SentinelOne è stata riconosciuta da SC Media come miglior provider di soluzioni di cybersecurity basate sull’AI

SentinelOne, fornitore di una piattaforma di cybersecurity con capacità di autonomous response, è un’azienda che, da sempre, anticipa i tempi. È stata la prima a implementare una piattaforma di cybersecurity alimentata dall’AI per la difesa informatica, ha previsto il primo agent AI autonomo con una piattaforma di dati e sicurezza completamente integrata e per prima ha incorporato l’AI generativa nella cybersecurity. A dimostrazione del costante impegno nell’innovazione, è stata premiata con l’Award ‘Best AI-Based CyberSecurity Solution Provider ai CyberSecurity Breakthrough del 2023.

Partecipando alla settima edizione dei CyberSecurity Breakthrough Award, SentinelOne è stata valutata come una delle migliori aziende a livello mondiale che hanno saputo distinguersi nell’affollato settore della cybersecurity con soluzioni e servizi aziendali all’avanguardia. In particolare è stata premiata per Purple AI, la prima piattaforma di threat hunting con intelligenza artificiale generativa del settore, presentata lo scorso aprile.

Purple AI, una soluzione unica nel suo genere, unisce senza soluzione di continuità reti neurali integrate in tempo reale e un’interfaccia in linguaggio naturale basata sui modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), potenziando gli utenti di intelligenza artificiale per monitorare e gestire tutti i dati relativi alla sicurezza, aumentando la produttività e riducendo il numero delle operazioni manuali. Tramite la piattaforma, i team di sicurezza possono porre domande complesse sulla ricerca di minacce e attaccanti ed eseguire comandi operativi che permettono di gestire l’intero ambiente aziendale utilizzando il linguaggio naturale, ricevendo in pochi secondi approfondimenti e risultati completi, trasparenti e correlati, per avviare azioni nell’intero ecosistema della cybersecurity.

“L’intelligenza artificiale sta incrementando il panorama delle minacce, consentendo la diffusione di attacchi globali e più dannosi”, ha dichiarato Ric Smith, Chief Product and Technology Officer di SentinelOne. “Nel cyberspazio non esiste un servizio di pubblica sicurezza che ci aiuti a proteggerci, ma per fortuna esistono aziende come SentinelOne capaci di sfruttare la stessa tecnologia per amplificare le difese. Siamo felici che i nostri sforzi siano stati apprezzati da SC Media e che ci abbia valutato come miglior provider di soluzioni di cybersecurity del 2023. Il nostro impegno proseguirà per offrire soluzioni sempre innovative e rivoluzionarie che proteggano le imprese dai pericoli cyber”.