Security Summit Streaming Edition 2024: focus su Finance/Insurance e Manufacturing

È tutto pronto per il Security Summit Streaming Edition 2024, l’appuntamento di fine anno che riunisce online esperti del settore, aziende e professionisti per approfondire le tematiche più attuali legate alla sicurezza informatica e alle nuove sfide di cyber security per le aziende.

L’edizione di quest’anno del Security Summit si arricchisce di due appuntamenti incentrati su due dei settori verticali in cui si sono registrati i più alti tassi di crescita percentuale degli attacchi nel 2023, quello finanziario/assicurativo e il manifatturiero, con il focus Finance/Insurance e Manufacturing Security Summit.

Dopo la presentazione del Rapporto Clusit di metà anno, a cura di alcuni degli autori – Luca Bechelli e Alessio Pennasilico, del comitato scientifico Clusit, Sofia Scozzari e Anna Vaccarelli, del comitato direttivo Clusit – la giornata di lavoro coordinata dagli esperti di Clusit, l’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, e organizzata da Astrea, agenzia di comunicazione ed eventi specializzata nel settore della sicurezza informatica, proseguirà con i due appuntamenti verticali.

Focus Finance/Insurance a Security Summit Streaming Edition 2024

A partire dalle 11.30, i partecipanti a Security Summit Streaming Edition potranno accedere a contenuti specifici relativi alla cybersecurity nel settore finanziario, approfondendo con gli esperti di Clusit e del settore le principali sfide che le organizzazioni dovranno affrontare in questo comparto. Il Convegno si aprirà con la tavola rotonda “Prepararsi al futuro: l’agenda di chi gestisce la sicurezza e i relativi rischi in ambito finanziario e assicurativo a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento DORA”.

Con la moderazione di Luca Bechelli, del comitato scientifico Clusit, Luca Boselli, KPMG Advisory; Cristina Daga, P4I; Pasquale De Rinaldis, Iccrea Banca S.p.A.; Carlo Di Giangiacomo, Unicredit; Sergio Insalaco, UnipolSai e Milena Boetti, Cassa Centrale Banca, dibatteranno sulle sfide ancora aperte del Regolamento, passando dalle prossime regolamentazioni in ambito finanziario, fino alla data del 17 Gennaio 2025, quando le entità finanziarie e i loro fornitori critici di tecnologia dell’informazione e della comunicazione dovranno essere pronti a rispettare il Regolamento DORA. Gli interventi si concentreranno sulle pratiche che possono supportare l’attuazione concreta dei requisiti normativi, garantendo la sicurezza operativa e la resilienza alle minacce informatiche.

Manufacturing Security Summit

Dalle 14.00, il focus del Security Summit sarà poi sulle sfide legate alla protezione delle infrastrutture operative nel settore manifatturiero. Nel corso della tavola rotonda “Cybersecurity e impatti normativi nel settore Manifatturiero: dalle strategie europee alle prospettive italiane” si discuterà della conformità alla Direttiva NIS2 e al Cyber Resilience Act, recentemente approvato dal Parlamento Europeo, insieme al nuovo Decreto Macchine. Saranno analizzate le implicazioni di queste normative sulla sicurezza informatica, approfondendo le tecnologie emergenti per la protezione dei sistemi industriali. Parteciperanno alla tavola rotonda Giulio Iucci, Vicepresidente ANIE Federazione;

Lorenzo Ivaldi, UNIGE; Andrea Monteleone, Presidente di ANIE Sicurezza; Ivan Monti, Ansaldo Energia; Valeria Prosser, E-phors; Claudio Telmon, Clusit; Massimo Tripodi, Veracode, con la moderazione di Paola Girdinio, del Centro di Competenza per la Sicurezza delle Infrastrutture Strategiche Digitali START 4.0.

Anche grazie alla modalità “streaming”, nel 2023 oltre 2000 professionisti dall’Italia e da diversi Paesi del mondo hanno potuto accedere partecipando a Security Summit Streaming Edition ai contenuti più aggiornati in tema di cyber security.

Modalità di partecipazione

I tre appuntamenti sono esclusivamente online e a partecipazione gratuita, previa registrazione al sito del Security Summit.

La partecipazione a Security Summit Streaming Edition è valida per acquisire crediti CPE (Continuing Professional Education) per il mantenimento delle certificazioni CISSP, CSSP, CISA, CISM o analoghe richiedenti la formazione continua.