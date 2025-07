SentinelOne ancora leader nel Gartner Magic Quadrant 2025 per l’EPP

SentinelOne, realtà specializzata a livello globale nella cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale, è stata nuovamente inserita tra i Leader nel Magic Quadrant Gartner 2025 per le piattaforme di protezione degli endpoint (EPP). È il quinto anno consecutivo che SentinelOne si posiziona nel Quadrante dei Leader. L’azienda ritiene che questo riconoscimento convalidi l’impareggiabile leadership nell’AI e le sue capacità di garantire una protezione autonoma attraverso endpoint, cloud e dati.

Tutti i risultati ottenuti da SentinelOne con Gartner

È il più recente traguardo ottenuto da SentinelOne con Gartner, che si aggiunge ai numerosi riconoscimenti ricevuti dai Gartner Peer Insights nella categoria “Voice of the Customer”. SentinelOne è stata infatti recentemente nominata Customers’ Choice nel Voice of the Customer per Extended Detection and Response (XDR) (2025), Cloud-Native Application Protection Platforms (CNAPP) (2024) e Managed Detection and Response (MDR) (2024) per il single agent e la piattaforma Singularity alimentata dall’AI. SentinelOne è stata anche indicata come Strong Performer negli strumenti di Cloud Security Posture Management (CSPM), evidenziando i plus di un approccio alla sicurezza del cloud che combina funzionalità agent e agentless.

La Singularity Platform

SentinelOne e la piattaforma Singularity sono da tempo la scelta dei team e dei partner più lungimiranti a livello globale. L’azienda, che è il provider di cybersecurity pure-play di protezione degli endpoint in maggiore sviluppo, ha mantenuto una crescita costante su larga scala proteggendo aziende, enti governativi e service provider di ogni dimensione con le soluzioni di sicurezza più affidabili, integrate e innovative sul mercato. Il successo di SentinelOne sia in termini di architettura che di reputazione si è rivelato ancora più decisivo in quanto clienti e partner necessitano di una soluzione di sicurezza all’avanguardia che garantisca resilienza e riduca il rischio di violazioni o interruzioni.

La Singularity Platform è il punto di riferimento per le esigenze della sicurezza moderna: precisione, velocità e scalabilità. SentinelOne, l’azienda di cybersecurity pure-play con la crescita più rapida nel settore della protezione degli endpoint, è considerata da primarie imprese, governi e service provider di tutto il mondo per prevenire le violazioni, ridurre la complessità e proteggere le operazioni senza compromessi.

Gli ultimi annunci di SentinelOne

Nel 2025, SentinelOne ha consolidato la propria vision di un SOC guidato dall’AI con:

Un’anticipazione della nuova generazione di Purple AI alla conferenza RSA 2025 – Deep security reasoning e agentic detection and response con la release Purple AI “Athena”.

Best Endpoint Security Solution agli SC Awards 2025

La disponibilità della soluzione completa di Singularity Hyperautomation, che consente ai team di sicurezza di automatizzare i workflow senza l’uso di codici e guidati dall’AI

Il conseguimento dell’autorizzazione FedRAMP High per le soluzioni strategiche, tra cui Purple AI, Singularity Endpoint, Singularity Cloud Security e Singularity Hyperautomation.

Dichiarazioni

“Riteniamo che aver conquistato per il quinto anno consecutivo la posizione di Leader nel Magic Quadrant di Gartner rifletta il nostro impegno nell’aiutare i clienti a difendersi e a superare gli attacchi odierni, sostituendo gli strumenti legacy con una moderna protezione autonoma e nativa dell’AI”, ha dichiarato Ric Smith, President e Chief Product & Technology Officer di SentinelOne. “Mentre in altri casi l’AI è stata inserita a posteriori in architetture obsolete, noi l’abbiamo implementata fin dal primo giorno e i nostri clienti ne apprezzano i risultati”.