tre settimane è stato influenzato da fattori macroeconomici più ampi, comprese le aspettative sulle decisioni sui tassi di interesse da parte della Federal Reserve degli Stati Uniti.

Nonostante la recente correzione dei prezzi, la tecnologia sottostante Ethereum (ETH) continua ad evolversi. L’imminente aggiornamento di Dencun, che introduce il proto-danksharding, mira a ridurre i costi associati alle soluzioni di scalabilità rollup, migliorando potenzialmente la competitività di Ethereum (ETH) rispetto ad altre blockchain focalizzate sulla scalabilità. Questo progresso tecnologico potrebbe svolgere un ruolo cruciale nelle dinamiche dei prezzi di Ethereum (ETH).

Il futuro di Ethereum (ETH) sembra essere un mix di sfide e opportunità. Da un lato, le elevate tariffe del gas della rete e la necessità di competere con altre blockchain scalabili pongono sfide significative. D’altra parte, il successo dell’implementazione dell’aggiornamento di Dencun potrebbe migliorare significativamente la scalabilità e l’efficienza di Ethereum (ETH), portando potenzialmente a uno slancio positivo dei prezzi. Inoltre, la potenziale approvazione di un ETF spot su Ether da parte della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti potrebbe fungere da catalizzatore significativo per il prezzo di Ethereum (ETH).

Arbitrum (ARB): alimentare lo sviluppo con programmi di incentivi

Arbitrum (ARB) sta esplorando un sostanzioso programma di incentivi da 90 milioni di dollari volto a incrementare lo sviluppo e il coinvolgimento degli utenti sulla sua soluzione di scalabilità di livello 2 per Ethereum. Questa iniziativa riflette l’impegno di Arbitrum nel migliorare la scalabilità e le prestazioni, con l’obiettivo di fornire una piattaforma più efficiente per applicazioni decentralizzate (dApp) e contratti intelligenti.

Si prevede che il programma di incentivi avrà un impatto positivo sull’ecosistema incoraggiando lo sviluppo e aumentando il valore totale bloccato (TVL) sulla rete. Il successo del programma potrebbe potenzialmente influenzare positivamente il sentiment del mercato Arbitrum (ARB) e il valore degli scambi.

Il futuro di Arbitrum (ARB) sembra promettente, con il programma di incentivi che dovrebbe favorire ulteriore sviluppo e adozione. Il recente risultato della rete di superare la rete principale di Ethereum in termini di volume degli scambi evidenzia la sua crescente rilevanza nello spazio blockchain. Tuttavia, sono state sollevate preoccupazioni sulla centralizzazione dell’ecosistema Arbitrum (ARB), sebbene lo schiacciante sostegno al programma di incentivi suggerisca fiducia nel suo potenziale di favorire la crescita.

Solana (SOL): una miscela di alte prestazioni e volatilità del mercato

Solana (SOL) è stata riconosciuta per la sua elevata produttività e i bassi costi di transazione, attributi che hanno contribuito alla sua diffusa adozione e alla sua base di utenti attiva. Tuttavia, la rete ha dovuto affrontare sfide, tra cui una significativa diminuzione della quantità di Solana (SOL) messa in staking e preoccupazioni sulla sua scalabilità a lungo termine.

Le previsioni per il prezzo di Solana (SOL) sono varie, con alcuni analisti che suggeriscono potenziali guadagni basati sulla sua forte tabella di marcia e sui prossimi sviluppi, mentre altri rimangono cauti a causa delle sue recenti sfide in termini di prestazioni e scalabilità. L’innovativo meccanismo di consenso Proof-of-History (PoH) della rete e l’impegno per lo sviluppo futuro sono fattori chiave che potrebbero influenzare la sua traiettoria dei prezzi.

Il futuro di Solana (SOL) dipende dalla sua capacità di affrontare le sfide attuali sfruttando al tempo stesso i propri punti di forza. L’attenzione della rete sul miglioramento della scalabilità e sull’attrazione di più sviluppatori potrebbe portare a una crescita significativa. Tuttavia, il successo di questi sforzi e il loro impatto sul prezzo di Solana (SOL) rimangono speculativi, sottolineando l’importanza dello sviluppo continuo e dell’adattamento del mercato.

Polygon (MATIC): sfruttare la crescita del mercato delle stablecoin

Polygon (MATIC) ha assistito a un aumento significativo della capitalizzazione di mercato delle stablecoin, indicando una maggiore attività transazionale sulla rete. Nonostante questa tendenza positiva, altri parametri chiave come il valore totale bloccato (TVL) e il volume degli scambi devono ancora riflettere un impatto notevole, suggerendo una complessa interazione tra le diverse forze di mercato.

L’aumento della capitalizzazione di mercato delle stablecoin contrasta con la performance di Polygon (MATIC), che ha visto cali consecutivi del suo valore di scambio. Questa divergenza evidenzia le sfide affrontate da Polygon (MATIC) nel tradurre la maggiore attività di rete in una crescita sostenuta dei prezzi per il suo token nativo.

Il futuro di Polygon (MATIC) sembra essere a un bivio, con il potenziale per una maggiore attività di rete guidata dalle stablecoin che offrono prospettive positive. Tuttavia, la capacità della rete di sfruttare questa crescita per aumentare il valore di Polygon (MATIC) rimane incerta. Il continuo sviluppo dell’ecosistema e le iniziative strategiche volte ad aumentare la TVL e il volume degli scambi saranno cruciali nel delineare la traiettoria di Polygon (MATIC).

Conclusione

L’attuale panorama del mercato delle criptovalute presenta una vasta gamma di opportunità per gli investitori, in particolare quelli che desiderano iniziare il loro percorso di investimento nel 2024. Con gli altcoin che entrano in una fase di “ciclo pubblicitario” all’inizio dell’anno, caratterizzata da un modello di picco di interesse e prezzi ogni tre mesi, gli investimenti strategici durante i periodi di maggiore interesse potrebbero produrre rendimenti significativi. Le criptovalute emergenti come ScapesMania sembrano offrire il maggiore potenziale di rialzo per coloro che hanno appena iniziato a fare trading di criptovalute nel 2024.

